Kukacos román csokimikulások vitték be a végső csapást Magyar Péternek!

Magyar Péter jelöltje kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben
A hírről többek között a 444 is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak”, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot.
Az eset élesen rávilágít a párt ígéretei és a valóság közötti súlyos ellentmondásokra. Nincs megállás a lejtön Magyar Péternek.
Csoda történt: végre megismerhettük a működő Magyarországot a mögöttünk hagyott héten! Már több mint másfél éve hallgatjuk Magyar Pétertől, hogy szemben a mostani kabinettel, ők majd egy működő országot fognak teremteni. Na most kaptunk is ebből egy kis ízelítőt. Nézzük is, mi történt: A Tisza Párt Hajdú-Bihar 6. választókerületi képviselőjelöltje, Hajdúböszörmény polgármesterének emberei lárvákat tartalmazó csokimikulást osztogattak a gyerekeknek, akik közül sokan rosszul lettek. A csokimikulásban a beszámolók szerint légy- vagy molylárvák voltak. A szóban forgó csokimikulások hátoldalán a gyártó is látható, így felelősségünk teljes tudatában leírhatjuk: román gyártó készítette a kukacos-lárvás csokimikulást, amit a gyerekek Göröghné Bocskai Éva tiszás polgármesternek és csapatának köszönhetnek.
Ezt is ajánljuk a témában
A hírről többek között a 444 is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak”, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot.
Eddig a hír. Mindig is híve voltam a tényellenőrzésnek, úgyhogy a Tisza-vezér korábbi kijelentéseit vessük is össze történtekkel! A működő országot abból a szempontból sikerült megvalósítani, hogy a gyerekekhez eljutottak az ajándékok. Ez mindenképpen dicséretes, legalább kaptak valamit Szent Miklóstól. Pipa a dolog. Persze a feketeleves csak ezután következett.
Amikor az önkormányzat megrendelte a termékeket, akkor érdemes lett volna legalább egyet-kettőt véletlenszerűen felbontani, legalább lássák, pontosan mit rendeltek. Kicsit meg lehetett volna szagolni, kóstolni, és akkor nagy valószínűséggel kiderült volna, hogy valami itt nem stimmel. Egy ilyen akció előtt elvárható lett volna, hogy az önkormányzat dolgozói futnak egy ilyen kört, hogy véletlenül se legyen semmi probléma.
Miután kitört a baj, illő lett volna legalább pár bocsánatkérő szót elrebegni, de ehelyett Magyar Péter inkább messziről elkerülte Hajdúböszörményt. Maga helyett a fegyverviselési, lökdösési és más egyéb botrányokkal bőven fűszerezett Ruszin-Szendit küldte. Biztos, ami biztos: a többszörösen lejáratódott bukott vezérkari főnök legalább jó lesz arra, hogy ezt a balhét is elvigye.
Ezt is ajánljuk a témában
A Somogy megyei rendőrség megerősítette a garázdaság gyanúja miatti kihallgatást a kötcsei incidens ügyében.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy újabb felvételen is látszik egy tárgy az egykori vezérkari főnök ruházata alatt jobboldalt, deréktájon, pont úgy, mint a szeghalmi eseményen. Egy biztos, többször is megtörtént, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter nem akarta, hogy ráégjen a kukacbotrány, Ruszin-Szendi Romuluszt küldte maga helyett.
Ezt is ajánljuk a témában
Így megy ez.
Magyar Péter a többi baloldali politikushoz hasonlóan az elmúlt másfél évben szinte az összes beszédében elmondta, hogy Románia már messze lehagyta Magyarországot, és ott sokkal jobban működik minden. A kukacos román csokimikulás botránya most alaposan agyoncsapta ezt a mesét is. Jobban tette volna a Tisza-vezér, ha Románia ügyében az egyszerű kommentellő szintjétől sikerült volna elrugaszkodnia, akkor talán elkerülte volna ezt a hatalmas blamát.
Példátlan rekord, hogy egy párt ilyen hamar szegje meg korábbi ígéretét, de a Tiszának ebben is sikerült az élen járnia.
Mégis miért is lett pár nap alatt a Tisza új szimbóluma a román kukacos mikulás? Ebben a botrányban valóban minden benne van, amiért mára súlyos válságba süllyedt a Magyar Péter vezette alakulat. Ezt nem én mondom, hanem szinte az össze közvélemény-kutatással foglalkozó cég. Hónapok óta se Magyar Péter, se a Tisza Párt nem képes előállni egyedi ötletekkel. Magyar Pétert és kis csapatát idén tavaszig nagyrészt a korábbi baloldali szavazói mag és a hazai kormányzati ciklusokra jellemző felezős válság tette az ellenzéki oldal domináns szereplőjévé.
A választások közötti félidőben az állampolgárok sokszor a hangulati elemeket részesítik előnyben, de a választások közeledtével egyre többen felteszik a kérdést, mit nyerhetnek vagy veszíthetnek egy esetleges kormányváltással, illetve a kormány helyén maradásával.
Ez a folyamat masszívan elindult Magyarországon! Ez pedig nagyon rossz Magyar Péternek. Hónapok óta egyértelmű bizonyítékok vannak arra nézve, hogy egy Tisza-kormány adót emelne, megszüntetné a családi adókedvezményeket, nyugdíjat csökkentene, fenekestül felforgatná az egészségügyi biztosítási rendszert és többek között lenullázná a hazai vállalkozói szektort. Ezzel szemben a jelenlegi kabinet a meglehetősen nehéz európai gazdaság helyzetben is inkább a bankokat és a multikat terheli, és nem a családokat és a vállalkozásokat.
Mindezek mellett az adatszivárgási botrány és a jelöltállítás börleszkbe fulladása együttesen lökte Magyart egy olyan helyzetbe, hogy a gyűlöletkeltésen, valamint Orbán Viktor és a Fidesz követésén kívül mára semmilyen mondanivalóval nem rendelkezik. Rendezvényeinek látogatottsága a töredékére esett a korábbiakhoz képest, népszerűsége folyamatosan zuhan. A lendület elveszett, de a gyalázkodás megmaradt.
A választók pedig kezdenek kérdéseket feltenni:
valóban rábíznák-e az ország irányítását egy olyan pártra, amely egy egyszerű mikulásosztást sem képes botrány nélkül lebonyolítani?
A kampány ígéretei, a sorozatos konfliktusok és a folyamatosan gyengülő támogatottság egyre inkább azt mutatják, hogy a lendület elfogyott. A lárvás csokoládé így végül nemcsak egy elhibázott ajándékozás jelképe lett, hanem a Tisza Párt ellentmondásainak és hibáinak sokatmondó szimbóluma is.
***
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza őszi hanyatlása már a baloldali közvélemény kutatóknál is látszik. A Nézőpont Intézet és a Medián számai is közelednek egymáshoz.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem működik a Tisza Párt elnökének terelése.
Nyitókép: Magyar Nemzet