Tényleg megtörténik: a Tisza Párt horvát testvérpártja visszahozza a sorkatonaságot, a behívók még idén megérkeznek

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
A szomszédunkban már valósággá vált, amit már Ruszin-Szendi Romulusz is belengetett.
A Tisza Párt horvát testvérpártja benyújtotta és a parlament el is fogadta a sorkatonaság visszavezetéséről szóló törvényt:
Horvátország 17 évvel a kötelező katonai szolgálat eltörlése után modernizált kiképzési programot vezet be a megváltozott biztonsági helyzetek.
A döntés illeszkedik az európai védelmi felkészültség trendjeihez, és célja, hogy a fiatalokat ismét bevonja az ország honvédelmi rendszerébe – írja a Croatia Week.
Az elsőként behívottak a 2007-ben született férfiak lesznek, akik 2025 végéig orvosi vizsgálatra kapnak behívót, de önkéntesen nők és 19–30 év közötti férfiak is jelentkezhetnek.
A törvényt Ivan Anušić védelmi miniszter, a kormányfő-helyettes terjesztette be a zágrábi Szábor elé.
A horvát parlament 2025. október 24-én fogadta el a Védelmi törvény és a Fegyveres erők szolgálati törvényének módosításait, amelyek alapján az országban újraindul az alap katonai kiképzés.
Emlékezetes: Ruszin-Szendi Romulusz idén júniusban, Zalaegerszegen egy tiszás fórumon azt fejtegette, hogy szerinte vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit „be kell rántani azonnal”, a nem sorkatonákat is.
