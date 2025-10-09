„Olyannyira senki” – Bárdosi Sándor kegyetlenül beleszállt Magyar Péterbe (VIDEÓ)

Bárdosi Sándor birkózó és médiaszemélyiség volt a Patrióta vendége, ahol a közéleti kérdések mellett kendőzetlen őszinteséggel fejtette ki véleményét Magyar Péterről is. Bárdosi bevallása szerint, ha csak meglátja a Tisza Párt vezérét a közösségi médiában, már „tovább is görget”, mert irritálják őt a politikus hisztérikus, „nem normális”, hatalomvágyó megnyilvánulásai.

Hatalomvágyó, pénzsóvár... igazából minden rosszat el tudnék róla mondani, amit lehetne.

– mondta Brádosi, hozzátéve, hogy a politikus megtestesíti mindazt, amilyennek „nem kellene lennie” senkinek.