Nem kellett sok: a tiszás Tibi atya úgy beleállt a minimálbér-emelésbe, mintha nem lenne holnap

Tóth Máté szerint a minimálbéremelés nem teremt új értéket a gazdaságban, hanem politikai döntéssel kikényszerített újraelosztást jelent, amelynek a számláját a vállalkozások és az egész gazdaság fizeti meg. Úgy véli, a lépés különösen visszás egy választási ciklusban, amikor a kormány a növekedés látszatát akarja kelteni. Bár a dolgozók rövid távon több pénzt látnak a számlájukon, a rendszer fokozatosan egyre törékenyebbé válik.

Ez nem gazdaságpolitika, hanem politizálás a gazdaságban. Vagy inkább politizálás a gazdaság rovására”

