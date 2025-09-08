A Telex a végsőkig kitart Magyar Péter mellett – még a kötcsei lebőgést is kimagyaráznák

Kamufotót terjeszt a Tisza az érdektelenségbe fulladt kötcsei gyűlésükről
Mutatjuk az emberek átverésére és hergelésére készült AI-kamut és valóságot.
A balliberális lap nem meri Magyar Pétert kihozni győztesnek, ezért inkább kiegyezne döntetlenben.
„Politikai nyertese nincs a kötcsei üvöltőversenynek, de így a választásig biztosan belefulladunk a tartalomba” – ezt a címet adta a Telex annak a cikkének, amelyben a vasárnapi politikai eseményeket értékelte. A balliberális portál tehát kiegyezne döntetlenben, mert még ők sem merik győztesként kihozni Magyar Pétert.
Mint ismert, a jobboldali, polgári közösség sok éve kötcsei piknikkel kezdi a politikai szezont. Nem volt ez másképp idén sem, ám ezúttal Magyar Péter rászervezte saját tüntetését a polgári oldal eseményére, amelyet szintén Kötcsén tartottak meg ugyanazon a napon.
Magyar Péter azonban nem tudta kihasználni a Fidesz-KDNP által keltett kötcsei hullámokat,
hiszen annak ellenére, hogy tömegtüntetést hirdettek, a tiszások létszámát utólag még kamuképekkel is kozmetikázni kellett, ráadásul a párt elnöke egy meglehetősen feledhető beszédet mondott. Ezt nem mi mondjuk, hanem a fideszes elfogultsággal nem vádolható Nagy Attila Tibor politikai elemző.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a politológus elszalasztott lehetőségként értékelte Magyar Péter kötcsei beszédét.
„Magyar Péter lehetőséget kapott arra, hogy az országos sajtó és média kiemelt figyelme közepette olyan nagy hatású beszédet tartson, amelyre hetekig, sőt akár hónapokig emlékezhetünk. Ehelyett azonban csak egy »semmi különös, túl vagyunk rajta« típusú beszédet mondott a legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt elnöke. Ezzel szemben a hivatalban lévő miniszterelnök nagyságrendekkel érdekesebb és izgalmasabb beszéddel állt elő. Az ellenzéki politikus pechje ráadásul az volt, hogy
a két felszólalás között mindössze néhány óra telt el, így a különbség szinte azonnal szembetűnővé vált”
– fogalmazott.
„Ha csak a két nagy rivális felszólalását néznénk, a Fidesz máris megnyerte volna az országgyűlési választást” – jelentette ki Nagy Attila Tibor.
A Telex tehát úgy dönthetett, a végsőkig kitart Magyar Péter mellett, bármekkora buktát kell is kimagyarázni.
A portál cikkét egyébként Deák Dániel nem hagyta szó nélkül. Az elemző úgy fogalmazott:
Honnan tudni, hogy a mai napot a Fidesz nyerte? Onnan, hogy még a Telex sem meri azt leírni, hogy Magyar Péter nyerte a napot, inkább döntetlent hirdet és próbálják úgy beállítani, mintha »üvöltőverseny« lett volna.
A valóság ezzel szemben az, hogy míg Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott. Meg is nyerte Orbán Viktor a mai napot, ahogy a választást is meg fogja!”
Míg Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott.
Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala