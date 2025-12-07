Betett a tiszás kukacbotrány Magyar Péternek, ijedtében el sem ment a hajdúböszörményi eseményre

Magyar Péter jelöltje kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben
A hírről többek között a 444 is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak”, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot.
Hiába várták ma a hajdúböszörményi Szociális Szolgáltatási Központban Magyar Pétert – ő ugyanis váratlanul távol maradt, Ruszin-Szendi Romuluszt küldte maga helyett. Úgy tűnik, ki akar maradni a Tisza Párt kukacbotrányából.
A Mandiner hajdúböszörményi informátora szerint a helyszínen a Tisza képviseletében jelenlévők elnézést kértek azért, mert Magyar Péter mégsem érkezett meg az eseményre – állításuk szerint azért, mert a Tisza-elnök különben nem ért volna oda a debreceni fórumra.
Mint kiderült,
Magyar Pétert Ruszin-Szendi Romulusz képviselte a helyszínen egy nagyjából tízfős stábbal.
Információink szerint Ruszin-Szendiék bementek a Szociális Szolgáltatási Központba, ahová ajándékokat is vittek magukkal. „Nyilatkoztatták” az intézmény vezetőjét arról, hogy milyen feladatot lát el a központ; de nyilatkozott a stábnak Göröghné Bocskai Éva is, a város Tisza-jelölt polgármestere.
Úgy tudjuk, a helyi tévéseket is kirendelték.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kukacos csokimikulást kaptak a hajdúböszörményi gyerekek: óvodákban és iskolákban is ez volt a desszert az ebédhez. Sokan ettek a lárvás édességből, volt, aki a kóstolás után vette észre, hogy valami mozog az üreges csokoládéban. A gyerekek közül többen hasfájásra és hányingerre panaszkodtak.
A 444 vonatkozó cikkében az önkormányzatot emlegette a kukacos csokimikulások kapcsán – ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy
Hajdúböszörmény jelenlegi polgármestere az a Göröghné Bocskai Éva, aki Magyar Péter jelöltje lett Hajdú-Bihar 6. választókerületében.
Lemondott Hajdúböszörmény Mi Hazánk színekben politizáló alpolgármestere.
Az állami intézmények étkeztetéséért egy helyi önkormányzati cég felel – derült ki –, amely visszakérte a még el nem fogyasztott édességet és panaszt tett a beszállítója felé. A gyártó nem akart nyilatkozni, de annyit elárultak, hogy felvették a kapcsolatot a viszonteladókkal, keresik, hogy hogyan szennyeződhetett a csokoládé, elsősorban lisztkukac-lárvákra gyanakodnak.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala