Halhatatlan szerelem – az ivadék, amely nemcsak a pokolból jött vissza, de a magyar csőd után is

Fúzió

A hazai Spawn-kiadások mellett az Infinity kiadóhoz más megjelenés is kapcsolható, méghozzá a TPB, avagy puhafedeles Fúzió. Ez a nevéhez hűen több brand összeolvadását és fúzióját kínálja, amik mind a Top Cow kiadó égisze alatt jelentek meg. Így többek között a Witchblade, az Aphrodite IX és a The Darkness is a sorozat része, amik egy vagy több füzetnyi sztorival gazdagítják a több mint 100 oldalas köteteket. A felhozatalból talán a The Darkness a legismertebb, hiszen a remek képregény-sorból nagyszerű videójáték is született, sőt egyből kettő, aminek köszönhetően már nem tudom úgy olvasni a képregényt, hogy a sötétség nem a hang-zseni, Mike Patton (Faith No More… ha nem ismered, nincs miről beszélnünk) hangján szólal meg a fejemben. Az Aphrodite IX és a Humankind befejezése után a Hunter-Killer és a Midnight Nation került bele a kötetekbe, és előbbi egy érdekes, lényegében szuperhősös történet, ami leginkább az X-Menre hajaz, míg a Midnight Nation sem kevésbé izgalmas vagy fantáziadús. Sőt, az utolsó, 10. füzetben már a különleges Cyberforce is beköszön az antológiába, aminek sok képregény-rajongó örülhet. A különböző sorozatokban a karakterek szépen rajzoltak, és bár a férfiak itt-ott kicsit egyformák, mindenki deltás és igazi topmodell (természetesen a nők is, mindenhol kellően domborodva, sokszor alig takarva testrészeiket), de ez áll nekik igazán jól, illetve ez illik ezekhez a teljesen a ‘90-es éveket idéző sorozatokhoz. A The Darkness és a Witchblade ráadásul össze is kapcsolódik, ami miatt még izgalmasabbá válik a két főszereplő közös kalandja. Érdemes a Fúzióval is szerencsét próbálni, pláne, hogy még ha az egyik-másik sorozat nem is tetszik, a többi javíthat az élményen.