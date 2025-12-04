„A medve a gyenge állatokat támadja meg”– orosz támadással riogatnak az EU-képviselők

A gyors béke elmarad: ez lehet Trump következő lépése
A tárgyalások megakadtak, és most a Fehér Háznak kell döntenie.
„Ha erőteljesen fellépünk, Oroszország nem fog támadni”.
Az Euronews Ring című műsorában Cristian Terheș (ECR) és Cynthia Ní Mhurchú (Renew Europe) Európai Parlamenti-képviselők a kontinensünk biztonságról beszélgettek.
Annak ellenére, hogy a liberális Mhurchú és a román jobboldali Terheș politikai nézetei egymással teljesen ellentétesek, a két politikus sokban egyetértett az Európia Unió szerepével az ukrajnai háború befejezésében.
Cristian Terheș szerint az EU-nak gyorsan meg kell erősítenie védelmi képességeit és fel kell készülnie a háborúra:
Ha erőteljesen fellépünk, Oroszország nem fog megtámadni minket. Oroszország olyan, mint egy medve. A medve a gyenge állatokat támadja meg”.
Az egyetlen dolog amiben a két képviselő nem értett egyet az az volt, hogy eleget tesz-e az EU Ukrajnáért. Terheș azon megjegyzésére, miszerint Ukrajna megsegítésében „többet kellett volna tennünk és hamarabb kellett volna cselekednünk”, Ní Mhurchú Kaja Kallas vezette EU diplomáciai erőfeszítéseit védte:
Nem fogadok el semmilyen kritikát. Kaja Kallas nem látható a képeken, de én nem attól függök, hogy látható-e a képeken. Arra támaszkodom, hogy ő és csapata keményen tárgyalnak, és ezt is teszik. Nem hátráltak meg”
– lelkesedett az ír képviselő.
Nyitókép: MTI/EPA/Orosz elnöki sajtószolgálat
