09. 07.
vasárnap
Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor Kötcse beszéd

Honnan tudni, hogy a mai napot a Fidesz nyerte?

2025. szeptember 07. 22:40

Míg Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott.

2025. szeptember 07. 22:40
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Honnan tudni, hogy a mai napot a Fidesz nyerte? Onnan, hogy még a Telex sem meri azt leírni, hogy Magyar Péter nyerte a napot, inkább döntetlent hirdet és próbálják úgy beállítani, mintha »üvöltőverseny« lett volna.

A valóság ezzel szemben az, hogy míg Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott. 

Meg is nyerte Orbán Viktor a mai napot, ahogy a választást is meg fogja!”

Nyitókép: Facebook

Összesen 3 komment

states-2
2025. szeptember 07. 22:48
Hogy ez egy mekkora barom, az abból is látszik, hogy még azt sem tudta felmérni, hogy abból ő semmiképpen nem jöhet ki jól, ha Orbánnal egyidőben tart beszédet. Hiszen éppen eleget tapsikolt neki az elsősorban, mint Vargáné.
Válasz erre
3
0
Párhuzamos különvélemény
2025. szeptember 07. 22:47
Szánalmas. Ha nem lennék biztos benne, hogy ezek csak úgy maguktól ilyen pipogya, kivagyi, önjelölt, nyughatatlan, hatalomittas futottak még, frusztrált bohócok, akkor elkezdenék ötletelni azon, hogy ez az egész magyarpéteres tiszás hüjeség a Rogán Tóni szervezte figyelemelterelő műsor?
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. szeptember 07. 22:45
A kicsi badogdumaval! Ócska, hazug kskarolyi, marosanbuci.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!