12. 04.
csütörtök
Tisza Párt Lendvai Ildikó vélemény

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

2025. december 04. 12:43

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

2025. december 04. 12:43
null
Megyeri Dávid
Magyar Nemzet

„Persze ismerős mindenkinek az ősforrás, Lendvai Ildikó egykori MSZP-frakcióvezető kioktató, egyben méltatlankodó szavai a gázár emelésének tagadásáról, amelynek elhangzása után annyiszor növelték a gázszolgáltatás árát, hogy lehetetlenség is volt pontosan számontartani. No persze a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök vezette szocialista–szabad demokrata koalíció mentségére legyen mondva, nem csupán a gáz árát emelték állandóan, tizenvalahányszor, hanem a villamos energiáét is, továbbá a jövedéki adót és egyáltalán mindent, amihez csak hozzáfértek és amire kedvük szottyant hatalmas választási ígéretes hazugságokkal megszerzett uralkodásuk idején.

Hát ezt az utat követi Magyar Péter – még az ígéretek büszke megszegése terén is. Gyurcsányékat egyáltalán nem zavarta egy pillanatig sem, hogy szemrebbenés nélkül semmibe vették saját hupilila ígéreteiket, a Tisza szekta főnökét sem frusztrálná egy másodpercig sem, ha Lendvai Ildikó klasszikus mondatait lekoppintaná és aktualizálva alkalmazná a megszorító programjuk letagadására. Nem kockáztatna semmit sem, miután a népesség tizennégy éven felüli része tisztában van azzal, hogy 

a Tisza nevű pártpótlék műmessiása szavainak a hitele a nullához konvergál.”

Nyitókép: Képernyőkép

2025. december 04. 14:18
Pszichopeti végre visszatalált az övéihez néhány évnyi elkószálás után. Személyesen Nemleszgázáremelés Ildikó öleli a keblére, amit azért nem irigylek tőle.
Majdmegmondom
2025. december 04. 13:34
Sokan akkor sem hitték el és szívtunk is eleget. Mondjuk Lendvai azt mondta lassan: "nem lesz hatósági gázáremelés". Gondolom amikor azzal fejezte be a mondatot, hogy "egyszer", akkor már ki volt kapcsolva a mikrofon, mert nem egyszer lett gázáremelés, hanem pontosan tizenötször!!! Az öregasszony pedig azóta is büntetlenül ossza az észt...
gullwing
2025. december 04. 13:28
Nos ezek ott semmit sem változnak... Hazudnak reggel délben este, éjszaka meg lopni járnak...
csulak
2025. december 04. 13:12
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
