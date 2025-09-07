Indulhat a kommentháború: régi „ismerőse” olvasott be Magyar Péternek
„Ha csak a két nagy rivális felszólalását néznénk, a Fidesz máris megnyerte volna az országgyűlési választást” – jelentette ki Nagy Attila Tibor.
Míg Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott.
„Honnan tudni, hogy a mai napot a Fidesz nyerte? Onnan, hogy még a Telex sem meri azt leírni, hogy Magyar Péter nyerte a napot, inkább döntetlent hirdet és próbálják úgy beállítani, mintha »üvöltőverseny« lett volna.
A valóság ezzel szemben az, hogy míg Magyar Péter kétségbeesetten üvöltözött a színpadon, addig Orbán Viktor egy higgadt, államférfihoz méltó beszédet tartott.
Meg is nyerte Orbán Viktor a mai napot, ahogy a választást is meg fogja!”
