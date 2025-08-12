Ft
Itt a nagy bejelentés: Cristiano Ronaldo feleségül veszi a barátnőjét

2025. augusztus 12. 07:51

A jegygyűrűt milliárdokra becsülik a szakértők.

2025. augusztus 12. 07:51
A világ egyik legsikeresebb és leggazdagabb futballistája, Cristiano Ronaldo hétfőn eljegyezte élete párját, Georgina Rodríguezt – jelentette be a menyasszony a közösségi oldalán.

Hozzáteszik:

az örömhírt a menyasszony Instagramon tette közzé, felvillantva hatalmas jegygyűrűjét,

 amelynek értékét a szakértők 2,5 és 5 millió dollár (851 millió és 1,7 milliárd forint) közé teszik. 

A pár öt gyermeket nevel, közülük kettőnek az édesanyja az egykori bolti eladó. Úgy tűnik, negyvenegyedik évében járva végképp megállapodik Cristiano Ronaldo, a szaúdi al-Nasszr futballistája.

Georgina Rodríguez 31 éves, argentin születésű, de spanyol állampolgársággal is rendelkezik. 

Igen, akarom. Ebben és az összes életemben” 

– írta a hölgy a fotóhoz.

Ronaldo 2017-ben jött össze Georginával, amikor még a Real Madrid játékosa volt. A lány egy madridi Gucci üzletben dolgozott, akkor találkozott az ott vásárló világsztárral

auditorium
2025. augusztus 12. 08:21
A körmeit nézve megállapithatjuk, hogy nem zongorázik, nem hárfázik , de egyéb hangszeren sem játszik, nem szokott mosogatni, tésztát gyúrni, nem foglalkozik gyerekgondozással, nem tudja kedvesét puhán simogatni. Egyre több ilyen nagykarmú nőt-lányt látni mindenütt, még iskolákban is, mintha védekezni akarnának a ragadozókkal szemben (?) Az egyre több kinai műkörmös üzletek pedig gyarapodnak, mert van sok munkájuk. Ahány ujj, annyi szin és forma. "Hasznos" munka pénzeseknek.
Tapeino
2025. augusztus 12. 08:11
Bocs, hogy kérdem, de melyik kéz a renátóé???
Areményhal
2025. augusztus 12. 08:05
Vége a barátságnak.
frankie-bunn
2025. augusztus 12. 07:59
Ez mindent megváltoztat ! (első)
