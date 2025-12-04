Figyelem: ha ezt a népszerű terméket vásárolta a Tescóban, semmiképp ne fogyassza el!

A Tesco megtette a szükséges intézkedéseket, a kifogásolt tételeket kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól. A további intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött áru megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH figyelemmel kíséri – olvasható a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán