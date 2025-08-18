A Qarabag edzője reagált Robbie Keane szavaira – neki más elképzelései vannak a futballról

A Qarabagot 2008 óta irányító tréner kifejtette, kifejezetten szimpatikus számára a magyar bajnok, ezért nagyon örülnek, hogy itt lehetnek Budapesten, és a „gyönyörű Groupama Arénában” játszhatnak. Hozzátette, mindkét klub a BL főtáblájára vágyik, így rendkívül érdekes és izgalmas párharcra van kilátás.

„A futball folyamatosan fejlődik, ennek megfelelően sok változás volt mindkét csapatnál. Kedden szeretnénk a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre, és a győzelemért harcolni.

A Ferencváros más szisztémában játszik, mint három éve, ügyes és gyors játékosok alkotják, intenzív futball jellemzi, ami kevésbé fekszik az együttesemnek.

Nekünk az a célunk, hogy megtartsuk a labdát, így kell megakadályoznunk az FTC kibontakozását” – fogalmazta meg várakozásait az 53 éves Gurbanov, aki elárulta, nem faggatta a magyar bajnok korábbi játékosait, a brazil Kady Borgest és a marokkói Samy Mmaeét, mert nem tartja etikusnak ezt a módszert, ugyanis nem akarja a futballistákat kényelmetlen helyzetbe hozni.