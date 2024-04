Lassan fél évszázada élünk víz és olaj nélkül, a senkiföldjén – 45 éves a Mad Max

A Mad Max – A harag útja ismét George Miller irányítása alatt készült, de már más színészekkel, így többek között Tom Hardyval és Charlize Theronnal, akik új legendát teremtettek. A rendezőnek és a franchise-nak ugyanis jót tett az eltelt idő, és lassan 10 éve annak, hogy Max Max ereje teljében tért vissza, egy nagyon látványos és pózer, posztapokaliptikus akciófilm képében.

Idén májusban ráadásul folytatódik a történet, ismételten Millerrel a fedélzeten, aki a Furiosa: Történet a Mad Maxből spinoffal egy előzményt kíván elmesélni.

A rendezőt ismerve megéri rá várni, hiszen akár Az eastwicki boszorkányokat, akár a vicces meséhez képest elég komoly pillanatokkal is rendelkező Táncoló talpakat, vagy természetesen a Mad Max-univerzumot vesszük alapul, az idén 79 éves direktor igazán egyedi látásmóddal és stílussal rendelkezik, amit mindig öröm a nagyvásznon viszontlátni.