„Olyannyira senki” – Bárdosi Sándor kegyetlenül beleszállt Magyar Péterbe (VIDEÓ)

A Svéd Akadémia döntése szerint az idei díj nemcsak szimbolikus dicsőséget, hanem komoly anyagi jutalmat is hoz számára.
A birkózó szerint a Tisza-vezér mindazt megtestesíti, amilyennek „nem kellene lennie” senkinek.
Bárdosi Sándor birkózó és médiaszemélyiség volt a Patrióta vendége, ahol a közéleti kérdések mellett kendőzetlen őszinteséggel fejtette ki véleményét Magyar Péterről is. Bárdosi bevallása szerint, ha csak meglátja a Tisza Párt vezérét a közösségi médiában, már „tovább is görget”, mert irritálják őt a politikus hisztérikus, „nem normális”, hatalomvágyó megnyilvánulásai.
Hatalomvágyó, pénzsóvár... igazából minden rosszat el tudnék róla mondani, amit lehetne.
– mondta Brádosi, hozzátéve, hogy a politikus megtestesíti mindazt, amilyennek „nem kellene lennie” senkinek.
