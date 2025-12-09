Kukacos román csokimikulások vitték be a végső csapást Magyar Péternek!

Mégis miért is lett pár nap alatt a Tisza új szimbóluma a román kukacos mikulás? Ebben a botrányban valóban minden benne van, amiért mára súlyos válságba süllyedt a Magyar Péter vezette alakulat. Ezt nem én mondom, hanem szinte az össze közvélemény-kutatással foglalkozó cég. Hónapok óta se Magyar Péter, se a Tisza Párt nem képes előállni egyedi ötletekkel. Magyar Pétert és kis csapatát idén tavaszig nagyrészt a korábbi baloldali szavazói mag és a hazai kormányzati ciklusokra jellemző felezős válság tette az ellenzéki oldal domináns szereplőjévé.

A választások közötti félidőben az állampolgárok sokszor a hangulati elemeket részesítik előnyben, de a választások közeledtével egyre többen felteszik a kérdést, mit nyerhetnek vagy veszíthetnek egy esetleges kormányváltással, illetve a kormány helyén maradásával.

Ez a folyamat masszívan elindult Magyarországon! Ez pedig nagyon rossz Magyar Péternek. Hónapok óta egyértelmű bizonyítékok vannak arra nézve, hogy egy Tisza-kormány adót emelne, megszüntetné a családi adókedvezményeket, nyugdíjat csökkentene, fenekestül felforgatná az egészségügyi biztosítási rendszert és többek között lenullázná a hazai vállalkozói szektort. Ezzel szemben a jelenlegi kabinet a meglehetősen nehéz európai gazdaság helyzetben is inkább a bankokat és a multikat terheli, és nem a családokat és a vállalkozásokat.

Mindezek mellett az adatszivárgási botrány és a jelöltállítás börleszkbe fulladása együttesen lökte Magyart egy olyan helyzetbe, hogy a gyűlöletkeltésen, valamint Orbán Viktor és a Fidesz követésén kívül mára semmilyen mondanivalóval nem rendelkezik. Rendezvényeinek látogatottsága a töredékére esett a korábbiakhoz képest, népszerűsége folyamatosan zuhan. A lendület elveszett, de a gyalázkodás megmaradt.

A választók pedig kezdenek kérdéseket feltenni: