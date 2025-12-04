Ft
Sunderland Arne Slot florian wirtz Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Szoboszlaiból mégsem lesz Szalah-pótlék

2025. december 04. 14:32

A Liverpool magyar labdarúgója szerdán ismét a jobbszélen kezdte a meccset, de a csapattal együtt szenvedett, a második félidőt így már középen játszotta le. Arne Slot továbbra is izzad, hogy kínlódó együttesében megtalálja Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik ideális helyét.

2025. december 04. 14:32
null

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a West Ham ellen aratott hétvégi győzelem után több liverpooli portál is azt fejtegette, a meccset a jobbszélen Mohamed Szalah helyén lejátszó Szoboszlai Dominik ideális helyettese (hosszabb távon pedig akár pótlása is) lehet a december 15-én az Afrikai Nemzetek Kupájára elutazó egyiptomi klubikonnak. Annyiban igazuk lett, hogy a magyar játékmester a hétközi bajnokit is a jobbszélen kezdte a Sunderland ellen, ám a szerda esti döntetlen alapján inkább az látszik, hogy ez a pozíció mégsem annyira ideális Szoboszlai számára. 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai a Sunderland ellen is felszántotta a pályát, de ezúttal ő sem tudott csodát tenni / Fotó: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlai szenvedett a szélen

Az angol lapszemlék szinte kivétel nélkül mind közepesre értékelték Szoboszlai Dominik szerdai teljesítményét (az az egy kivétel viszont a meccs legjobbjának látta), hangsúlyozva, a magyar klasszis kreatív képességeit csak „elpazarolják” a szélen, emellett a jobb-bekk Joe Gomezzel való összjáték is döcögött. A félidőben meg is történt a változtatás, Arne Slot Cody Gakpo helyére behozta Szalaht, aki egyből kiment szokásos helyére, a szélre, Szoboszlai meg így be középre, a 10-es pozícióba, így máris újra kedvelt helyén csillogtathatta játékszervezői adottságait. 

Ez viszont újabb kérdéseket vet fel: a Sunderland ellen ott eredetileg a nyári sztárigazolás, Florian Wirtz kezdett, akinek annak ellenére sem igazán tudja megtalálni a helyét Slot, hogy szerdán úgy nézett ki, végre megtörte a jeget, s az ő várva várt első Premier League-találatával ment végül pontot a Pool – de öngólként könyvelték el.

Persze, egy (másfél) meccs alapján még korai lenne ítéletet mondani, de egyelőre úgy tűnik, a lefújás után csalódottan nyilatkozó Szoboszlai Dominikból mégsem lesz ideális Szalah-pótlék – aztán az idő majd eldönti.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

