Von der Leyenék valósága: palesztinpárti tüntetők fejezték le a kis Jézust a brüsszeli woke Betlehemben (VIDEÓ)

Brüsszel központjában, a Grand Place-en álló idei betlehem szokatlan formát öltött: a hagyományos figurák helyett színes textildarabokból készültek arc nélküli ábrázolások Jézusról, Máriáról, Józsefről és a három királyról – írta meg az olasz il Gionale.
A tervező, Victoria-Maria, a különböző bőrszínek reprezentálása miatt döntött a „patchwork” megoldás mellett, így mindenki magára ismerhet a figurákban.
A kreatív ötletet a helyi egyházmegye is jóváhagyta, ám a közösségi médiában heves vitákat váltott ki.
A felháborodás különösen akkor fokozódott, amikor a betlehemben található kis Jézus figurájának fejét ellopták.
Brüsszel polgármesterének szóvivője, Victor Kanyanzira megerősítette: az ismeretlen elkövető a szövetből készült fejjel együtt eltávolította a figurát, a testet azonban a helyén hagyta. A megkárosítás miatt azóta a teljes Jézus-figurát eltávolították a Betlehemből.
A lopás napján készült videók szerint a brüsszeli karácsonyi vásáron palesztinpárti tüntetők vonultak végig, közvetlenül az esemény előtt. Bár a hatóságok vizsgálják az eset körülményeit, a szokatlan betlehem és az erőszakos cselekmény együtt még inkább felkavarta a közvéleményt – írta a Neokohn.
A botrány ráadásul nem csupán a vallási hagyományok tiszteletét érinti, hanem az „inkluzív” trendek és a hagyományos értékek közötti feszültséget is jól szemlélteti.
A betlehem művészi koncepciója azt hivatott kifejezni, hogy minden bőrszín és közösség képviselve legyen, azonban a szokatlan megvalósítás és az ellopott Jézus-figura miatt az idei karácsonyi installáció gyorsan nemzetközi viták középpontjába került.
Florence Bergeaud-Blackler, az antropológus és a Cerif (Európai Muslim Testvérek Kutató- és Információs Központ) elnöke Twitteren ironikusan „Saria-kompatibilis karácsonyként” jellemezte az eseményt, míg a belgiumi futballista Thomas Meunier a közösségi médiában úgy fogalmazott: „Már a mélypontra értünk… és még mindig magunk alatt ásunk”.
Az idei brüsszeli betlehem tehát egyszerre vált a „woke” kultúra, a hagyományos vallási értékek és a közbiztonság kérdéseinek szimbólumává, miközben az ellopott kis Jézus újabb vitákat generált a helyi és nemzetközi sajtóban.
