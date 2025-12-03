Ft
palesztinpárti megmozdulás Grand Place Brüsszel woke Jézus Betlehem

Von der Leyenék valósága: palesztinpárti tüntetők fejezték le a kis Jézust a brüsszeli woke Betlehemben (VIDEÓ)

2025. december 03. 11:56

Az eseményekkel kapcsolatban a belga válogatott játékosa a közösségi médiában úgy fogalmazott: „Már a mélypontra értünk… és még mindig magunk alatt ásunk”.

2025. december 03. 11:56
null

Brüsszel központjában, a Grand Place-en álló idei betlehem szokatlan formát öltött: a hagyományos figurák helyett színes textildarabokból készültek arc nélküli ábrázolások Jézusról, Máriáról, Józsefről és a három királyról – írta meg az olasz il Gionale.

A tervező, Victoria-Maria, a különböző bőrszínek reprezentálása miatt döntött a „patchwork” megoldás mellett, így mindenki magára ismerhet a figurákban.

A kreatív ötletet a helyi egyházmegye is jóváhagyta, ám a közösségi médiában heves vitákat váltott ki.

A felháborodás különösen akkor fokozódott, amikor a betlehemben található kis Jézus figurájának fejét ellopták.

Brüsszel polgármesterének szóvivője, Victor Kanyanzira megerősítette: az ismeretlen elkövető a szövetből készült fejjel együtt eltávolította a figurát, a testet azonban a helyén hagyta. A megkárosítás miatt azóta a teljes Jézus-figurát eltávolították a Betlehemből.

A lopás napján készült videók szerint a brüsszeli karácsonyi vásáron palesztinpárti tüntetők vonultak végig, közvetlenül az esemény előtt. Bár a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, a szokatlan betlehem és az erőszakos cselekmény együtt még inkább felkavarta a közvéleményt – írta a Neokohn.

A botrány ráadásul nem csupán a vallási hagyományok tiszteletét érinti, hanem az „inkluzív” trendek és a hagyományos értékek közötti feszültséget is jól szemlélteti.

A betlehem művészi koncepciója azt hivatott kifejezni, hogy minden bőrszín és közösség képviselve legyen, azonban a szokatlan megvalósítás és az ellopott Jézus-figura miatt az idei karácsonyi installáció gyorsan nemzetközi viták középpontjába került.

Florence Bergeaud-Blackler, az antropológus és a Cerif (Európai Muslim Testvérek Kutató- és Információs Központ) elnöke Twitteren ironikusan „Saria-kompatibilis karácsonyként” jellemezte az eseményt, míg a belgiumi futballista Thomas Meunier a közösségi médiában úgy fogalmazott: „Már a mélypontra értünk… és még mindig magunk alatt ásunk”.

Az idei brüsszeli betlehem tehát egyszerre vált a „woke” kultúra, a hagyományos vallási értékek és a közbiztonság kérdéseinek szimbólumává, miközben az ellopott kis Jézus újabb vitákat generált a helyi és nemzetközi sajtóban.

Palakon
2025. december 03. 12:23
Végetek van. Megérdemlitek.
Válasz erre
0
0
sersem
2025. december 03. 12:22
Keresztényként egyetértek azzal, hogy ezt a libsi sértést nem hagyták szó nélkül. A "palesztin pártiak", mert ki mások is lehettek volna, mint a mandi zsidóinak a fő ellenségei, még ha bárki más is lehetett, hiszen nem ismert az elkövetők kiléte. Finom kis manipuláció, tényleg alig vettem észre. Fel kellett volna gyújtani, a készítő libsi művésszel együtt, csak hogy okuljanak, de az meg már antiszemitizmus lett volna, ami csúnya dolog.
Válasz erre
0
0
patikus-3
2025. december 03. 12:16
Dopeman pedig rugdalja lefelé Orbán Viktor fejét a főutcán.
Válasz erre
0
2
google-2
2025. december 03. 12:11
Úgy mondanám, inkább senki nem ismer magára a figurákban. Az ókommunisták még megtiltották a betlehem állítást, az újak maszkírozzák. Egyelőre.
Válasz erre
1
0
