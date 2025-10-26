Ft
10. 26.
vasárnap
Szörnyűség történt Magyar Péterrel a Békemenet árnyékában, a saját cimborái alázták porig

Szörnyűség történt Magyar Péterrel a Békemenet árnyékában, a saját cimborái alázták porig

2025. október 26. 07:30

Elkeserítő, hogy ilyen megtörténhetett 2025-ben.

2025. október 26. 07:30
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„A Tisza Párt vezetőjével már annyi minden történt, mióta színre lépett, hogy még felsorolni is nehéz. Lehallgatta a saját feleségét, majd ebből akart politikai előnyt kovácsolni, a saját követőit sértegette, részegen jampizott egy szórakozóhelyen, kémtollakra vadászott, autós üldözésben vett részt, napraforgónak nézett egy gazt, lekapcsolta a titkosszolgálat az internetet, ahol éppen felszólalt – mondta –, és közben folyton folyvást hazudott. 

Egyik főembere, Tarr Zoltán nyíltan kimondta, hogy a választásokig nem beszélhetnek a konkrét terveikről, mert akkor megbuknának, ráadásul azt is kikotyogta, hogy nem is ők írják a programjukat. Szóval Magyar Péterrel gyakorlatilag minden megtörtént, ami megtörténhetett, volt itt minden, mint a búcsúban. Egyetlenegy dolog nem történt vele soha, mégpedig az, hogy igazat mondott volna. A mostani beszéde is kritikán aluli volt. Egy dolog volt, ami még nála is szánalmasabb: ahogy a cselédsajtója kommentálta az eseményeket.

Érdemes felidézni a Telex véleménycikkét Magyar Péter beszédéről, kapaszkodjanak meg:

»(…) A borús, sötét időben pedig a napnyugtával előkerültek a fáklyák, amelyek Magyar arcának adtak természetes megvilágítást, a pódiumra tett fény mellett. Mire lement a nap, és Magyar Péter a beszédének legfontosabb részéhez, az ígéretekhez ért, addigra úgy tűnt, mintha ő lenne a legnagyobb fényforrás a Hősök terén, a magyar uralkodók szobrai előtt. A dramaturgia egyértelmű volt: Magyar Pétert csak pár lépcső választja el a támogatóitól, Orbán Viktort viszont egy komplett színpadtechnika. (…)«

Ezek a mondatok a legdurvább Rákosi-időket idézik. Elkeserítő, hogy ilyen megtörténhet 2025-ben. Nem azzal van probléma, hogy elismerően írnak róla, hiszen azt a jobboldalon is megteszik a miniszterelnökről, ha meg vannak elégedve a mondandójával. Azonban ez a szervilis, behízelgő, csöpögős stílus gyomorforgató, ráadásul nagyon nem jó Magyar Péternek, sőt egyenesen szörnyű.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

***

XTRO
2025. október 26. 10:21
Irigyek vagytok…. belbudának is micsoda napja volt, meg a többi budosszájuagyhalott is elalélt másfél órára…. áprilisban úgyis lesz sírás-rívás meg “éneztnemértem” meg a félistenmessiás egyedül a színpadon .
Box Hill
2025. október 26. 09:34
Éljen Rákosi Péter elvtárs, pajtás, népünk szeretett vezére, Sztálin legjobb tanítványa!
nyafika
2025. október 26. 09:26
Forró szeretettel Sztálin elvtárs 70. születésnapjára! Kb. ennyit tud a telex firkásza. Pénzért akár gumi nélkül.
Tegnap
2025. október 26. 08:53
belbuda 2025. október 26. 07:45 Már ilyen korán telebűzlöd itt a levegőt, tiszafos. Még a belpesti csűrhét sem igen érdekelte a poloska. Még nagyobb leégés volt, mint tavaly. Kifogytatok, az az igazság. Rothadtok, már nem a telefosott slimfiből jon a bűz, hanem a csak a poloskahad maradék dögbűze lebeg a levegőben.
