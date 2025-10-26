Tényleg megtörténik: a Tisza Párt horvát testvérpártja visszahozza a sorkatonaságot, a behívók még idén megérkeznek

A Tisza Párt horvát testvérpártja benyújtotta és a parlament el is fogadta a sorkatonaság visszavezetéséről szóló törvényt:

Horvátország 17 évvel a kötelező katonai szolgálat eltörlése után modernizált kiképzési programot vezet be a megváltozott biztonsági helyzetek.

A döntés illeszkedik az európai védelmi felkészültség trendjeihez, és célja, hogy a fiatalokat ismét bevonja az ország honvédelmi rendszerébe – írja a Croatia Week.

Az elsőként behívottak a 2007-ben született férfiak lesznek, akik 2025 végéig orvosi vizsgálatra kapnak behívót, de önkéntesen nők és 19–30 év közötti férfiak is jelentkezhetnek.