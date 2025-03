Egész Hollywood fellázadt 2004-ben: most mégis utat tört magának a Passió folytatása

Úgy tűnik, hivatalos: készül Mel Gibson Passiójának folytatása – írta meg a Mafab. Bár hosszú ideje nem érkeztek friss hírek Mel Gibson nagy sikerű filmjének folytatásáról, mostanra biztossá vált, hogy elindul a Passió: Feltámadás forgatása.

A Variety magazin értesülései szerint a film munkálatai 2025 augusztusában kezdődnek el a római Cinecittà stúdióban. A hírt maga a stúdió vezérigazgatója, Manuela Cacciamani jelentette be, továbbá az is kiderült, hogy a forgatás nem csupán Rómában, hanem más olasz városokban is zajlik majd: például Ginosában, Gravinában, Laterzában és Altamurában is.

Visszatérő szereplők

A Mafab azt is elárulja, hogy a film főszerepében ismét Jim Caviezel lesz látható, aki Jézust alakítja majd. Rajta kívül valószínű, hogy Maia Morgenstern és Francesco De Vito is visszatér, akik Máriát és Pétert formálták meg az első részben.

A Passió: Feltámadás készítői azonban eltérnek az előző film lineáris narratívájától.

Mel Gibson egy komplexebb történetmesélési módot alkalmaz, amely idősíkok és különböző birodalmak eseményeit ötvözi. A rendező olyan elemeket is beépít a filmbe, mint az angyalok bukása, valamint a műfaj sci-fi elemekkel való kiegészítése. Gibson korábban egy „pszichedelikus utazáshoz” hasonlította a folytatást, ami izgalmas és kísérleti megközelítést vetít előre.

A Passió sikere és ellentmondásai

A filmes portál emlékeztet: 2004-ben bemutatott Passió minden idők egyik legsikeresebb független filmjének számít,

amely világszerte 612 millió dolláros bevételt termelt.

A film azonban sok vitát is generált, hiszen sokan kritizálták annak brutalitását és egyes vallási ábrázolásait. Ráadásul Jim Caviezel, aki a főszereplőt alakította, a film után közel egy évtizedre kiszorult Hollywood legnagyobb produkcióiból.

