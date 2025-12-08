Számokat közölt a neves amerikai kutatócég: magabiztosan győzne a Fidesz, ha most vasárnap lenne a választás

Orbán Viktor zászlót bontott: Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, aki békét akar, velünk tart!
A miniszterelnök minden eddiginél erősebb üzenetet küldött.
A Donald Trumpnak is dolgozó cég szerint a helyzet egyértelmű Magyarországon.
Az Index arról ír, hogy egy november végén készült új, ezerfős amerikai közvélemény-kutatás szerint tovább erősödött Orbán Viktor pozíciója:
ha most vasárnap tartanák a választást, a Fidesz 44 százalékon állna,
és a válaszadók többsége 2026 után is őt látja a legesélyesebb miniszterelnöknek.
A Tisza Párt megítélését látványosan rontja a kiszivárogtatott tanulmánygyűjtemény: a választók 62 százaléka hitelesnek tartja azt,
benne pedig szinte minden megszorítási javaslatot elsöprő többség utasít el – tudjuk meg.
Hozzáteszik: a felmérést most is a McLaughlin & Associates, egy amerikai kutatócég végezte. Legutóbb szeptember közepén hozták nyilvánosságra az eredményeiket. Akkor az amerikai mérés alapján a kormánypártok 43 százalékon álltak, a Tisza párt pedig 37 százalékon állt. A mostani felmérést november 26. és 28. között végezték. Az adatfelvétel tehát friss, alig néhány napos.
Mint kiderült,
ha most vasárnap tartanák a parlamenti választást, a biztos pártválasztók között a Fidesz 44 százalékot kapna, a Tisza Párt pedig 38 százalékon állna,
tehát mindkét párt egyaránt egy százalékponttal erősödött a szeptemberi felméréshez képest.
A Mi Hazánk most 5 százalékot érne el, a teljes lakosságot vizsgáló minta alapján így hárompárti parlament alakulna.
Feltűnően alacsony a bizonytalanok aránya: az amerikai kutatás szerint mindössze 4 százalék – írják.
