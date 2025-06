Lotfi Begi: „A magyar dalt a szíved érti, az angolt az agyad” (VIDEÓ)

„Manapság ahhoz, hogy valaki ismertté váljon, több ezer ember elkezdje hallgatni, ahhoz már nem kell kiadó, ahhoz már nem kell rádiós játszás, ahhoz már nem kellenek olyan szakemberek, akik elkezdik terelgetni az útját az illetőnek. Kell egy jó dal, kell egy felület, ami most már mindenki számára ingyenesen elérhető, és kell egy jó nagy adag szerencse” – foglalja össze röviden a sikeresség receptjét Lotfi Begi, az ország egyik legnépszerűbb DJ-je, producer és zeneszerző a KözTér közéleti csatorna KözBeszéd című műsorának vendége.

Neve alapján nem nehéz kitalálni, Lotfi Behnam, művésznevén Begi nem magyar földön, hanem Iránban született. Filmbe illő sztori, ahogyan egyévesen családjával, nagyapja Mercedesével keresztülvágtak a fél világon, mígnem eljutottak Magyarországra. Elmondása szerint Németországba szerettek volna továbbmenni, de mivel akkor, amikor mindez történt, 1983-at írtunk, nem lehetett egy szocialista országból csak úgy odébbállni. Egyszerűen itt ragadtak. Szülei nulláról kezdve, vérrel, verítékkel építették fel életüket, karrierjüket. Filmrendezőként érkező édesapja világosító segédként kábeleket tekergetve, küzdötte vissza magát a rendezői státuszba. Édesanyja is hasonló utat járt be, mire egy óriásmulticégnél vezető pozícióba került. Útravalóként azt hozta otthonról, semmit sem adnak ingyen.

Világéletemben meg kellett mindig mindenért küzdenem, és a mai napig mindig mindenért megküzdök”

– jelenti ki. Szerinte ez nyilván nehezebb, mint a műfajában általános gyakorlatot követni, a kudarcokért, sikertelenségért a körülményeket vagy másokat okolni.

A viharos előzmények feltárása után Begi felidézi a kezdeti éveket, és első kézből ismerhetjük meg a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon Magyarországot képviselő Compact Disco történetét is. „Mi angol nyelven készítettük a dalokat, ami egyben az előnyünk és a hátrányunk is volt. Az előnyünk azért volt, mert tényleg sokan azt gondolták, hogy hú, hát ez egy menő külföldi zenekar. Hátrányunk pedig az volt, hogy a magyar ember az angol nyelvű dalokat az agyával, a magyar nyelvű dalokat a szívével érti meg” – jegyzi meg.

„A mi generációnk olyan nagy DJ-k, mint Budai, Sterbinszky, Tomiboy, vagy Palotai világában próbálta megtalálni a maga helyét és stílusát. Ez azért sem volt egyszerű, mert a csodált példaképeknek kivétel nélkül az volt a legnagyobb erősségük, hogy a rájuk jellemző zenei vízió, zenei ízlés alapján válogatták össze a szettjeikben elhangzó számokat. Mint mondja, mostanra ez a világ éppúgy, mint a kommerszre éhes közönség igénye is teljesen megváltozott. Ma már úgy lehet kitűnni a többi DJ közül, ha az ember saját dalokat készít.”

Szavaiból kiderül az is, hogy bár számainak lejátszása több tízmilliós nagyságrendet is elérik, van, ami átlépte a 60 milliót is, és egyidejűleg rádiók top tízes listáján 3–4 dala is szerepel, a mai napig csak tanulja, hogyan kell elfogadni a sikert, hogyan kell annak örömeit megélni.

Azt is meg tudhatjuk, hogyan keveredett DJ-ként a szervezői világba. Hogyan tudott a hazai fesztiválokra hozni olyan zenekarokat, mint a Motörhead, a Machine Head, Bloodhound Gang, Enter Shikari, Basement Jaxx vagy Groove Armada.

Amikor szóba kerül, Begi nem kívánja zenésztársai színpadi politizálását minősíteni. „Én abszolút nem szoktam a saját követőtáboromat semmilyen aktuálpolitikai dologgal agitálni” – mondja, hozzátéve:

a vallási, politikai hovatartozást, a nemi identitást szigorúan magánügynek tartja.

Érintőlegesen szóba kerül a beszélgetés során Izrael és Irán konfliktusa, Begi mesél családjáról, gyermekeiről, életvitelének megváltoztatásáról. Az is kiderül, a Sztárbox következő sorozatának szereplőjeként milyen kihívásokkal jár a világbajnok Kótai Mihály szárnyai alatt a felkészülés. Az azonban a műsor végén is titok marad, hogy a Republic együttes fájdalmasan fiatalon elhunyt énekese, Cipő melyik számának feldolgozásának ötlete foglalkoztatja már évek óta. Csak annyit ígér, bízik benne, hogy erre belátható időn belül valóban sor kerül.

A címben kiemelt gondolat 01:28:17-nél hangzik el: