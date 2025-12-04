Ft
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
erőviszony Tisza Párt Alapjogokért Központ Fidesz

Az őszi szelek magukkal vitték a Tisza-előnyt: mélyről vág neki a baloldal a télnek – átvette a vezetést a Fidesz (VIDEÓ)

2025. december 04. 14:44

Az Alapjogokért Központ friss elemzése szerint novemberre a Fidesz átvette a vezetést, miközben a Tisza Párt a botrányai miatt visszaesésbe került.

2025. december 04. 14:44
null

Az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzése szerint a novemberi és az őszi kampányidőszakot egyértelműen a Fidesz nyerte, miközben a baloldali Tisza Párt tartósan veszített támogatottságából.

A kommunikációs térben a miniszterelnök látványosan dominálta a hónapot: a Digitális Polgári Körök háborúellenes rendezvényei és az ATV-nek adott interjúja egyaránt nagy figyelmet kapott.

Az elemzés kiemeli, hogy Magyar Péter és pártja megingása nem volt váratlan: a hónap elején kirobbant adatszivárgási botrány politikai vakvágányra sodorta a Tiszát, a tervezett kitörési pontként szolgáló jelöltállítás pedig kudarcba fulladt. A baloldali jelöltek múltja és a további botrányok miatt nem sikerült új lendületet adni a pártnak.

A helyzetet tovább rontotta a kiszivárgott megszorító csomag, amely az SZJA-emelés, a családtámogatások csökkentése és a nyugdíjrendszer privatizációja kapcsán vetít előre politikai konfliktusokat.

Ezzel szemben Orbán Viktor kormányfő Washingtonban és Moszkvában egyaránt biztosítani tudta a rezsicsökkentés fenntartásának feltételeit, és érdemi szereplőként közvetített a nagyhatalmak között, közelebb hozva a budapesti békecsúcsot.

A Központ friss közvélemény-kutatása is alátámasztja a politikai erőviszonyok átrendeződését: novemberben a Fidesz 48–41 arányú előnyt mutatott a Tisza Párttal szemben. Az adatok világosan jelzik, hogy a jobboldal stabilizálta vezető pozícióját, miközben a baloldali párt továbbra sem tudott új szimpatizánsokat megszólítani.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

akitiosz
2025. december 04. 17:43
A narancssárga politika rendkívül primitív. A Deák Dániel féle "elemzőkkel" kiszámoltatja, hogy aktuálisan éppen kicsoda jelenti a legnagyobb fenyegetést a NERendszer hatalmára és őrá uszítják a provokátor propagandista média hadseregüket. Ő A Célpont. A narancssárgák csakis olyan ellenzékkel elégedettek, amelyik nem valódi ellenzék, hanem az ő lekötelezettjük. Lásd például a Huxit pártot. Sohasem indult választáson, nehogy véletlenül szavazatokat kapjon és így a Fidesz kevesebbet. Esélyt sem adott a választóknak soha, és így saját magának sem. Hálából a Fidesz a szingapúri nagykövetségen állást ajánlott az egy személyes pártnak. Vagy a Liberális pártvezér Fodor Gábor is azért annyira megértő újabban a Fidesz hatalommal szemben, mert kapott egy kutatóintézeti vezető pozíciót, így továbbra sem kell dolgoznia a közpénzért. A rendszerváltást "kutatja". :-) Így működik a politika.
akitiosz
•••
2025. december 04. 16:24 Szerkesztve
Az Alapjogokért Központ nem a valóságot elemzi, hanem a valóságot próbálja hozzáigazítani a Fidesz párt politikai érdekeihez. A hozzáértőbb politikailag nem érdekelt bukmékerek 56:44-re adják jelenleg Magyar Péter győzelmét. Nagyobb adatbázisból dolgozva.
tapir32
2025. december 04. 16:16
Vajon Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. Kompetensebb mint Petya. A hitelminősítők meghagyták a már elért, befektetésre ajánlott szintet. A független, nem pártpolitikus elemzők szerint nem vagyunk a tönk szélén, amit az Petya állítja. Petya hazudik! Csak az agyhalottak hisznek Magyar Péternek.
pugacsov-0
2025. december 04. 16:07
Én kétlem, hogy eddig is vezetett !
