Nem kellett sok: a tiszás Tibi atya úgy beleállt a minimálbér-emelésbe, mintha nem lenne holnap

Nincs több kérdés, Orbán Viktor elárulta a pontos számokat: ennyi lesz a minimálbér januártól
Ismertette a részleteket a miniszterelnök.
Tóth Máté szerint „ez nem gazdaságpolitika, hanem politizálás a gazdaságban”.
Ahogy arról beszámoltunk, közvetlenül hétszázezer család jövedelmi viszonyait javítja a jövő évi bérmegállapodás – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a dokumentum aláírásán csütörtökön Budapesten. A kormányfő ismertette: a minimálbér 11 százalékkal nő és 322 800 forint lesz havonta, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal emelkedik és 373 200 forint lesz havonta.
Ezt is ajánljuk a témában
Ismertette a részleteket a miniszterelnök.
Nem telt bele sok idő, Tóth Máté, a Tiszának kampányoló influenszer, rögtön megtámadta a minimálbér-emelést. Facebook-oldalán a következőket írta: a minimálbér 11 százalékos emelése nem valódi béremelés, hanem újabb többletterhet ró a magyar vállalkozásokra.
Szerinte a gazdaság jelenlegi stagnáló állapotában a döntés mögött nincs organikus teljesítménynövekedés: nincs több megrendelés, nagyobb forgalom vagy magasabb termelékenység, viszont a kiadások egyik napról a másikra megugranak. A járulékok növekedése tovább súlyosbítja a helyzetet, ami a kis- és középvállalkozások számára sokszor fizethetetlen terhet jelent.
Gazdaságpolitikai értelemben ez azért különösen veszélyes lépés, mert stagflációs környezetben történik: nincs érdemi növekedés, miközben az infláció és a költségek tovább emelkedne”
– írta.
Tóth Máté szerint a minimálbéremelés nem teremt új értéket a gazdaságban, hanem politikai döntéssel kikényszerített újraelosztást jelent, amelynek a számláját a vállalkozások és az egész gazdaság fizeti meg. Úgy véli, a lépés különösen visszás egy választási ciklusban, amikor a kormány a növekedés látszatát akarja kelteni. Bár a dolgozók rövid távon több pénzt látnak a számlájukon, a rendszer fokozatosan egyre törékenyebbé válik.
Ez nem gazdaságpolitika, hanem politizálás a gazdaságban. Vagy inkább politizálás a gazdaság rovására”
– zárta bejegyzését, amelyet teljes egészében ide kattintva olvashat el.
Nyitókép: YouTube