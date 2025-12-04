„Persze ismerős mindenkinek az ősforrás, Lendvai Ildikó egykori MSZP-frakcióvezető kioktató, egyben méltatlankodó szavai a gázár emelésének tagadásáról, amelynek elhangzása után annyiszor növelték a gázszolgáltatás árát, hogy lehetetlenség is volt pontosan számontartani. No persze a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök vezette szocialista–szabad demokrata koalíció mentségére legyen mondva, nem csupán a gáz árát emelték állandóan, tizenvalahányszor, hanem a villamos energiáét is, továbbá a jövedéki adót és egyáltalán mindent, amihez csak hozzáfértek és amire kedvük szottyant hatalmas választási ígéretes hazugságokkal megszerzett uralkodásuk idején.

Hát ezt az utat követi Magyar Péter – még az ígéretek büszke megszegése terén is. Gyurcsányékat egyáltalán nem zavarta egy pillanatig sem, hogy szemrebbenés nélkül semmibe vették saját hupilila ígéreteiket, a Tisza szekta főnökét sem frusztrálná egy másodpercig sem, ha Lendvai Ildikó klasszikus mondatait lekoppintaná és aktualizálva alkalmazná a megszorító programjuk letagadására. Nem kockáztatna semmit sem, miután a népesség tizennégy éven felüli része tisztában van azzal, hogy