Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Választások Tisza Párt Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

Számokat közölt a neves amerikai kutatócég: magabiztosan győzne a Fidesz, ha most vasárnap lenne a választás

2025. december 08. 08:58

A Donald Trumpnak is dolgozó cég szerint a helyzet egyértelmű Magyarországon.

2025. december 08. 08:58
null

Az Index arról ír, hogy egy november végén készült új, ezerfős amerikai közvélemény-kutatás szerint tovább erősödött Orbán Viktor pozíciója:

 ha most vasárnap tartanák a választást, a Fidesz 44 százalékon állna,

 és a válaszadók többsége 2026 után is őt látja a legesélyesebb miniszterelnöknek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon

Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza Párt megítélését látványosan rontja a kiszivárogtatott tanulmánygyűjtemény: a választók 62 százaléka hitelesnek tartja azt,

benne pedig szinte minden megszorítási javaslatot elsöprő többség utasít el – tudjuk meg.

Hozzáteszik: a felmérést most is a McLaughlin & Associates, egy amerikai kutatócég végezte. Legutóbb szeptember közepén hozták nyilvánosságra az eredményeiket. Akkor az amerikai mérés alapján a kormánypártok 43 százalékon álltak, a Tisza párt pedig 37 százalékon állt. A mostani felmérést november 26. és 28. között végezték. Az adatfelvétel tehát friss, alig néhány napos.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint kiderült, 

ha most vasárnap tartanák a parlamenti választást, a biztos pártválasztók között a Fidesz 44 százalékot kapna, a Tisza Párt pedig 38 százalékon állna, 

tehát mindkét párt egyaránt egy százalékponttal erősödött a szeptemberi felméréshez képest.

A Mi Hazánk most 5 százalékot érne el, a teljes lakosságot vizsgáló minta alapján így hárompárti parlament alakulna.

 Feltűnően alacsony a bizonytalanok aránya: az amerikai kutatás szerint mindössze 4 százalék – írják.

Forrás: Index

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. december 08. 09:48
100% alati jóslatokban, már nem hisz az ember...DDD
Válasz erre
0
0
szerintem-4
2025. december 08. 09:45
A Messiás párt támogatottságával az történt ami várható volt. Tudomásul kell vennünk mi hazafiak, hogy az ország másik fele olyan nagyon frusztrált, - mert nem válthat nemet, nem mehet harcolni Ukrajnában, nem fogadhat be arabokat, - hogy bárkit követne, aki ezeket az "örömöket" megadná nekik. Addig növekedhetett a támogatottsága, amíg a többi párt el nem fogyott. Már nincs miből táplálkoznia, ezért megállt, majd az újdonság varázsának eltűnésével elkezdett apadni. Bízom benne, hogy a középen álló honfitársaik elkezdenek gondolkodni, és akkor nem lesz baj, hiszen normális ember nem hihet ennek a gátlástalan balfácánnak.
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2025. december 08. 09:33
voltak már olyan vélemények korábban, hogy talán el sem fog indulni MP (talán NAT is megfogalmazott ilyesmit?). rettegek egy ilyen forgatókönyvtől. magyarázat: a feltüzelt tömeg elképesztően frusztrált lesz, MP-nek ráadásul van is ahhoz már-már sátáni érzéke, hogy mindezt a társadalmi egységre nézve legkártékonyabb módon jelentse be.
Válasz erre
1
0
Ízisz
•••
2025. december 08. 09:32 Szerkesztve
Z. Mi ezt közvéleménykutatók mérései nélkül is tudjuk... De lesz ez még jobb is a választáskor a Fidesznek!!! A balosok között sem mindenki maga ellensége, bármennyire is utálja Orbánt... Mindenesetre köszönjük a megerősítést!!! 💯👏😊❗
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!