Von der Leyenék valósága: palesztinpárti tüntetők fejezték le a kis Jézust a brüsszeli woke Betlehemben (VIDEÓ)

Brüsszel központjában, a Grand Place-en álló idei betlehem szokatlan formát öltött: a hagyományos figurák helyett színes textildarabokból készültek arc nélküli ábrázolások Jézusról, Máriáról, Józsefről és a három királyról – írta meg az olasz il Gionale.

A tervező, Victoria-Maria, a különböző bőrszínek reprezentálása miatt döntött a „patchwork” megoldás mellett, így mindenki magára ismerhet a figurákban.