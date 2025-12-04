Figyelem: ha ezt a népszerű terméket vásárolta a Tescóban, semmiképp ne fogyassza el!

Ünnepi nyitvatartás: mutatjuk, mikor mehetünk majd vásárolni
Következőképpen lesznek nyitva a nagy üzletláncok augusztus 20. miatt.

Határérték feletti növényvédőszer-tartalom miatt fekete teát hívott vissza a forgalomból a Tesco-Global Áruházak Zrt. – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján csütörtökön közzétett tájékoztatójában.
Az áruházláncnál kapható, 150 grammos Stockwell fekete tea tételazonosítója L3629/1/150, valamint L3629/1/149, minőségmegőrzési ideje 2026.06.12., forgalmazója a Bastek Coffee & Tea SP.J.
A Tesco megtette a szükséges intézkedéseket, a kifogásolt tételeket kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól. A további intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött áru megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH figyelemmel kíséri – olvasható a közleményben.
