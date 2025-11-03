Gazdasági öngyilkosság lenne, ha újra bevezetnék a sorkatonaságot

Óriási terhet róna a magyar gazdaságra, ha újra kötelezővé tennék a sorkatonaságot. Bár sokan azt hiszik, 2004-ban megszűnt az intézmény, ezt igazából csak felfüggesztették. Mégpedig épp gazdasági okokból. A 2000-es évek elejére nyilvánvalóvá vált, hogy a NATO-tagállamoknak nem éri meg a tömeghadseregek fenntartása, több tízezer újoncot elszállásolni, ellátni, kiképezni rövid távon is óriási pénzeket emészt fel. De máshol is visszaütne a dolog, erre pedig nemzetközi példák, illetve kutatások is vannak.

Így néz ki Európában a sorkatonaság (Forrás: Oeconomus)

A Tisza visszahozná a sorkatonaságot

Bár Magyar Péter folyamatosan tagadja, pártjából erős vélemények érkeztek azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt visszavezetné hatalomra kerülése esetén a sorkatonaságot. Ruszin-Szendi Romulusz, korábbi vezérkari főnök néhány hónapja beszélt arról, hogy vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is. Szó szerint azt mondta, hogy: