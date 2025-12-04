Ft
Ukrajna Brüsszelnek Magyar Péter

Már a tiszásoknak is sok Magyar Péter megszorító csomagja (VIDEÓ)

2025. december 04. 18:23

Magyar Péter szófogadása Brüsszelnek és a kiszivárgott adóemelések már a tiszásoknak is kellemetlenek. Az utca emberét kérdeztük. Riportunk.

2025. december 04. 18:23
null

Kiszivárgott a Tisza Párt megszorító csomagja, amely az alábbi intézkedésekkel járna:

  • Progresszív, 22-33 százalékos szja-emelést vezetnének be. 
  • Egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit.
  • Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adóját.
  • 32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcentiméter feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.
  • 20 százalékos özvegyi nyugdíjadót vezetnének be.
  • Bevezetnék az eb- és macskaadót, valamint 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire.
  • Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.

Az utca emberét arról kérdeztük, hogy a brüsszeli közgazdászok javaslatát követve egyetértenek-e a Tisza Párt tervezett megszorításaival, adóemeléseivel, amelyből Ukrajna háborúját finanszíroznák.

Fotó: Mandiner

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

csicseriborso3
2025. december 04. 19:44
Tisztelt Móna Márk! A 6 éves unokánkat 1 évig hordtuk logopédushoz, most gyönyörűen beszél. Tisztelem a munkáját, de azért némi beszédjavítás bele kéne hogy férjen az idejébe, főleg a hadarása idegesít olykor. Tudja, hiába főzök finom ebédet, ha koszos tányéron tálalom, nem ugyanaz az eredmény.
szilvarozsa
2025. december 04. 18:48
De megérdemelné az öreg, hogy a tisza nyerje meg a választást! Csak, hogy végre felfogja!
gyozoporgorugasa
2025. december 04. 18:34
Örülök a móna videónak most még elég férfias a hangja,jövőre halllgassátok meg.😁😁😁👍👍
