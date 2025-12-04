Szoboszlaiból mégsem lesz Szalah-pótlék

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a West Ham ellen aratott hétvégi győzelem után több liverpooli portál is azt fejtegette, a meccset a jobbszélen Mohamed Szalah helyén lejátszó Szoboszlai Dominik ideális helyettese (hosszabb távon pedig akár pótlása is) lehet a december 15-én az Afrikai Nemzetek Kupájára elutazó egyiptomi klubikonnak. Annyiban igazuk lett, hogy a magyar játékmester a hétközi bajnokit is a jobbszélen kezdte a Sunderland ellen, ám a szerda esti döntetlen alapján inkább az látszik, hogy ez a pozíció mégsem annyira ideális Szoboszlai számára.

Szoboszlai a Sunderland ellen is felszántotta a pályát, de ezúttal ő sem tudott csodát tenni / Fotó: MTI/AP/Jon Super