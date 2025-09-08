A Telex a végsőkig kitart Magyar Péter mellett – még a kötcsei lebőgést is kimagyaráznák

„Politikai nyertese nincs a kötcsei üvöltőversenynek, de így a választásig biztosan belefulladunk a tartalomba” – ezt a címet adta a Telex annak a cikkének, amelyben a vasárnapi politikai eseményeket értékelte. A balliberális portál tehát kiegyezne döntetlenben, mert még ők sem merik győztesként kihozni Magyar Pétert.

Mint ismert, a jobboldali, polgári közösség sok éve kötcsei piknikkel kezdi a politikai szezont. Nem volt ez másképp idén sem, ám ezúttal Magyar Péter rászervezte saját tüntetését a polgári oldal eseményére, amelyet szintén Kötcsén tartottak meg ugyanazon a napon.

Magyar Péter azonban nem tudta kihasználni a Fidesz-KDNP által keltett kötcsei hullámokat,

hiszen annak ellenére, hogy tömegtüntetést hirdettek, a tiszások létszámát utólag még kamuképekkel is kozmetikázni kellett, ráadásul a párt elnöke egy meglehetősen feledhető beszédet mondott. Ezt nem mi mondjuk, hanem a fideszes elfogultsággal nem vádolható Nagy Attila Tibor politikai elemző.