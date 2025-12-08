Nincs több kérdés: a választók többsége hitelesnek tartja Magyar Péterék megszorító csomagját

Az Index megbízásából készült felmérésben rákérdeztek a kiszivárgott megszorítócsomagra is. A kérdés úgy szólt: egyesek szerint a dokumentum nem köthető a Tisza Párthoz, mások viszont hitelesnek tartják, és szerintük valóban a párthoz köthető. A válaszadóknak azt kellett megjelölniük, melyik állítással értenek inkább egyet.

A választ adók 62 százaléka szerint hiteles a dokumentum, és pusztán 27 százalék látja úgy, hogy nem a TISZA Párthoz köthető a tanulmánygyűjtemény.

A dokumentum egyes intézkedéseire is rákérdezett a közvélemény-kutatás, ilyen volt az áfa megemelése 27 százalékról 32 százalékra. Erről bővebben itt írtunk. Kiderült, ez az intézkedés rendkívül népszerűtlen volna, a válaszadók 74 százaléka elutasítja az áfa 32 százalékra emelését és további 9 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.

Arra is kíváncsiak voltak, hogyan fogadnák az emberek, ha fizetőssé válnának bizonyos egészségügyi szolgáltatások. Konkrétan a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések esetleges díjazásáról kérdezték a válaszadókat. A megkérdezettek 71 százaléka nem értene egyet a gyermekorvosi vizsgálatok és a szakrendelések fizetőssé tételével és további 11 százalék inkább nem ért egyet az intézkedéssel.