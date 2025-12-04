Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tesco NKFH fekete tea

Figyelem: ha ezt a népszerű terméket vásárolta a Tescóban, semmiképp ne fogyassza el!

2025. december 04. 13:59

Az üzletlánc megtette a szükséges intézkedéseket.

2025. december 04. 13:59
null

Határérték feletti növényvédőszer-tartalom miatt fekete teát hívott vissza a forgalomból a Tesco-Global Áruházak Zrt. – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján csütörtökön közzétett tájékoztatójában.

Az áruházláncnál kapható, 150 grammos Stockwell fekete tea tételazonosítója L3629/1/150, valamint L3629/1/149, minőségmegőrzési ideje 2026.06.12., forgalmazója a Bastek Coffee & Tea SP.J.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

A Tesco megtette a szükséges intézkedéseket, a kifogásolt tételeket kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól. A további intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött áru megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH figyelemmel kíséri – olvasható a közleményben.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. december 04. 14:09
Azt hittem véletlenül másféle fű került bele .-D
Válasz erre
0
0
zsanett-kúnrum
2025. december 04. 14:02
küldej el inkább a tiszásoknak esemesben
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!