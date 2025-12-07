Betett a tiszás kukacbotrány Magyar Péternek, ijedtében el sem ment a hajdúböszörményi eseményre

Információink szerint Ruszin-Szendiék bementek a Szociális Szolgáltatási Központba, ahová ajándékokat is vittek magukkal. „Nyilatkoztatták” az intézmény vezetőjét arról, hogy milyen feladatot lát el a központ; de nyilatkozott a stábnak Göröghné Bocskai Éva is, a város Tisza-jelölt polgármestere.

Úgy tudjuk, a helyi tévéseket is kirendelték.

Kukacbotrány: Magyar Péter jelöltje férges csokimikulást osztogatott a gyerekeknek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kukacos csokimikulást kaptak a hajdúböszörményi gyerekek: óvodákban és iskolákban is ez volt a desszert az ebédhez. Sokan ettek a lárvás édességből, volt, aki a kóstolás után vette észre, hogy valami mozog az üreges csokoládéban. A gyerekek közül többen hasfájásra és hányingerre panaszkodtak.