Qarabag Bajnokok Ligája Ferencváros BL-selejtező FTC

A Qarabag edzője reagált Robbie Keane szavaira – neki más elképzelései vannak a futballról

2025. augusztus 18. 20:03

Gurban Gurbanov vezetőedző azt tartja fontosnak, hogy gólt, gólokat szerezzen a Qarabag kedden a Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörének első felvonásán.

2025. augusztus 18. 20:03
null

„Olvastam Robbie Keane gondolatait, miszerint azt tartja a továbbjutás kulcsának, hogy csapata ne kapjon gólt. Ez persze nálunk is fontos, mert a győzelmet könnyebb elérni, ha megóvjuk a kapunkat, de nálunk az az elsődleges, hogy minél több gólt szerezzünk. Mi azt szeretjük, ha minél eredményesebbek lehetünk, és támadásban vagyunk” – mondta az MTI érdeklődésére az azeri szakember.

A Qarabagot 2008 óta irányító tréner kifejtette, kifejezetten szimpatikus számára a magyar bajnok, ezért nagyon örülnek, hogy itt lehetnek Budapesten, és a „gyönyörű Groupama Arénában” játszhatnak. Hozzátette, mindkét klub a BL főtáblájára vágyik, így rendkívül érdekes és izgalmas párharcra van kilátás.

„A futball folyamatosan fejlődik, ennek megfelelően sok változás volt mindkét csapatnál. Kedden szeretnénk a saját játékunkat ráerőltetni az ellenfélre, és a győzelemért harcolni. 

A Ferencváros más szisztémában játszik, mint három éve, ügyes és gyors játékosok alkotják, intenzív futball jellemzi, ami kevésbé fekszik az együttesemnek.

Nekünk az a célunk, hogy megtartsuk a labdát, így kell megakadályoznunk az FTC kibontakozását” – fogalmazta meg várakozásait az 53 éves Gurbanov, aki elárulta, nem faggatta a magyar bajnok korábbi játékosait, a brazil Kady Borgest és a marokkói Samy Mmaeét, mert nem tartja etikusnak ezt a módszert, ugyanis nem akarja a futballistákat kényelmetlen helyzetbe hozni.

A francia csapatkapitány, Abdellah Zoubir úgy vélekedett, kemény meccs lesz egy nehéz ellenféllel szemben, de felkészültek a párharc két összecsapására.

A keddi első felvonás 21 órakor kezdődik, a visszavágót jövő szerdán rendezik. A párharc győztese a BL alapszakaszában szerepelhet, míg a vesztes az Európa-ligában vigasztalódhat.

(MTI)

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

