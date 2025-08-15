Hozzáteszik: már az Ukrán Védelmi Stratégiai Központ is figyelmeztetett a különösen aggasztó hadműveleti helyzetre, s Olekszandr Szirszkij tábornok, az ukrán erők főparancsnoka is úgy fogalmazott a közösségi médiában, hogy „nehéz meccs lesz, de az ellenséget visszaszorítják”.

Zelenszkij csak álmodik válaszcsapásról

Az Euromaidan szerint ez valószínűtlen. Mint szerzője írja:

az ellenfél nem tartóztatható fel.

Az orosz 51. Egyesített Fegyverzetű Hadsereg gyalogos és motoros áttörése ugyanis az ukrán vonalon Pokrovszktól északkeletre „gyorsan elmélyült, és jó okkal: Ukrajnában kétségbeesetten hiányzik a képzett gyalogság, nagyrészt a nem hatékony és olykor korrupt mozgósítási rendszer miatt”.

Felidézik: az 1000 kilométeres frontvonal számos szakaszában

mindössze nyolc ukrán katona véd egy 900 méter hosszú árkot, ahol legalább kétszáz katona kellene.

„Nem csoda, hogy az oroszok egyszerűen el tudtak sétálni az üres árkok mellett Donyeck megyében”.

Bohdan Krotevics nemrég lemondott Azov-parancsnok erőteljes kifakadását is idézi a lap, aki „aggódik amiatt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem érti a probléma mértékét – talán azért, mert rossz információkat kap” – írják. „Őszintén szólva nem tudom, pontosan mit jelentenek önnek” – írta a közösségi médiában – „de tájékoztatom: a Pokrovszk-Kosztyantynivka vonalon, túlzás nélkül, teljes káosz uralkodik.”

Ráadásul szerinte ezért a helyi parancsnokokat büntetik majd meg, noha a probléma éppen a kijevi központból származik.

„A rendszerszintű probléma a tartalékok kimerülésével kezdődött” – állítja, amiben kulcsszerepet játszott, hogy hónapokkal az utánpótlási vonalaik elvágása után kijevi parancsra hagyták elvérezni a politikai okokból túl sokáig fenntartott kurkszi ukrán betörésnél az ukrán csapatokat.

Győzelmi propaganda kontra valóság

Emellett – teszi hozzá a lap – Ukrajna elavult mozgósítási rendszere nem tud elég újoncot kiállítani, jelenleg is mintegy 100 ezer gyalogos hiányzik a seregből. Az elvileg több ezres létszámú brigádok legénysége néhány százasra olvadt. „Az egységek széles körű széttöredezettsége a teljes frontvonalon, az „elfoglalt falvak” győzelmekként való emlegetéséről szóló jelentések a teljes szektorok kudarcai közepette, a mozgósítási erőforrások „cimboráknak” való elosztása, valamint a stratégiai vagy akár operatív vízió teljes hiánya” mind aláássák Ukrajna védelmét” – írta Krotevics.

Ő maga egyébként már áprilisban is hevesen kritizálta Zelenszkij és Szirkij tevékenységét, az Azov éléről is azért mondott le, mert elmondása szerint Szirkijéktől „a bűncselekmény határát súroló parancsokat” kapott.

A győzelmi pózért Zelenszkij kapott már hideget-meleget az amerikai hadsereg egykori alezredesétől, Daniel Davistől is, aki azt nehezményezte, hogy „elvetett minden gondolatot a háború békés befejezéséről, és úgy viselkedik, mintha hadserege győzedelmeskedne a csatatéren”.

Scott Ritter egykori amerikai hírszerző a YouTube-on pedig még másfél éve beszélt arról, hogy végső esetben a hadsereg maga is fellázadhat Zelenszkij ellen, ha elege lesz a politikai okokból elbaltázott taktikai döntésekből. Feltehetőleg nem véletlenül „száműzte”, vagyis csinált londoni nagykövetet nála népszerűbb vezérkari főnökéből, Valerij Zaluzsnijból, akivel számtalanszor összekülönbözött hasonló nézeteltéréseik miatt.

Nyitóképünk illusztráció egy nyugati fenntartású kiképzőtáborból, ahol ukránok a lövészárokharcot tanulták.

Forrás: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP