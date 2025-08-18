Van, aki nem enged a nyomásnak: az „igazi feminista” Helen Mirren szerint James Bondnak férfinak kell maradnia

Helen Mirren, az Oscar-díjas brit színésznő, aki saját bevallása szerint „igazi feminista”, a Saga Magazine-nek adott interjúban egyértelműen kijelentette:

James Bond szerepét férfinak kell játszania.

Nem lehet nő. Egyszerűen nem működik. James Bondnak James Bondnak kell lennie, különben valami egészen mássá válik”

– fogalmazott a 80 éves színésznő. Úgy tűnik, a politikai korrektség hullámai között is akadnak még olyan hollywoodi legendák, akik képesek kimondani a nyilvánvalót.

Az új, immár 26. Bond-film forgatókönyvét Steven Knight, a Peaky Blinders alkotója írja, az Amazon MGM Studios pedig „friss” irányt ígér a sorozatnak – persze úgy, hogy közben tiszteletben tartják az ikonikus karakter „örökségét”. A „friss” szó manapság gyakran burkolt utalás a kényszeresen erőltetett identitáspolitikai kísérletekre, de talán a producerek most kivételesen megállnak ott, hogy James Bond mégiscsak egy martinit kortyoló, brit férfi marad.