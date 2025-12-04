Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Cristian Terheș Cynthia Ní Mhurchú Ukrajna ECR Oroszország EU

„A medve a gyenge állatokat támadja meg”– orosz támadással riogatnak az EU-képviselők

2025. december 04. 12:57

„Ha erőteljesen fellépünk, Oroszország nem fog támadni”.

2025. december 04. 12:57
null

Az Euronews Ring című műsorában Cristian Terheș (ECR) és Cynthia Ní Mhurchú (Renew Europe) Európai Parlamenti-képviselők a kontinensünk biztonságról beszélgettek. 

Annak ellenére, hogy a liberális Mhurchú és a román jobboldali Terheș politikai nézetei egymással teljesen ellentétesek, a két politikus sokban egyetértett az Európia Unió szerepével az ukrajnai háború befejezésében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Cristian Terheș szerint az EU-nak gyorsan meg kell erősítenie védelmi képességeit és fel kell készülnie a háborúra: 

Ha erőteljesen fellépünk, Oroszország nem fog megtámadni minket. Oroszország olyan, mint egy medve. A medve a gyenge állatokat támadja meg”.

Az egyetlen dolog amiben a két képviselő nem értett egyet az az volt, hogy eleget tesz-e az EU Ukrajnáért. Terheș azon megjegyzésére, miszerint Ukrajna megsegítésében „többet kellett volna tennünk és hamarabb kellett volna cselekednünk”, Ní Mhurchú Kaja Kallas vezette EU diplomáciai erőfeszítéseit védte:

Nem fogadok el semmilyen kritikát. Kaja Kallas nem látható a képeken, de én nem attól függök, hogy látható-e a képeken. Arra támaszkodom, hogy ő és csapata keményen tárgyalnak, és ezt is teszik. Nem hátráltak meg”

– lelkesedett az ír képviselő. 

Nyitókép: MTI/EPA/Orosz elnöki sajtószolgálat

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
2025. december 04. 14:44
Tehát két rohadt szardarab "vitázott" egy kicsit.
Válasz erre
0
0
nemmondom-3
2025. december 04. 14:43
Maradjunk az embereknél, többen vannak az oroszok.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 04. 14:42
„A medve a gyenge állatokat támadja meg” Ez nem igaz. A medve kivárja, amíg a farkasfalka zsákmányt ejt, azután odamegy és elrabolja a farkasoktól. Egyetlen medvepofon is halálos lehet, nem érdemes kockáztatni.
Válasz erre
0
0
kulakman
2025. december 04. 14:34
Nem a medve , minden ragadozó a leggyengébb egyedet fogja ki akár csapatból, akár egyedileg találkozik vele, ez az egyedfejlődés menete! És nem az a faj marad fent ami erős-ügyes-okos, nem ,az marad fent amelyik alkalmazkodik!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!