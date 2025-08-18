Több milliárd forint a tét – ennyi pénzt kereshet a Ferencváros a Bajnokok Ligájába jutással

FTC–Qarabag: nem kerülte ki a Mandiner kérdését Robbie Keane, szerinte így válhat valóra a Fradi álma
„Nincsenek illúzióim, az ilyen nagyon-nagyon ritka a fociban.”
A Ferencváros 18.62 millió eurós (mintegy 7.4 milliárd forintos) díjazásban részesülne, ha feljutna a Bajnokok Ligája főtáblájára.
A Ferencváros labdarúgócsapata a Qarabaggal találkozik a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában, az úgynevezett playoffkörben. Ha az FTC – az örmény Noah és a bolgár Ludogorec után – túljut az azeri bajnokon is, akkor rekordbevételre tesz szert, korábban ugyanis egyik szezonjában sem keresett annyi pénzt a nemzetközi porondon, mint amennyit most az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kifizethetne neki – derül ki a Magyar Nemzet múlt heti cikkéből.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nincsenek illúzióim, az ilyen nagyon-nagyon ritka a fociban.”
Az UEFA hivatalosan még nem hirdette ki a 2025–2026-os idény pénzdíjait, de az előzetes becslések alapján
a BL alapszakaszába bejutó 36 klub mindegyike 18.62 millió eurós (mintegy 7.4 milliárd forintos) garantált díjazásban részesül.
Ekkora összeg lesz a tét a Qarabag elleni két meccsen.
Ezt is ajánljuk a témában
Gurban Gurbanov szerint a Ferencváros intenzív játéka nem fekszik a csapatának.
A Ferencváros 2019 óta minden évben feljutott valamelyik európai kupasorozat főtáblájára, de annyi pénzt még sosem keresett, mint amennyi most forog majd kockán az azeri bajnok ellen. A jelenlegi rekordot a 2020-as BL-csoportkörös szereplés jelenti, amikor 17.2 millió eurót kapott a Fradi, de ebben az összegben már benne volt a főtáblán megszerzett egy pontért – a Dinamo Kijev elleni hazai döntetlenért (2–2) – járó bónusz is.
Most csak a Qarabag elleni továbbjutás érne 18.62 millió eurót, ami az FTC tovább gyarapíthatna a Bajnokok Ligája ligaszakaszában, ahol
Ennyit fizetett az UEFA a Ferencvárosnak az elmúlt években
2024–2025: 8.1 millió euró
2023–2024: 6.3 millió euró
2022–2023: 8.9 millió euró
2021–2022: 9.7 millió euró
2020–2021: 17.2 millió euró
2019–2020: 5.7 millió euró
Forrás: football-coefficient.eu
A Bajnokok Ligája és az Európa-liga (valamint a Konferencia-liga) pénzdíjazása között nagy a különbség. A Fradi a 2022–2023-as évadban nyolcaddöntős volt az El-ben, és tavaly is bejutott az egyenes kieséses szakaszba a második számú nemzetközi sorozatban, de ezekért az eredményeiért hozzávetőlegesen csak feleannyi pénzt kapott, mint amennyit most kereshetne a BL-ben a főtáblára jutással.
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy készülnek, hogy a Qarabagra sokkal nehezebb feladat vár, mint a selejtező első két körében.
A Ferencváros–Qarabag párharc vesztese 4.29 millió eurót keresne azzal, hogy eljutott a BL playoffköréig, plusz 4.31 milliót kapna az Európa-liga főtáblájáért, ahol folytathatja a szereplését, vagyis összesen 8.6 millió euróval gazdagodna, ami körülbelül tízmillió euróval kevesebb annál az összegnél, mint ami a BL-ért járna.
A párharcnak nincs egyértelmű esélyese, a statisztikákkal foglalkozó oldalak a Fradi és a Qarabag csatáját látják a leginkább kiegyenlítettnek a BL rájátszásában. A Football Meets Data tízezer szimulációra épülő számításai szerint
a Ferencvárosnak 48, a Qarabagnak 52 százalék az esélye a továbbjutásra,
noha a magyar klub játékoskeretének összértéke (51.2 millió euró) a Transfermarktnál több mint kétszerese az azeri csapaténak (24.8 millió euró).
A csata első felvonását kedden 21 órától játsszák a Groupama Arénában, míg a visszavágót jövő szerdán rendezik Bakuban.
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor
A legutóbbi Ferencváros–Qarabag mérkőzés összefoglalója (2022. augusztus 9.)