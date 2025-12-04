Már a tiszásoknak is sok Magyar Péter megszorító csomagja (VIDEÓ)

Sikerült saját magát is alulmúlnia Rácz Andrásnak: nem sokan bíztak még ennyire Ukrajna sikerében, mint a magyar szakértő
Ha a Mandiner Gálán az Év Benézése Díjat is át kellett volna adni, akkor Rácz András jó eséllyel indult volna.
Magyar Péter szófogadása Brüsszelnek és a kiszivárgott adóemelések már a tiszásoknak is kellemetlenek. Az utca emberét kérdeztük. Riportunk.
Kiszivárgott a Tisza Párt megszorító csomagja, amely az alábbi intézkedésekkel járna:
Az utca emberét arról kérdeztük, hogy a brüsszeli közgazdászok javaslatát követve egyetértenek-e a Tisza Párt tervezett megszorításaival, adóemeléseivel, amelyből Ukrajna háborúját finanszíroznák.
Fotó: Mandiner
Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!