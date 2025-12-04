Az őszi szelek magukkal vitték a Tisza-előnyt: mélyről vág neki a baloldal a télnek – átvette a vezetést a Fidesz (VIDEÓ)

Átszakadt a gát: Hann Endre személyesen ismerte el Orbán Viktor előnyét (VIDEÓ)
Menczer Tamás szerint a balliberális intézetek elkezdték a számaikat a valósághoz igazítani, Orbán Viktor támogatottsága pedig erősödik.
Az Alapjogokért Központ friss elemzése szerint novemberre a Fidesz átvette a vezetést, miközben a Tisza Párt a botrányai miatt visszaesésbe került.
Az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzése szerint a novemberi és az őszi kampányidőszakot egyértelműen a Fidesz nyerte, miközben a baloldali Tisza Párt tartósan veszített támogatottságából.
A kommunikációs térben a miniszterelnök látványosan dominálta a hónapot: a Digitális Polgári Körök háborúellenes rendezvényei és az ATV-nek adott interjúja egyaránt nagy figyelmet kapott.
Az elemzés kiemeli, hogy Magyar Péter és pártja megingása nem volt váratlan: a hónap elején kirobbant adatszivárgási botrány politikai vakvágányra sodorta a Tiszát, a tervezett kitörési pontként szolgáló jelöltállítás pedig kudarcba fulladt. A baloldali jelöltek múltja és a további botrányok miatt nem sikerült új lendületet adni a pártnak.
A helyzetet tovább rontotta a kiszivárgott megszorító csomag, amely az SZJA-emelés, a családtámogatások csökkentése és a nyugdíjrendszer privatizációja kapcsán vetít előre politikai konfliktusokat.
Ezzel szemben Orbán Viktor kormányfő Washingtonban és Moszkvában egyaránt biztosítani tudta a rezsicsökkentés fenntartásának feltételeit, és érdemi szereplőként közvetített a nagyhatalmak között, közelebb hozva a budapesti békecsúcsot.
A Központ friss közvélemény-kutatása is alátámasztja a politikai erőviszonyok átrendeződését: novemberben a Fidesz 48–41 arányú előnyt mutatott a Tisza Párttal szemben. Az adatok világosan jelzik, hogy a jobboldal stabilizálta vezető pozícióját, miközben a baloldali párt továbbra sem tudott új szimpatizánsokat megszólítani.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
