Elképesztő sikerrel zárult a Mandiner első budapesti klubestje

De nem kevésbé volt boldog „Hajni telefon” (valami hasonló volt a nickneve), aki megnyerte a szokásos kvízversenyt – a játékmester Szabó András Csuti volt, aki igazán felnőtt híres elődei színvonalára –, hiszen komoly ajándékkal lett gazdagabb, de az ezüst- és bronzérmes sem panaszkodhatott.

„Hajni telefon”, a győztes

A versenyben résztvevőknek olyan kérdésekre kellett válaszolni, mint például, hogy Budapest kinek köszönheti a siklót, hol volt az István, a király rockopera ősbemutatója, hányszor sétált át Széchenyi István a Lánchídon, az Európai Unió hányadik legnépesebb fővárosa Budapest.

Szabó András Csuti igazi profi módjára vezette a műsort

Az ünnepélyes események után vissza a szomorú valóságba. Schmidt Mária ugyanis sötét képet festett le a világ állapotáról. A történész beszélt arról, hogy az Egyesült Államok meggyengült az elmúlt időszakban, de különösen Joe Biden elnöksége alatt, és most

Donald Trump két jelszót fogalmazott meg: Amerika az első, illetve Tegyük újra naggyá Amerikát.

S mindez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok egészen máshogy viszonyul Európához, mint korábban.

Arról is beszélt a történész, hogy az olyan kijelentéseket nem tudja értelmezni mint, hogy Ukrajna megnyeri a háborút. Azzal indokolta, hogy Amerika háttérbe vonult, Kína demonstratívan kiállt Oroszország mellett, a hadiipar nélküli, meggyengült Európa pedig képtelen akkora támogatást nyújtani, hogy Ukrajnának esélye legyen a győzelemre. Ráadásul kialakult egy újabb válsággóc is, a Közel-keleten – említette meg –, és elképzelhető, hogy újabb migránshullám indul útnak.

Schmidt Mária és Kacsoh Dániel

Az öreg kontinensről, a jelenlegi vezetőiről nagyon rossz véleménye van Schmidt Máriának. Kijelentette, a nyugati országok az elmúlt évtizedekben jólétet, magas életszínvonalat biztosítottak az állampolgárainak, de ez elkényelmesítette őket, nem készültek fel az új kihívásokra, arra, hogy nagyon erős államok – elsősorban Kína és más ázsiai országok – szállnak versenybe és velük kell megküzdeni.

Európának nincs jövőképe, nincs álma, nincs célja, a tagállamok vezetői a munkát rábízzák a bürokratákra, akik komoly dolgok helyett apró-cseprő ügyekkel, szabályozásokkal vannak elfoglalva

– jelentette ki.

Viszont azt pozitívumként éli meg a főigazgató, hogy megerősödtek az európai fősodorral szembeni erők – ez igaz Németországra, Ausztriára, Hollandiára, Franciaországra –, ha még most nem is tudtak hatalomra kerülni. S őrületes teljesítményként értékelte, hogy Orbán Viktor ilyen rövid idő alatt képes volt létrehozni a Patrióták pártcsaládját. Szót ejtett arról is, hogy két napja idézték fel a jelenlegi miniszterelnök 1989. június 16-i beszédét, Schmidt már akkor tudta, hogy abból a fiatalemberből egyszer az ország vezető politikusa lesz.