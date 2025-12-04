Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
béke orosz-ukrán háború hadművelet

Ennyi volt a közeledés: Moszkva olyan brutális hadműveletet készít elő, amilyet eddig még nem láttunk a háborúban

2025. december 04. 11:51

Ukrajnát teljesen levágnák a Fekete-tengerről.

2025. december 04. 11:51
null

Orosz katonai elemzők szerint Moszkva egy nagyszabású hadművelet előkészítésén dolgozik, amelynek célja Odessza és Mikolaiv elfoglalása, Ukrajna teljes elvágása a Fekete-tengertől – írja a Portfólió. Vaszilij Gyandikin nyugalmazott orosz százados úgy véli: 

a következő hónapokban indulhat el az úgynevezett „Odessza-művelet”,

amelyet masszív rakéta- és légicsapások vezetnének fel. Ezek Ukrajna kikötőit, katonai létesítményeit és partvédelmi rendszereit vennék célba, gyakorlatilag lenullázva az ország tengerészeti képességeit és a külföldi segítség fontos logisztikai útvonalát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Gyandikin szerint a rakétacsapások után akár szárazföldi támadás is következhet Mikolaiv és Odessza irányába, ugyanakkor ennek előfeltétele szerinte Herszon és Dnyipropetrovszk elfoglalása. Állítása szerint a térségben brit fegyveresek is jelen lehetnek, akik az ukrán haderőt támogatják. 

Egy másik elemző, Viktor Baranyec azt mondta: az orosz katonai tervekben már szerepel a két kulcsváros megszerzése, mert Moszkva számára létfontosságú Ukrajna teljes tengeri blokádja, amely egyszerre akadályozná a külföldi segélyek érkezését és korlátozná Kijev tengeri műveleteit.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. december 04. 14:39
Ámen. Úgy mellékesen kérnénk egy-két Kinzsalt a Várkulcsa község külterületén lévő 2×400 kV-os távvezeték alállomására, és a Beregéda és Beregszász között lévő gázátadó állaomásra is.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. december 04. 14:37
"Ukrajnát teljesen levágnák a Fekete-tengerről." Már megint a héber nyelvtan. Elvágnák helyesen.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 04. 14:36
"Ukrajnát teljesen levágnák a Fekete-tengerről." Nagyon helyes. A hosszú távú béke előfeltétele. Ebben a háborúban a legeslegfontosabb stratégiai hely Odessza. Ha az Oroszország lesz, akkor lehet tartós béke.
Válasz erre
2
1
zsuzsa-963
2025. december 04. 14:00
Legalább megtanulják, hogy tengei kijárat nélkül csak vezetéken lehet olajat, gázt kapni, egyébként Ogyesszát Nagy Katalin orosz cárnő alapította, nem az ukránok.
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!