Van, aki nem enged a nyomásnak: az „igazi feminista” Helen Mirren szerint James Bondnak férfinak kell maradnia

Hivatalos: megvan az új James Bond-film rendezője – gyakorlatilag rajong Magyarországért
Az elismert kanadai sztárrendező legutóbbi három filmjét hazánkban forgatta. Sőt, a negyedik is itt készül.
Fogják be a fülüket a woke-ok.
Helen Mirren, az Oscar-díjas brit színésznő, aki saját bevallása szerint „igazi feminista”, a Saga Magazine-nek adott interjúban egyértelműen kijelentette:
James Bond szerepét férfinak kell játszania.
Nem lehet nő. Egyszerűen nem működik. James Bondnak James Bondnak kell lennie, különben valami egészen mássá válik”
– fogalmazott a 80 éves színésznő. Úgy tűnik, a politikai korrektség hullámai között is akadnak még olyan hollywoodi legendák, akik képesek kimondani a nyilvánvalót.
Az új, immár 26. Bond-film forgatókönyvét Steven Knight, a Peaky Blinders alkotója írja, az Amazon MGM Studios pedig „friss” irányt ígér a sorozatnak – persze úgy, hogy közben tiszteletben tartják az ikonikus karakter „örökségét”. A „friss” szó manapság gyakran burkolt utalás a kényszeresen erőltetett identitáspolitikai kísérletekre, de talán a producerek most kivételesen megállnak ott, hogy James Bond mégiscsak egy martinit kortyoló, brit férfi marad.
Mirren jelenleg Pierce Brosnan oldalán szerepel a The Thursday Murder Club című filmben, ahol egy visszavonult kémet alakít. Brosnan, aki 1995 és 2002 között négy Bond-film főszereplője volt, ugyancsak kiállt amellett, hogy a 007-es ügynököt továbbra is férfinak kell játszania. Mint mondta, izgatottan várja, hogy új lendületet kapjon a karakter. Úgy fest, az egykori Bond-színészek körében nem túl népszerű az az elképzelés, hogy az ikonikus figurát női változatra cseréljék
– bármennyire is divatos mostanában minden klasszikust „átírni” a haladó szellem jegyében.
Nem Mirrenék az egyetlenek, akik óvatosan, de határozottan elutasítják a női Bond ötletét. Már Halle Berry is – aki a Halj meg máskor című filmben játszott Bond-lányt – kijelentette a cannes-i fesztiválon: 2025-ben jól hangzik, hogy „legyen nő”,
de szerinte ez sem a karakterhez, sem a történethez nem illik igazán.
Úgy látszik, a józan észnek még Hollywoodban is akad néhány makacs képviselője – noha a castinglistákon máris brit színészek, például Aaron Taylor-Johnson vagy James Norton nevét rebesgetik a következő 007-es szerepére.
