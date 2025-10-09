Mel Gibson visszatér a kereszthez – két részben támad fel a Passió

Úgy tűnik, hogy valóban megkezdik Rómában a Passió folytatásának forgatását – írta meg a Blikk. Mel Gibson régóta várt projektjében több eredeti szereplő nem tér majd vissza: a lap szerint Jim Caviezel és Monica Bellucci sem vállalta az új részt.

A Krisztus feltámadása című történetet két részben láthatja majd a közönség.

Az első bemutatót 2027. március 26-ára tervezik, amely éppen nagypéntekre esik, a második rész pedig negyven nappal később, a mennybemenetel napján érkezik. A 2004-ben bemutatott film hatalmas sikert aratott: világszerte 610 millió dollár bevételt hozott, és erősen hatott a vallási témájú mozikra. A folytatás azonban hosszú ideig váratott magára.

A lap szerint az eredeti szereplőkkel való munka komoly logisztikai nehézségeket okozott volna, ami a digitális utómunkát és az időbeosztásokat is érinthette volna. Az új szereplőgárda teret ad arra, hogy Gibson más nézőpontból mesélje el a történetet. A szereplőcserét a rendező szóvivője nem kommentálta, így a híreket hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

