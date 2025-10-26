Ft
10. 26.
vasárnap
Digitális Polgári Kör rendezvény Magyar Péter Békemenet Orbán Viktor

Magyar Péter elkeseredett hisztit vágott az interneten: nehezen viseli, hogy pártja képtelen tartani a tempót Orbán Viktorral

2025. október 26. 14:22

A miniszterelnök országjárása berobbantotta a kampányt, Magyar Péter pedig idegesen reagált – bejegyzése a kétségbeesés mintapéldája.

2025. október 26. 14:22
null

Magyar Péter vasárnapi posztja politikai üzenetként kevésbé értelmezhető, a kétségbeesés jeleként azonban annál inkább .

„Orbán a digitális polgári körök országjárásának tegnapi bejelentésekor kétszer is hazudott. Azt írta nem csak Budapest utcáin, de az online térben is győzelmet arattak október 23-án. 

Azt már mindenki tudja, hogy a TISZA Nemzeti Menetén többször annyian vettek részt, mint a valaha volt legkisebb Békemeneten, de ezen az ábrán az is látszik, hogy az online térben Orbán még nagyobb vereséget szenvedett. A Nemzeti Menetet a Facebook oldalamon háromszor annyian követték, mint Orbán oldalán a Békemenetet. A YT oldalainkon a különbség tízszeres a Nemzeti Menet javára.

Az orbáni digitális forradalom elmaradt, edzőtábor ide vagy oda…úgy sikerült, mint az orbáni repülőrajt” – írta a Facebookon.

 

A Tisza Párt vezetője ezúttal is Orbán Viktor tegnapi bejelentésére reagált dühösen, miután a miniszterelnök elindította a Digitális Polgári Kör országjárását, amely az első rendezvényével máris hatalmas sikert aratott. A kormányfő bejelentése után Magyarék ismét lemaradásba kerültek – és a jelek szerint lépéskényszerben is.

A Fidesz most kezdeményez, a Digitális Polgári Kör (DPK) országjárása új lendületet adott a politikai térnek – miközben a Tisza Párt láthatóan csak reagálni tud. 

Magyar Péter ismét oda és akkor szervezi saját eseményeit, ahol és amikor Orbán Viktoré zajlanak, ami a politikai elemzők szerint egyértelmű rászervezés és provokáció. 

Ez a stratégia nem az építkezésről, hanem a balhézásról és a figyelemelterelésről szól.

A Békemenet október 23-án megmutatta az erőviszonyokat: 

soha nem látott tömeg állt ki a kormány mellett, miközben a Tisza Párt rendezvénye csupán a konfrontációra épített. 

A Fidesz ma már nem védekezik, hanem napirendet diktál – Magyar Péter pedig csak kapkodja a fejét. Legutóbbi kirohanása is azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt elvesztette a kezdeményezést, és most már csak a konfliktusokban reméli a túlélést.

Nyitókép: Robert Nemeti / AFP

