12. 08.
hétfő
Nincs több kérdés: a választók többsége hitelesnek tartja Magyar Péterék megszorító csomagját

2025. december 08. 10:41

A választ adók 62 százaléka szerint hiteles a dokumentum, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a Tisza Párthoz köthető a megszorítócsomag. A dokumentumot a Mandiner több részes sorozatban mutatja be részletesen.

2025. december 08. 10:41
null

„A magyarok többsége szerint valódi a Tisza Párt tanulmánygyűjteménye” – írja az Index a lap megbízásából készült ezerfős közvélemény-kutatás alapján, amit a McLaughlin & Associates amerikai kutatócég készített november 26. és 28. között. 

Hatalmas felháborodást keltett a napokban a Tisza Pártnak tulajdonított, több, mint 600 oldalas megszorítócsomag, amelyet a Mandiner több részes sorozatban mutat be részletesen.

Feltették az eddigi legfontosabb kérdést: ez egyértelműen eldönti, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezeti a versenyt

Feltették az eddigi legfontosabb kérdést: ez egyértelműen eldönti, hogy a Fidesz vagy a Tisza vezeti a versenyt
Az Index megbízásából készült felmérésben rákérdeztek a kiszivárgott megszorítócsomagra is. A kérdés úgy szólt: egyesek szerint a dokumentum nem köthető a Tisza Párthoz, mások viszont hitelesnek tartják, és szerintük valóban a párthoz köthető. A válaszadóknak azt kellett megjelölniük, melyik állítással értenek inkább egyet. 

A választ adók 62 százaléka szerint hiteles a dokumentum, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a TISZA Párthoz köthető a tanulmánygyűjtemény.

A dokumentum egyes intézkedéseire is rákérdezett a közvélemény-kutatás, ilyen volt az áfa megemelése 27 százalékról 32 százalékra. Erről bővebben itt írtunk. Kiderült, ez az intézkedés rendkívül népszerűtlen volna, a válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

Arra is kíváncsiak voltak, hogyan fogadnák az emberek, ha fizetőssé válnának bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Konkrétan a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések esetleges díjazásáról kérdezték a válaszadókat. A megkérdezettek 71 százaléka nem értene egyet a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések fizetőssé tételével és további 11 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

A kutatás a 20 százalékos nyugdíjadóról is kérdezte a felmérés résztvevőit, a válaszadók 69 százaléka határozottan elutasította, és további 12 százalék inkább nem ért vele egyet. 

Rákérdeztek arra is, hogy megszűnne-e a gyed, és helyette csak fizetős, biztosítói csomag lenne elérhető. A válaszadók 64 százaléka egyáltalán nem ért ezzel egyet. További 15 százalék inkább nem támogatná az ötletet. 

A kutatás szerint, ha most vasárnap tartanák a választást, a Fidesz 44 százalékon állna. 

Nyitókép: KISBENEDEK Attila/AFP

reakcio1969
•••
2025. december 08. 13:19 Szerkesztve
Nincs több kérdés, ezek még az unokáinkat is eladósítják, hogy elfedjék a dilettantizmusukkal és a hatalomhoz való görcsös ragaszkodásukkal (ez a súlyosabb probléma, fedezet nélküli osztogatás - hitelből) előidézett válságot: Az államháztartási hiány csaknem 800 milliárd forinttal magasabb, mint egy évvel korábban volt, ami 24 százalékos növekedést jelent. A központi költségvetés rekordhiányt ért el, és ha csak novembert nézzük, 72 százalékkal nagyobb lett a mínusz a tavalyinál. A kormányról, a fideszről beszélek ha nem lett volna egyértelmű.
Válasz erre
1
0
csulak
2025. december 08. 13:13
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Grogu
2025. december 08. 13:05
Erről mikor írtok? Tisztogatás a Szőlő utcai javítóintézet honlapján: sorra tűnnek el a súlyos szexuális bűncselekményekkel kapcsolatba hozott nevek Jpp volt igazgató legközelebbi embereinek nevét radírozták le a honlapról. Köztük van az a nevelőnő is, akitől egy bántalmazott fiú kért segítséget, de ehelyett beárulhatta. Péntek estére szinte az összes vezető nevét eltüntették a Szőlő utcai javítóintézet honlapjáról, csupán a megbízott intézményvezető adatai maradtak fent. A honlapon éppen azután zajlott nagytakarítás, hogy az ügyben újabb gyanúsítottat neveztek meg a hatóságok, és napvilágot láttak a legsúlyosabb vádakat tartalmazó tanúvallomások is. Az ügyészség múlt csütörtökön jelentette be, hogy új gyanúsított van az ügyben. Gyanújuk szerint az intézet egyik ügyintézője „az intézmény korábbi igazgatója által használt irodából bútorokat szállított el ismeretlen helyre azért, hogy szexuális bűncselekményekkel összefüggésbe hozható bizonyítékokat, nyomokat tüntessen el”.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. december 08. 13:02
Bár így lenne....de nem így van.Sajnos max 50% tartja hitelesnek poloska aljas programját. Ennek legalább a 10%-át ez nem is zavarja,sőt egyetértenek a brutális megszorításokkal. 1000 fős kutatás semmit se jelent. Elég sok höbörgő magamuogató poloskaimádó van, de sajnos nagyon sok az olyan átlagember aki ha szóba jön a politika akkor kerüli a témát, és ha nem is fanatizmusból de jelen állás szerint a poloskára szavazna,mert elhiszi a föggetlenobjektívpoloskás média hazugságait a Fideszről, mivel a Fidesz sok éve rendkívül primitív kommunikációt folytat, nem cáfolják közérthetően a róluk megjelenő hazugságokat.Ezért sok olyan átlagember van aki nem fanatik poloskás de, mégis változást szeretne. A Fidesz sok éves primitív kommunikációja miatt, sokan elhiszik hogy a Fidesz gyártotta poloskáék aljas programját.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!