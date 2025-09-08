Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Telex tiszás kötcsei Magyar Péter

A Telex a végsőkig kitart Magyar Péter mellett – még a kötcsei lebőgést is kimagyaráznák

2025. szeptember 08. 14:07

A balliberális lap nem meri Magyar Pétert kihozni győztesnek, ezért inkább kiegyezne döntetlenben.

2025. szeptember 08. 14:07
null

„Politikai nyertese nincs a kötcsei üvöltőversenynek, de így a választásig biztosan belefulladunk a tartalomba” – ezt a címet adta a Telex annak a cikkének, amelyben a vasárnapi politikai eseményeket értékelte. A balliberális portál tehát kiegyezne döntetlenben, mert még ők sem merik győztesként kihozni Magyar Pétert.

Mint ismert, a jobboldali, polgári közösség sok éve kötcsei piknikkel kezdi a politikai szezont. Nem volt ez másképp idén sem, ám ezúttal Magyar Péter rászervezte saját tüntetését a polgári oldal eseményére, amelyet szintén Kötcsén tartottak meg ugyanazon a napon.

Magyar Péter azonban nem tudta kihasználni a Fidesz-KDNP által keltett kötcsei hullámokat, 

hiszen annak ellenére, hogy tömegtüntetést hirdettek, a tiszások létszámát utólag még kamuképekkel is kozmetikázni kellett, ráadásul a párt elnöke egy meglehetősen feledhető beszédet mondott. Ezt nem mi mondjuk, hanem a fideszes elfogultsággal nem vádolható Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a politológus elszalasztott lehetőségként értékelte Magyar Péter kötcsei beszédét.

„Magyar Péter lehetőséget kapott arra, hogy az országos sajtó és média kiemelt figyelme közepette olyan nagy hatású beszédet tartson, amelyre hetekig, sőt akár hónapokig emlékezhetünk. Ehelyett azonban csak egy »semmi különös, túl vagyunk rajta« típusú beszédet mondott a legnagyobb támogatottságú ellenzéki párt elnöke. Ezzel szemben a hivatalban lévő miniszterelnök nagyságrendekkel érdekesebb és izgalmasabb beszéddel állt elő. Az ellenzéki politikus pechje ráadásul az volt, hogy

a két felszólalás között mindössze néhány óra telt el, így a különbség szinte azonnal szembetűnővé vált”

– fogalmazott.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha csak a két nagy rivális felszólalását néznénk, a Fidesz máris megnyerte volna az országgyűlési választást” 

– jelentette ki Nagy Attila Tibor.

A Telex tehát úgy dönthetett, a végsőkig kitart Magyar Péter mellett, bármekkora buktát kell is kimagyarázni.

A portál cikkét egyébként Deák Dániel nem hagyta szó nélkül. Az elemző úgy fogalmazott:

Honnan tudni, hogy a mai napot a Fidesz nyerte? Onnan, hogy még a Telex sem meri azt leírni, hogy Magyar Péter nyerte a napot, inkább döntetlent hirdet és próbálják úgy beállítani, mintha »üvöltőverseny« lett volna.

A valóság ezzel szemben az, hogy míg Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott. Meg is nyerte Orbán Viktor a mai napot, ahogy a választást is meg fogja!”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Deák Dániel

Facebook

Idézőjel

Honnan tudni, hogy a mai napot a Fidesz nyerte?

Míg Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 15:34
A Mandinerszar a végsőkig kitart a cukorbeteg Orbán Viktor mellett – még az "Ada, adadada, ad adad, Ada, adadada"-t is kimagyaráznák ha nem volna nekik megtiltva, hogy a cukorbeteg és túlsúlyos Orbán mentális betegségeiről írjanak.
Válasz erre
0
0
bszakonyi
2025. szeptember 08. 15:33
Ennyi rohadtul erkölcstelen náci, aki a Tisza támogatója. Beleolvastam pár kommenbe, amit Tamács Péter gyerekével kapcsolatban irtak. Gyomorforgató. Ezeket addig kellene ütni, amíg mozognak. Az államtitkár helyében én nyilvánossá tenném az iskolát ahol ez történt és ha az igazgató nem rúgná ki az ellenzéki újságíró hülyegyerekét reptetném az igazgatót. Gondoljátok el miféle iskola lehet ez és milyen iskolai szellem. Osztályfönök? Ja és most kaptak fizetésemelést.
Válasz erre
0
0
ügyvéd
2025. szeptember 08. 15:30
Tegnap kiütéssel győzött Orbán! Aki ezt tagadja az hívő vagy bolond. "Üvöltőverseny"? Szerintem csak a megváltó üvöltött.
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. szeptember 08. 15:17
A patkány a patkányt szereti.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!