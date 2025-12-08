Nincs több kérdés: a választók többsége hitelesnek tartja Magyar Péterék megszorító csomagját

Számokat közölt a neves amerikai kutatócég: magabiztosan győzne a Fidesz, ha most vasárnap lenne a választás
A Donald Trumpnak is dolgozó cég szerint a helyzet egyértelmű Magyarországon.
A választ adók 62 százaléka szerint hiteles a dokumentum, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a Tisza Párthoz köthető a megszorítócsomag. A dokumentumot a Mandiner több részes sorozatban mutatja be részletesen.
„A magyarok többsége szerint valódi a Tisza Párt tanulmánygyűjteménye” – írja az Index a lap megbízásából készült ezerfős közvélemény-kutatás alapján, amit a McLaughlin & Associates amerikai kutatócég készített november 26. és 28. között.
Hatalmas felháborodást keltett a napokban a Tisza Pártnak tulajdonított, több, mint 600 oldalas megszorítócsomag, amelyet a Mandiner több részes sorozatban mutat be részletesen.
Megszűnne az EKHO, de több adónemet is átalakítanának, amivel tízezrek járnának rosszul és fizetnének többet az államkasszába. Papíron remekül néznek ki a tételek, de ezek inkább sarcok és eredményességük is erősen kérdéses.
Az Index megbízásából készült felmérésben rákérdeztek a kiszivárgott megszorítócsomagra is. A kérdés úgy szólt: egyesek szerint a dokumentum nem köthető a Tisza Párthoz, mások viszont hitelesnek tartják, és szerintük valóban a párthoz köthető. A válaszadóknak azt kellett megjelölniük, melyik állítással értenek inkább egyet.
A választ adók 62 százaléka szerint hiteles a dokumentum, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a TISZA Párthoz köthető a tanulmánygyűjtemény.
A dokumentum egyes intézkedéseire is rákérdezett a közvélemény-kutatás, ilyen volt az áfa megemelése 27 százalékról 32 százalékra. Erről bővebben itt írtunk. Kiderült, ez az intézkedés rendkívül népszerűtlen volna, a válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.
Arra is kíváncsiak voltak, hogyan fogadnák az emberek, ha fizetőssé válnának bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Konkrétan a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések esetleges díjazásáról kérdezték a válaszadókat. A megkérdezettek 71 százaléka nem értene egyet a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések fizetőssé tételével és további 11 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.
Az így befolyó pénz pedig Ukrajnába menne.
A kutatás a 20 százalékos nyugdíjadóról is kérdezte a felmérés résztvevőit, a válaszadók 69 százaléka határozottan elutasította, és további 12 százalék inkább nem ért vele egyet.
A párt radikális átalakításra készül a nyugdíjrendszerben és a közteherviselésben.
Rákérdeztek arra is, hogy megszűnne-e a gyed, és helyette csak fizetős, biztosítói csomag lenne elérhető. A válaszadók 64 százaléka egyáltalán nem ért ezzel egyet. További 15 százalék inkább nem támogatná az ötletet.
Olyan intézkedést tartalmaz a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítás, amire eddig csak az MSZP-SZDSZ kormány volt képes. Megszüntetnék a GYED-et, ezzel az édesanyáktól vennék el az őket megillető pénzt.
A kutatás szerint, ha most vasárnap tartanák a választást, a Fidesz 44 százalékon állna.
Nyitókép: KISBENEDEK Attila/AFP
A felmérés alapján a társadalom döntő többsége nem támogatja a Tisza megszorító javaslatait.
Már a programírók is adóelkerüléstől, valamint a fogyasztás visszaesésétől tartanak.
Így néz ki, amikor a piacra bízzák az ember nyugdíját.