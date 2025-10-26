Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
időpontok Digitális Polgári Kör roadshow Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter gátlástalanul Orbánra szervezett – a „CopyPasteMAN” egy az egyben lemásolta Orbán Viktor listáját

2025. október 26. 13:04

Másolja, árnyékolja, rászervez rá – Magyar Péter újabb posztja nemsokra Orbán Viktoré után érkezett.

2025. október 26. 13:04
null

Ismét látványosan Orbán Viktor nyomába eredt Magyar Péter – erre utal a két politikus legutóbbi bejegyzése, melyeket Szánthó Miklós osztott meg azzal a kommentárral:

Hölgyeim és uraim, íme az ellenzék vezetője, a nemzet „Ctrl+C / Ctrl+V”-nyomogató antihőse, most már nem is TheMan, hanem: CopyPasteMAN!

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétette a Digitális Polgári Kör roadshow-jának helyszíneit: 

  • Győr (nov. 15.), 
  • Nyíregyháza (nov. 29.), 
  • Kecskemét (dec. 6.), Mohács (dec. 13.) és 
  • Szeged (dec. 20.)

Erre alig két órával később Magyar Péter közzétette saját országjárásának időpontjait és helyszíneit, mely

városról városra, dátumról dátumra, egy az egyben megegyezik a kormányfő listájával.

A szövegben a Tisza-vezér még meg is szólította Orbán Viktort. „Miniszterelnök úr, akkor találkozunk a lenti helyszíneken és napokon” – írta, ezzel egyértelművé téve hogy tudatosan a kormányfő keltette figyelem kihasználására, annak megosztására játszik.

Ez a taktika már Magyar Péter védjegyévé vált

Idén október 23-án, az ’56-os forradalom évfordulóján a Békemenetre szervezte rá saját „Nemzeti Menetét”: az esemény Orbán beszéde közben indult el a Deák térről. 

Szeptemberben, Kötcsén is ugyanez történt: miközben Orbán Viktor az évadnyitó politikai beszédét tartotta, Magyar Péter is pont ugyanabban az időben szólalt fel – a kommentárok szerint ez is tudatos „figyelemelvonás” volt.

A mostani roadshow-időpontok után már kevesen kételkednek: Magyar Péter módszeresen Orbán rendezvényeire szervezi saját eseményeit, ezzel próbálva „ellopni a reflektorfényt” a miniszterelnöktől. 

A politikai kommunikációban ez klasszikus „parazita-stratégia”: az ellenzéki vezető minden lépését a kormányfő időzítéséhez igazítja, hogy kivegye a részét a médiavisszhangból.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Balint Szentgallay / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
2025. október 26. 13:50
Magyar Júdás Péter szaros gatyájában. 🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒 🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒
Válasz erre
0
0
mihint
2025. október 26. 13:48
Az "árnyéksakkot" nem lehet másképp megnyerni, csak úgy, ha az ellenfél hibázik. Politikai mezőben ilyesminek nekiindulni nem sok józan észre vall.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. október 26. 13:48
Ez már szerelem! Copyguru nem tud elszakadni a Fidesz naprendszerének világító napjától, fénylő csillagától😂
Válasz erre
1
0
stephan-2
2025. október 26. 13:47
Hat, mig mi a melegben normalis korulmenyek kozott leszunk, ezek az esoben, kodben, fagyban majd biztos ozonleni fognak a messias urat meghallgatni. Tenyleg szanalmas. Ha megnyerne kormanyrudat, akkor Orbant felvenne tanacsadonak? Ja, nem. Akkor masnak az iranyvonalat kovetne.... Hanyinger ez az ember. De az az igazsag, hoyg en inkabb a szektasaitol hanyok. Ritka alja emberek
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!