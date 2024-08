Mikor az alezredes a szörfnél csak a napalm szagát szereti jobban, te tudod, hogy ez már maga az őrület – 45 éves az Apokalipszis most

Robert Duvall aka Kilgore az Apokalipszis mostban (CBS, Getty Images)

Reggel szeretem a napalmot a legjobban

A film elején a katonáknak kiabáló Coppola („Tovább! Ne nézzetek a kamerába!”) egyébként úgy nyilatkozott a bemutató után, hogy

az Apokalipszis most nem Vietnámról szól – hanem Vietnám maga. Mi pedig hajlamosak vagyunk elhinni.

Értelme és logikája is pont annyi akad, mint ami keretet Joseph Conrad regényével, a remek Spec Ops: The Line videójáték által is feldolgozott A sötétség mélyén történetével kapott a film. Miszerint Willard kapitány (Sheen) azért kel útra, hogy végezzen az őrült Kurtz alezredessel (Brando). Ez persze nem gond. És miközben a színészek többsége azért kitesz magáért, ahogy a rendező is, a látvány pedig az operatőr, Vittorio Storaro fantasztikus munkája miatt olyan elképesztő, ne feledjük John Milius érdemeit se!

John Milius kizárólag The Doorst és Wagnert hallgatott, mikor megírta a forgatókönyvet, így nemcsak a Valkűrök lovaglására érkező helikopterek látványa, de a híres, napalmos mondat is az ő műve, ami ott van minden idők legtöbbet idézett filmes mondatai között.

Mindent összevetve tehát hiába a nehezítő tényezők, hiába a sok kellemetlenség és keseredettség, az Apokalipszis most valóban kiemelkedő és különleges filmalkotás lett, amire Martin Scorsese-t idézve nyugodtan mondhatjuk, hogy „ez a mozi”. Nem mondom, hogy nincs jobb, ahogy azt sem, hogy tökéletes, de az biztos, hogy egy nagyon szuggesztív, nagyon egyedi produkció a végeredmény. Ehhez a később hozzá illesztett darabok már nem nagyon változtatnak, így feleslegesnek érződnek – lényegében a francia ültetvényes részt is ki lehetne hagyni, bár a pokol tornácának ez is megfelel. Másfelől meg érthető Coppola motivációja is, elvégre elhunyt fia, Gian-Carlo Coppola látható a felvételeken.