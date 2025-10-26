Magyar Péter elkeseredett hisztit vágott az interneten: nehezen viseli, hogy pártja képtelen tartani a tempót Orbán Viktorral

Magyar Péter vasárnapi posztja politikai üzenetként kevésbé értelmezhető, a kétségbeesés jeleként azonban annál inkább .

„Orbán a digitális polgári körök országjárásának tegnapi bejelentésekor kétszer is hazudott. Azt írta nem csak Budapest utcáin, de az online térben is győzelmet arattak október 23-án.

Azt már mindenki tudja, hogy a TISZA Nemzeti Menetén többször annyian vettek részt, mint a valaha volt legkisebb Békemeneten, de ezen az ábrán az is látszik, hogy az online térben Orbán még nagyobb vereséget szenvedett. A Nemzeti Menetet a Facebook oldalamon háromszor annyian követték, mint Orbán oldalán a Békemenetet. A YT oldalainkon a különbség tízszeres a Nemzeti Menet javára.

Az orbáni digitális forradalom elmaradt, edzőtábor ide vagy oda…úgy sikerült, mint az orbáni repülőrajt” – írta a Facebookon.