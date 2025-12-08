Ft
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Tisza Párt megszorítócsomag Magyar Péter

Akár negyven százalékkal is csökkenhet a családok bevétele – brutális sarcra készülnek Magyar Péterék

2025. december 08. 08:55

Durván szűkítené a jelenlegi családtámogatási rendszert a Tisza Párt. Mindezek következtében csökkenne az idő, amit a szülők egymással és gyermekneveléssel tölthetnének. Megszólalt a NOE elnöke.

2025. december 08. 08:55
null

Brutálisan szűkítené a jelenlegi családtámogatási rendszert a Magyar Péter pártja számára készült baloldali megszorítócsomag – írja a Világgazdaság. A Bokros-csomaghoz fogható demográfiai rombolást végezne a Tisza baloldali megszorítócsomagja. A Tisza Pártnak készített tervezet megszüntetné a családi adókedvezményt, ami következtében egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye, ami éves szinten több százezer forint mínuszt jelentene a gyermekeket nevelő szülőknek.

Az édesanyák jelenlegi adómentessége önmagában 15 százalékot jelent a családi költségvetésben az anya jövedelme után – nyilatkozta a lapnak Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Szövetségének (NOE) elnöke. Nem beszélve a családi adó- és járulékkedvezményről, amit az apa is igénybe vehet, továbbá a képzéssel és otthonteremtéssel kapcsolatos támogatásokról, valamint a gyermekek után elengedett kölcsönökről és még sorolhatnánk. Összességében a családoknak lehetnek olyan életszakaszai, amikor 

akár 30–40 százalékkal is csökkenne a jövedelmük, ha ezeket a támogatásokat megszüntetnék

 ‒ közölte a lesújtó arányt Herbert Gábor.

Mindezek következtében csökkenne az idő, amit a szülők egymással és gyermekneveléssel tölthetnének. Mint a NOE elnöke kifejtette: amikor egy család anyagilag nehéz helyzetbe kerül, a hagyományos családmodell szerint általában a férfiak azok, akik a hiányzó bevételt különböző mellékállás vállalásával igyekeznek pótolni. Ez azonban éppen az apák gyermekeikkel tölthető idejét csökkenti, holott a szakemberek régóta felhívják a figyelmet az apák pótolhatatlan szerepére a nevelésben, különösen a fiúgyermekek esetében – tette hozzá Herbert.

A Mandiner több ízben beszámolt a Tisza megszorítócsomagjáról, itt összeszedtük, miért valódi a brutális megszorítócsomag. Itt pedig arról írtunk, hogy vége lehet a KATA-nak.

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: képernyőfotó)

