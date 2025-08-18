Ahogy rombolt a szadeszes Csillag István Medgyessy és Gyurcsány alatt, úgy rombolna most is

Ezúttal nem Magyar Péter miatt jutottak eszembe a bohócok. Hanem azért, mert Csillag István, a Medgyessy-kormány SZDSZ-es gazdasági és közlekedési minisztere delirált a Népszavában arról, hogy lehet megváltoztatni, átalakítani a magyar államot. Gondolatban már felforgatta gyökerestől, épp csak ásót nem vett a kezébe. Vagyis

odáig nem jutott el hosszú írásában, hogy elmesélje az olvasónak, hogyan nyerik meg a választást. Anélkül pedig az egész szöveg nesze semmi fogd meg jól.

Úgy is mondhatjuk: megszólalt egy újabb dumabohóc. Sajnos a kelleténél több van belőlük manapság, bár az kétségtelen, hogy a műfajban Magyar Péter viszi a prímet. A mélyben azonban közös SZDSZ-es lelkületük húzódik. Csillag tagja volt a pártnak, Magyar pedig Demszky fényképét lógatta ki a falára. Emlékszünk arra, amikor Majakovszkij Lenin elvtárssal beszélgetett: „Ketten vagyunk most, Lenin meg én, / Lenin mint fénykép szobám falán./ Száját harsány szó feszíti szét, / bajusza mereven fölfele néz. / Homloka ráncában az emberiség, / hatalmas homlok, hatalmas ész.” S ezzel a hatalmas ésszel ágyazott meg a II. világháborúnak, a százmillió hatottnak.

Azt mondja Csillag: „Ahhoz, hogy elkezdjük magunkról lefejteni a »magyar polip« csápjait, nem kell a kétharmados országgyűlési többséget igénylő sarkalatos törvények megváltoztatása. Elég, ha elkezdjük a nyilvánosság elé tárni a közönség számára korábban nem hozzáférhető, titkosított, de a választások után megalakuló kormány kezét gúzsba kötő titkos megállapodásokat, szerződésekből fakadó kötelezettségvállalásokat, vagy az irtózatos pénzügyi terhet jelentő döntések elégtelen előkészítéséről tanúskodó anyagokat. A nagy szuperminisztériumokat áttekinthető, szakosított, kislétszámú szakminisztériumokká, állami ügynökségekké érdemes szétszerelni.”

Ugye mondtam, hogy Csillag bohócosra veszi a figurát. Ugyanis elfelejti, amit Szilvási Lajos tanított, hogy

„Csak abból lehet bohócot csinálni, aki megfelelő alany az ilyen varázslathoz.” De a magyarok nem tartoznak ebbe a kategóriába, a dumabohócokat egyenesen kiröhögik.

Azt mondja: „gyorsleltár készüljön az új kormány megalakítását követő időszakban, akkor már is jobban látjuk a »magyar polip« mindent befonó karjait. A gyorsleltárt – ahogyan átveszi az egyes minisztériumokat – az új kormány kiegészítheti, fokozatosan finomíthatja.”

De könyörgöm, még meg se nyerték a választást – hozzáteszem, nem is fogják. Mondtam, hogy a magyarok nem bohócok. Csillag azért mondja a magáét: „Orbán küzd a világmindenséggel (a globalizációval meg a woke, a LMBTQ »hidrájával«), ahelyett, hogy a valós gazdasági gondokra koncentrálna.”

Jönnek elő az SZDSZ-es régi vágyak. Ne küzdjön Orbán a „globalizáció ellen” (sic!, azellen ugye pont nem küzd),

jó lesz nekünk az Európai Egyesült Államok, ahogy azt a brüsszeli, sorosista uniós vezetés megálmodta, meg Dobrev Klára lógó nyelvvel, évek óta lihegi, hogy felszámolja a nemzeti önállóságot.

Beiktatása óta Trump sorra írja alá a rendeleteket, amelynek célja a woke-kultúra megszüntetése, de Orbán ne küzdjön ellene, noha eddig következetesen küzdött, mondja a ragyogó elméjű Csillag. Az antifás Ilaria Salisok pedig büntetlenül verhessenek össze vascsővel további ártatlan magyarokat Budapesten, hogy felelősségre vonás helyett beültethessék őket az Európai Parlamentbe, hogy a magyarok ellen szavazhassanak. Az LMBTQ pártolásáról már ne is beszéljünk.

Ahogy romboltak a szadeszesek Medgyessy és Gyurcsány alatt, úgy rombolnának most is. Emlékszük Medgyessy elhíresült mondására, hogy „az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel.” Le is váltották, meg is puccsolták őket, mint a sicc. Ezek az emberek minél kisebb, minél ellenőrizhetetlenebb államot akartak, a konfliktusokat pedig a saját bíráikkal teleültetett bíróságon akarták elrendezni – nyilván saját érdeküknek megfelelően.

Csillag mondja is: a szervezett felvilág felszámolásához vezető első sorába illeszkedik valamennyi központosított szervezet felülvizsgálata. Tüske a köröm alatt a Klebelsberg Központ, mert nemzeti tanterv alapján tanítanak az iskolákban, Csillag szerint fontos a hírek központosított szűrésére hivatott Magyar Távirati Iroda monopolhelyzetén való változtatás, vagy az összevont MÁV-Volán decentralizálása és a helyi közlekedési feladatoknak az önkormányzatok kezelésébe való átadása. Karácsony Budapestje a jó példa rá, mekkora káosz lenne belőle az országban.