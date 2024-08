40 éve, hogy Oroszország és Kuba lerohanta Amerikát – a jobboldali film, amit a baloldal látni sem akar

John Milius már ezzel a filmjével beírta magát a történelembe (nem véletlen, hogy remake is készült), pedig ott a Conan, a barbár, ami már csak popkulturális okok miatt is kifejezetten jelentős. Vagy éppen forgatókönyve miatt a szintén hamarosan születésnapját ünneplő Apokalipszis most, ami ugyanúgy nem panaszkodhat a hatásai miatt. Mégis, Milius a kilencvenes évekre szinte megvetett karakterré vált a liberális Hollywoodban, filmjét is szeretik támadni. De ez ugye kimondottan jellemző, és nem is kell Mel Gibsonig menni: ott van Ákos, akit szintén nem a tehetség hiánya miatt szokás kikezdeni.