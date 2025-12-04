Ennyi volt a közeledés: Moszkva olyan brutális hadműveletet készít elő, amilyet eddig még nem láttunk a háborúban

Orosz katonai elemzők szerint Moszkva egy nagyszabású hadművelet előkészítésén dolgozik, amelynek célja Odessza és Mikolaiv elfoglalása, Ukrajna teljes elvágása a Fekete-tengertől – írja a Portfólió. Vaszilij Gyandikin nyugalmazott orosz százados úgy véli:

a következő hónapokban indulhat el az úgynevezett „Odessza-művelet”,

amelyet masszív rakéta- és légicsapások vezetnének fel. Ezek Ukrajna kikötőit, katonai létesítményeit és partvédelmi rendszereit vennék célba, gyakorlatilag lenullázva az ország tengerészeti képességeit és a külföldi segítség fontos logisztikai útvonalát.