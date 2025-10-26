Ki fizeti a számlát? Magyar Péter testvére megmondta, mennyiért lehet megvenni egy „független” szerkesztőséget

A Príma Szovjet Gépkocsi friss adásában Manhalter Dániel és Faix Csaba vendége Magyar Márton („Marci”) volt, aki a Kontroll.hu alapításáról, finanszírozásáról, támogatóinak motivációiról és a „Magyar Péter-propaganda” vádjáról beszélt.

Az interjúból kirajzolódik egy kockázatos, de céltudatos vállalkozói sztori: amikor – saját elmondása szerint – a bátyja partizános szereplése után sorra estek el a megbízásai, nem hátrált ki a médiából, inkább elindított egy saját szerkesztőséget.

„Ha nincs munkáltató, aki hajlandó alkalmazni, akkor logikus lépés volt, hogy én legyek a munkáltató” – fogalmazott.