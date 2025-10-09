Ft
Bárdosi Sándor vezér Magyar Péter vélemény

„Olyannyira senki” – Bárdosi Sándor kegyetlenül beleszállt Magyar Péterbe (VIDEÓ)

2025. október 09. 21:36

A birkózó szerint a Tisza-vezér mindazt megtestesíti, amilyennek „nem kellene lennie” senkinek.

2025. október 09. 21:36
null

Bárdosi Sándor birkózó és médiaszemélyiség volt a Patrióta vendége, ahol a közéleti kérdések mellett kendőzetlen őszinteséggel fejtette ki véleményét Magyar Péterről is. Bárdosi bevallása szerint, ha csak meglátja a Tisza Párt vezérét a közösségi médiában, már „tovább is görget”, mert irritálják őt a politikus hisztérikus, „nem normális”, hatalomvágyó megnyilvánulásai.

Hatalomvágyó, pénzsóvár... igazából minden rosszat el tudnék róla mondani, amit lehetne. 

– mondta Brádosi, hozzátéve, hogy a politikus megtestesíti mindazt, amilyennek „nem kellene lennie” senkinek.

Nyitókép: Youtube 

Összesen 7 komment

In_memoriam_fleto
2025. október 09. 22:01
Eddig Tiszás voltam, de ez most nagyon elgondolkodtatott... Ha már a Bárdosi Sanyinak is rossz a véleménye róla, lehet tényleg nem rá kéne szavazni?? 🤔💭
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. október 09. 21:57
A birkózó szerint a Tisza-vezér mindazt megtestesíti, amilyennek „nem kellene lennie” senkinek." inverz igazság!
Válasz erre
1
0
kiazazsoltibacsi
2025. október 09. 21:55
Hát te sem vagy egy wasistdas, ezüstérmeském. Ez is sportolóból celebbé vált.
Válasz erre
2
2
vakiki
2025. október 09. 21:46
Bárdosinak nagyon is igaza van!
Válasz erre
4
0
