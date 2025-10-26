Ft
10. 26.
vasárnap
Tisza Párt Horvátország sorkatonaság

Tényleg megtörténik: a Tisza Párt horvát testvérpártja visszahozza a sorkatonaságot, a behívók még idén megérkeznek

2025. október 26. 15:13

A szomszédunkban már valósággá vált, amit már Ruszin-Szendi Romulusz is belengetett.

2025. október 26. 15:13
null

A Tisza Párt horvát testvérpártja benyújtotta és a parlament el is fogadta a sorkatonaság visszavezetéséről szóló törvényt: 

Horvátország 17 évvel a kötelező katonai szolgálat eltörlése után modernizált kiképzési programot vezet be a megváltozott biztonsági helyzetek.

A döntés illeszkedik az európai védelmi felkészültség trendjeihez, és célja, hogy a fiatalokat ismét bevonja az ország honvédelmi rendszerébe – írja a Croatia Week

Az elsőként behívottak a 2007-ben született férfiak lesznek, akik 2025 végéig orvosi vizsgálatra kapnak behívót, de önkéntesen nők és 19–30 év közötti férfiak is jelentkezhetnek. 

A törvényt Ivan Anušić védelmi miniszter, a kormányfő-helyettes terjesztette be a zágrábi Szábor elé.

A horvát parlament 2025. október 24-én fogadta el a Védelmi törvény és a Fegyveres erők szolgálati törvényének módosításait, amelyek alapján az országban újraindul az alap katonai kiképzés. 

Emlékezetes: Ruszin-Szendi Romulusz idén júniusban, Zalaegerszegen egy tiszás fórumon azt fejtegette, hogy szerinte vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit „be kell rántani azonnal”, a nem sorkatonákat is.

Nyitókép: F. Klen/ MORH

Nyitókép: F. Klen/ MORH

Csomorkany
2025. október 26. 16:35
Amúgy miért, ha baj van nem kell mindenkit azonnal berántani?
nogradi
2025. október 26. 16:20
A következő cikk így kezdődik majd: Magyar Péter egyszer majdnem létta a tévében azt a politikust....
Oldalkosár
•••
2025. október 26. 16:04 Szerkesztve
Aztán kémlelnek a horvát bakák évekig, évtizedekig a laktanyák figyelőtornyában, hogy jön-e az orosz, mint ahogyan itthon az előző rendszerben a magyar közlegény kémlelt, hogy jön-e a NATO-ellenség...de nem jött. Az orosz sem jön.
MálingerGyörgy
2025. október 26. 15:57
Jó ötlet a saját hadsereg! Aki úgy érzi, kéri a csatlakozást hozzájuk. Meg fogják oldani a kiképzést, nem az a kérdés hogyan nem lehet megoldani...
