Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lap mel gibson Passió történet munka tavasz

Mel Gibson visszatér a kereszthez – két részben támad fel a Passió

2025. október 09. 22:36

Több mint húsz év után újraéled a mozi, amely megrengette a világot.

2025. október 09. 22:36
null

Úgy tűnik, hogy valóban megkezdik Rómában a Passió folytatásának forgatását – írta meg a Blikk. Mel Gibson régóta várt projektjében több eredeti szereplő nem tér majd vissza: a lap szerint Jim Caviezel és Monica Bellucci sem vállalta az új részt.

A Krisztus feltámadása című történetet két részben láthatja majd a közönség.

Az első bemutatót 2027. március 26-ára tervezik, amely éppen nagypéntekre esik, a második rész pedig negyven nappal később, a mennybemenetel napján érkezik. A 2004-ben bemutatott film hatalmas sikert aratott: világszerte 610 millió dollár bevételt hozott, és erősen hatott a vallási témájú mozikra. A folytatás azonban hosszú ideig váratott magára.

A lap szerint az eredeti szereplőkkel való munka komoly logisztikai nehézségeket okozott volna, ami a digitális utómunkát és az időbeosztásokat is érinthette volna. Az új szereplőgárda teret ad arra, hogy Gibson más nézőpontból mesélje el a történetet. A szereplőcserét a rendező szóvivője nem kommentálta, így a híreket hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

Nyitókép: VALERIE MACON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2025. október 10. 00:12
A "független-objektív" lippsik szerint Mel Gibson keresztény fundamentalista, de még inkább keresztényfasiszta! Az USA-ban a hibbant lippsiknek egy ilyen cimkézés is már elég valamelyik lippsi szennylapban, hogy elkezdjék tervezni a merényletet...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!