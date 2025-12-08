Akár negyven százalékkal is csökkenhet a családok bevétele – brutális sarcra készülnek Magyar Péterék

Brutálisan szűkítené a jelenlegi családtámogatási rendszert a Magyar Péter pártja számára készült baloldali megszorítócsomag – írja a Világgazdaság. A Bokros-csomaghoz fogható demográfiai rombolást végezne a Tisza baloldali megszorítócsomagja. A Tisza Pártnak készített tervezet megszüntetné a családi adókedvezményt, ami következtében egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye, ami éves szinten több százezer forint mínuszt jelentene a gyermekeket nevelő szülőknek.

Az édesanyák jelenlegi adómentessége önmagában 15 százalékot jelent a családi költségvetésben az anya jövedelme után – nyilatkozta a lapnak Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Szövetségének (NOE) elnöke. Nem beszélve a családi adó- és járulékkedvezményről, amit az apa is igénybe vehet, továbbá a képzéssel és otthonteremtéssel kapcsolatos támogatásokról, valamint a gyermekek után elengedett kölcsönökről és még sorolhatnánk. Összességében a családoknak lehetnek olyan életszakaszai, amikor