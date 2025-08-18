Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszeli lenin fénykép Csillag István

Ahogy rombolt a szadeszes Csillag István Medgyessy és Gyurcsány alatt, úgy rombolna most is

2025. augusztus 18. 21:24

Megszólalt egy újabb dumabohóc, bár az kétségtelen, hogy a műfajban Magyar Péter viszi a prímet.

2025. augusztus 18. 21:24
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Ezúttal nem Magyar Péter miatt jutottak eszembe a bohócok. Hanem azért, mert Csillag István, a Medgyessy-kormány SZDSZ-es gazdasági és közlekedési minisztere delirált a Népszavában arról, hogy lehet megváltoztatni, átalakítani a magyar államot. Gondolatban már felforgatta gyökerestől, épp csak ásót nem vett a kezébe. Vagyis 

odáig nem jutott el hosszú írásában, hogy elmesélje az olvasónak, hogyan nyerik meg a választást. Anélkül pedig az egész szöveg nesze semmi fogd meg jól.

Úgy is mondhatjuk: megszólalt egy újabb dumabohóc. Sajnos a kelleténél több van belőlük manapság, bár az kétségtelen, hogy a műfajban Magyar Péter viszi a prímet. A mélyben azonban közös SZDSZ-es lelkületük húzódik. Csillag tagja volt a pártnak, Magyar pedig Demszky fényképét lógatta ki a falára. Emlékszünk arra, amikor Majakovszkij Lenin elvtárssal beszélgetett: „Ketten vagyunk most, Lenin meg én, / Lenin mint fénykép szobám falán./ Száját harsány szó feszíti szét, / bajusza mereven fölfele néz. / Homloka ráncában az emberiség, / hatalmas homlok, hatalmas ész.” S ezzel a hatalmas ésszel ágyazott meg a II. világháborúnak, a százmillió hatottnak.

Azt mondja Csillag: „Ahhoz, hogy elkezdjük magunkról lefejteni a »magyar polip« csápjait, nem kell a kétharmados országgyűlési többséget igénylő sarkalatos törvények megváltoztatása. Elég, ha elkezdjük a nyilvánosság elé tárni a közönség számára korábban nem hozzáférhető, titkosított, de a választások után megalakuló kormány kezét gúzsba kötő titkos megállapodásokat, szerződésekből fakadó kötelezettségvállalásokat, vagy az irtózatos pénzügyi terhet jelentő döntések elégtelen előkészítéséről tanúskodó anyagokat. A nagy szuperminisztériumokat áttekinthető, szakosított, kislétszámú szakminisztériumokká, állami ügynökségekké érdemes szétszerelni.”

Ugye mondtam, hogy Csillag bohócosra veszi a figurát. Ugyanis elfelejti, amit Szilvási Lajos tanított, hogy 

„Csak abból lehet bohócot csinálni, aki megfelelő alany az ilyen varázslathoz.” De a magyarok nem tartoznak ebbe a kategóriába, a dumabohócokat egyenesen kiröhögik. 

Azt mondja: „gyorsleltár készüljön az új kormány megalakítását követő időszakban, akkor már is jobban látjuk a »magyar polip« mindent befonó karjait. A gyorsleltárt – ahogyan átveszi az egyes minisztériumokat – az új kormány kiegészítheti, fokozatosan finomíthatja.” 

De könyörgöm, még meg se nyerték a választást – hozzáteszem, nem is fogják. Mondtam, hogy a magyarok nem bohócok. Csillag azért mondja a magáét: „Orbán küzd a világmindenséggel (a globalizációval meg a woke, a LMBTQ »hidrájával«), ahelyett, hogy a valós gazdasági gondokra koncentrálna.”

Jönnek elő az SZDSZ-es régi vágyak. Ne küzdjön Orbán a „globalizáció ellen” (sic!, azellen ugye pont nem küzd),

jó lesz nekünk az Európai Egyesült Államok, ahogy azt a brüsszeli, sorosista uniós vezetés megálmodta, meg Dobrev Klára lógó nyelvvel, évek óta lihegi, hogy felszámolja a nemzeti önállóságot.

Beiktatása óta Trump sorra írja alá a rendeleteket, amelynek célja a woke-kultúra megszüntetése, de Orbán ne küzdjön ellene, noha eddig következetesen küzdött, mondja a ragyogó elméjű Csillag. Az antifás Ilaria Salisok pedig büntetlenül verhessenek össze vascsővel további ártatlan magyarokat Budapesten, hogy felelősségre vonás helyett beültethessék őket az Európai Parlamentbe, hogy a magyarok ellen szavazhassanak. Az LMBTQ pártolásáról már ne is beszéljünk.

Ahogy romboltak a szadeszesek Medgyessy és Gyurcsány alatt, úgy rombolnának most is. Emlékszük Medgyessy elhíresült mondására, hogy „az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel.” Le is váltották, meg is puccsolták őket, mint a sicc. Ezek az emberek minél kisebb, minél ellenőrizhetetlenebb államot akartak, a konfliktusokat pedig a saját bíráikkal teleültetett bíróságon akarták elrendezni – nyilván saját érdeküknek megfelelően.

Csillag mondja is: a szervezett felvilág felszámolásához vezető első sorába illeszkedik valamennyi központosított szervezet felülvizsgálata. Tüske a köröm alatt a Klebelsberg Központ, mert nemzeti tanterv alapján tanítanak az iskolákban, Csillag szerint fontos a hírek központosított szűrésére hivatott Magyar Távirati Iroda monopolhelyzetén való változtatás, vagy az összevont MÁV-Volán decentralizálása és a helyi közlekedési feladatoknak az önkormányzatok kezelésébe való átadása. Karácsony Budapestje a jó példa rá, mekkora káosz lenne belőle az országban. 

Mindegy is. Hadd beszéljen a dumabohóc. Közömbös, mit. A dumabohócot a magyarok úgyis kiröhögik. 

Nyitókép: YouTube/Képernyőkép

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palmimi85
•••
2025. augusztus 18. 22:32 Szerkesztve
István! Egyszer megállapodtunk, hogy maradsz számomra az a minden felelés előtt izguló kamasz a mögöttem lévő padban, és nem bíráljuk egymást se pro se kontra, de ha ilyen baromságokkal traktálod a tisztelt olvasóidat, nehéz szó nélkül továbblépni... mert én csendesen kísérem újságírói karrieredet... és nem kommentálom, de nagyon nehéz.
Válasz erre
0
0
lististerc
2025. augusztus 18. 22:02
Soha többé SZDSZ!
Válasz erre
5
0
makapaka2
2025. augusztus 18. 22:00
Pszichopeti támogatói a bunkó , bukott jobbikosok, momósok, ês szadeszesek.
Válasz erre
4
0
tapir32
2025. augusztus 18. 21:58
Csillag a nemzet egyik nagy szégyene.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!