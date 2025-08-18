Több milliárd forint a tét – ennyi pénzt kereshet a Ferencváros a Bajnokok Ligájába jutással

A Ferencváros 2019 óta minden évben feljutott valamelyik európai kupasorozat főtáblájára, de annyi pénzt még sosem keresett, mint amennyi most forog majd kockán az azeri bajnok ellen. A jelenlegi rekordot a 2020-as BL-csoportkörös szereplés jelenti, amikor 17.2 millió eurót kapott a Fradi, de ebben az összegben már benne volt a főtáblán megszerzett egy pontért – a Dinamo Kijev elleni hazai döntetlenért (2–2) – járó bónusz is.

Most csak a Qarabag elleni továbbjutás érne 18.62 millió eurót, ami az FTC tovább gyarapíthatna a Bajnokok Ligája ligaszakaszában, ahol

minden győzelem 2.1 millió eurót,

minden döntetlen 700 ezer eurót érne,

plusz a végső helyezésért is járna pénz, adott esetben még az utolsó is kaphatna újabb 275 ezer eurót.

Ennyit fizetett az UEFA a Ferencvárosnak az elmúlt években

2024–2025: 8.1 millió euró

2023–2024: 6.3 millió euró

2022–2023: 8.9 millió euró

2021–2022: 9.7 millió euró

2020–2021: 17.2 millió euró

2019–2020: 5.7 millió euró Forrás: football-coefficient.eu

A Bajnokok Ligája és az Európa-liga (valamint a Konferencia-liga) pénzdíjazása között nagy a különbség. A Fradi a 2022–2023-as évadban nyolcaddöntős volt az El-ben, és tavaly is bejutott az egyenes kieséses szakaszba a második számú nemzetközi sorozatban, de ezekért az eredményeiért hozzávetőlegesen csak feleannyi pénzt kapott, mint amennyit most kereshetne a BL-ben a főtáblára jutással.