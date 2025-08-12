Itt a nagy bejelentés: Cristiano Ronaldo feleségül veszi a barátnőjét

A világ egyik legsikeresebb és leggazdagabb futballistája, Cristiano Ronaldo hétfőn eljegyezte élete párját, Georgina Rodríguezt – jelentette be a menyasszony a közösségi oldalán.

Hozzáteszik:

az örömhírt a menyasszony Instagramon tette közzé, felvillantva hatalmas jegygyűrűjét,

amelynek értékét a szakértők 2,5 és 5 millió dollár (851 millió és 1,7 milliárd forint) közé teszik.

A pár öt gyermeket nevel, közülük kettőnek az édesanyja az egykori bolti eladó. Úgy tűnik, negyvenegyedik évében járva végképp megállapodik Cristiano Ronaldo, a szaúdi al-Nasszr futballistája.

Georgina Rodríguez 31 éves, argentin születésű, de spanyol állampolgársággal is rendelkezik.

Igen, akarom. Ebben és az összes életemben”

– írta a hölgy a fotóhoz.

Ronaldo 2017-ben jött össze Georginával, amikor még a Real Madrid játékosa volt. A lány egy madridi Gucci üzletben dolgozott, akkor találkozott az ott vásárló világsztárral

Fotó: Instagram