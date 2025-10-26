Magyar Péter gátlástalanul Orbánra szervezett – a „CopyPasteMAN” egy az egyben lemásolta Orbán Viktor listáját

Ki fizeti a számlát? Magyar Péter testvére megmondta, mennyiért lehet megvenni egy „független” szerkesztőséget
Magyar Marci szerint a függetlenség ára a sok kicsi támogatás és a kőkemény transzparencia.
Másolja, árnyékolja, rászervez rá – Magyar Péter újabb posztja nemsokra Orbán Viktoré után érkezett.
Ismét látványosan Orbán Viktor nyomába eredt Magyar Péter – erre utal a két politikus legutóbbi bejegyzése, melyeket Szánthó Miklós osztott meg azzal a kommentárral:
Hölgyeim és uraim, íme az ellenzék vezetője, a nemzet „Ctrl+C / Ctrl+V”-nyomogató antihőse, most már nem is TheMan, hanem: CopyPasteMAN!”
Orbán Viktor közösségi oldalán közzétette a Digitális Polgári Kör roadshow-jának helyszíneit:
Erre alig két órával később Magyar Péter közzétette saját országjárásának időpontjait és helyszíneit, mely
városról városra, dátumról dátumra, egy az egyben megegyezik a kormányfő listájával.
A szövegben a Tisza-vezér még meg is szólította Orbán Viktort. „Miniszterelnök úr, akkor találkozunk a lenti helyszíneken és napokon” – írta, ezzel egyértelművé téve hogy tudatosan a kormányfő keltette figyelem kihasználására, annak megosztására játszik.
Idén október 23-án, az ’56-os forradalom évfordulóján a Békemenetre szervezte rá saját „Nemzeti Menetét”: az esemény Orbán beszéde közben indult el a Deák térről.
Szeptemberben, Kötcsén is ugyanez történt: miközben Orbán Viktor az évadnyitó politikai beszédét tartotta, Magyar Péter is pont ugyanabban az időben szólalt fel – a kommentárok szerint ez is tudatos „figyelemelvonás” volt.
A mostani roadshow-időpontok után már kevesen kételkednek: Magyar Péter módszeresen Orbán rendezvényeire szervezi saját eseményeit, ezzel próbálva „ellopni a reflektorfényt” a miniszterelnöktől.
A politikai kommunikációban ez klasszikus „parazita-stratégia”: az ellenzéki vezető minden lépését a kormányfő időzítéséhez igazítja, hogy kivegye a részét a médiavisszhangból.
