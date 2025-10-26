Magyar Péter gátlástalanul Orbánra szervezett – a „CopyPasteMAN” egy az egyben lemásolta Orbán Viktor listáját

Idén október 23-án, az ’56-os forradalom évfordulóján a Békemenetre szervezte rá saját „Nemzeti Menetét”: az esemény Orbán beszéde közben indult el a Deák térről.

Szeptemberben, Kötcsén is ugyanez történt: miközben Orbán Viktor az évadnyitó politikai beszédét tartotta, Magyar Péter is pont ugyanabban az időben szólalt fel – a kommentárok szerint ez is tudatos „figyelemelvonás” volt.

A mostani roadshow-időpontok után már kevesen kételkednek: Magyar Péter módszeresen Orbán rendezvényeire szervezi saját eseményeit, ezzel próbálva „ellopni a reflektorfényt” a miniszterelnöktől.

A politikai kommunikációban ez klasszikus „parazita-stratégia”: az ellenzéki vezető minden lépését a kormányfő időzítéséhez igazítja, hogy kivegye a részét a médiavisszhangból.