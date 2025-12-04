Ennyi volt a közeledés: Moszkva olyan brutális hadműveletet készít elő, amilyet eddig még nem láttunk a háborúban

Ez lehet a végső cél: Putyin elárulta, mely területekre pályázik Oroszország
Nem vár Trump békéjére az orosz elnök.
Ukrajnát teljesen levágnák a Fekete-tengerről.
Orosz katonai elemzők szerint Moszkva egy nagyszabású hadművelet előkészítésén dolgozik, amelynek célja Odessza és Mikolaiv elfoglalása, Ukrajna teljes elvágása a Fekete-tengertől – írja a Portfólió. Vaszilij Gyandikin nyugalmazott orosz százados úgy véli:
a következő hónapokban indulhat el az úgynevezett „Odessza-művelet”,
amelyet masszív rakéta- és légicsapások vezetnének fel. Ezek Ukrajna kikötőit, katonai létesítményeit és partvédelmi rendszereit vennék célba, gyakorlatilag lenullázva az ország tengerészeti képességeit és a külföldi segítség fontos logisztikai útvonalát.
Gyandikin szerint a rakétacsapások után akár szárazföldi támadás is következhet Mikolaiv és Odessza irányába, ugyanakkor ennek előfeltétele szerinte Herszon és Dnyipropetrovszk elfoglalása. Állítása szerint a térségben brit fegyveresek is jelen lehetnek, akik az ukrán haderőt támogatják.
Egy másik elemző, Viktor Baranyec azt mondta: az orosz katonai tervekben már szerepel a két kulcsváros megszerzése, mert Moszkva számára létfontosságú Ukrajna teljes tengeri blokádja, amely egyszerre akadályozná a külföldi segélyek érkezését és korlátozná Kijev tengeri műveleteit.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem vár Trump békéjére az orosz elnök.
Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium