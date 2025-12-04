Az őszi szelek magukkal vitték a Tisza-előnyt: mélyről vág neki a baloldal a télnek – átvette a vezetést a Fidesz (VIDEÓ)

Az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzése szerint a novemberi és az őszi kampányidőszakot egyértelműen a Fidesz nyerte, miközben a baloldali Tisza Párt tartósan veszített támogatottságából.

A kommunikációs térben a miniszterelnök látványosan dominálta a hónapot: a Digitális Polgári Körök háborúellenes rendezvényei és az ATV-nek adott interjúja egyaránt nagy figyelmet kapott.