A pokoltól Istenig – ma már talán Dante is így írná meg költeményét

Isteni színjáték a Burnt Offerings albumon

Az igazi változást mégis a kilencvenes évek közepe hozta el. A Night of the Stormrider turnéját követően a zenekar kétéves szünetet tartott, az 1992 és 1994 közötti időszak során pedig a tagok olyan problémákkal szembesültek, amelyek majdnem az együttes feloszlását eredményezték. De szerencsére nem így történt. Újabb tagcseréket követően ugyanis megjelent az Iced Earth legsúlyosabb albumaként emlegetett Burnt Offerings. Az 1995. április 14-én boltokba kerülő korong pedig egy új időszakot jelentett a zenekar életében,

Jon Schaffer gitárriffjeivel és az új énekes, Matthew Barlow hangjával a világhírnévig repítette a megszűnés széléről visszatáncoló formációt.

A Burnt Offerings sokak szerint az Iced Earth legsúlyosabb és legsötétebb hangulatú lemeze, amivel már csak azért is nehéz vitába szállni, mert maga Jon Schaffer is úgy nyilatkozott egy 1996-os interjúja során, hogy az album komorsága a zeneiparral kapcsolatos frusztrációjának eredménye. Ez azonban kétségtelenül jót tett az albumnak, amely Bram Stoker Drakulájának megidézésével és egy rendkívül atmoszferikus nyitánnyal kezdődik, majd az új énekessel és némi extra hanggal megmutatja, hogy a középtempó is lehet nagyon súlyos.

A címadó Burnt Offerings ráadásul már önmagában hosszú: több mint hét percében váltják egymást a lassú és az erőteljesebb, tempósabb, valamint a nyugodtabb és agresszívabb témák, melyek néha egészen meglepő momentumokat eredményeznek.

Az Iced Earth a The Dark Saga idején

Mondhatnánk, hogy a legátlagosabb a második Last December, amely más zenekarnál így is egy remek „sláger” lehetne, és nem tévednénk nagyot. Az elején visszafogott, majd egy remek dobtémával bedörrenő Diary olyan apokaliptikus hangulatot teremt, amely aztán a Brainwashed, a Burning Oasis és akár a Creator Failure alatt is kitart, közben számtalan esetben megmutatva, hogy Matthew Barlow miért volt kiváló választás a frontember szerepére.

Isten Hatalma emelt égi kénnyel, az ős Szeretet és a fő Okosság.

Én nem vagyok egykoru semmi lénnyel, csupán örökkel; s én örökkön állok.

Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.”

Mindezek mellett a Burnt Offerings azonban leginkább arról nevezetes, hogy tartalmazza az Iced Earth leghosszabb dalát, amit valaha rögzített a zenekar. A Dante's Inferno 16 perc 26 másodpercben (az újra felvett változat ezt az időtartamot aztán 17 perc fölé növelte) mutatja be Dante Alighieri költeményének, az Isteni színjáték első, pokoli szakaszát. Nem véletlen, hogy az album eredeti borítóján Gustave Doré festménye látható, amely Lucifert ábrázolja az Isteni színjátékból.

És micsoda születésnap ez, elvégre Alighieri költeménye az 1300. évben, nagypéntekre virradó éjszakán kezdődik, mikor Dante harmincöt éves – a lemez pedig 2025-ben pontosan nagypéntekre töltötte be 30. születésnapját.

A 16-17 perces szerzemény azt mutatja be, ahogy Dante a római költő, Vergilius vezetésével járja be a pokol kilenc körét. A körök koncentrikusak, a gonoszság fokozatos növekedését jelképezik, és a föld középpontjában csúcsosodnak ki, ahol a sátánt tartják fogva. Ezt az Iced Earth olyan komplex szerzeménnyel mutatja be, amely méltán mondható a zenekar mesterművének – változatos témák során elevenedik meg a történet, amit az 1976-os Ómen zenéjéhez (Jerry Goldsmith) hasonló gregorián kórus, és akár csengettyű kísér, egy rendkívül emlékezetes lezárással.

Mindennek van következménye

Hozzá kell tenni, hogy az igazi világhírnevet mégsem a Burnt Offerings hozta el a zenekarnak, hanem a következő két, kevésbé súlyos korong, a képregényes Spawn történetét feldolgozó, 1996-os The Dark Saga, valamint az 1998-as Something Wicked This Way Comes. Főleg néhány ezeken található, slágeresebb dal és Barlow hangja tekinthető az igazi áttörés okának. Az énekes azonban a 9/11-et követően elhagyta a zenekart, hogy igazi patriótaként a rendőrség állományában vegyék hasznát, ezután pedig több frontember is megfordult a zenekarban, többek között az állandó helyettesítő, Tim „Ripper” Owens, aki a Judas Priestben korábban Rob Halford helyét vette át, valamint Stu Block, aki több albumot is felénekelt a banda tagjaként.