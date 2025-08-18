Ft
Magyar Péter ATV Egyenes beszéd

Magyar Péter már ott tart, hogy Orbán Viktorék bedobták a törölközőt

2025. augusztus 18. 22:47

A Tisza vezére üzent az orosz nagykövetnek is.

2025. augusztus 18. 22:47
null

A Tisza Párt elnöke volt a vendége az ATV Egyenes beszéd című műsorának, amelyet megint megpróbált vezetni az őt kérdező Bodacz Balázs helyett.

Magyar Péter most sem hazudtolta meg magát, végigsorolta a kormánytagokat, akik ahelyett, hogy állnának a vártán, a szabadságukról posztolnak, „miközben összeomlik a MÁV, a székesfehérvári kórházban fertőzött a víz, és betörtek a kecskeméti repülőbázisra”.

Egyik miniszter sem csinál semmi, a kormány bedobta a törölközőt 

– mondta Magyar Péter, akinek húsz perc alatt csak arra futotta, hogy pocskondiázza az országot, de hogy milyen konkrét tervei lennének, arról nem beszélt.

Varga Judit esetleges visszatérése kapcsán azt fejtegette, hogy nem tiszte megmondani a Fidesz kivel, milyen konstellációban veszítse el a következő választást, és egyben kikérte magának, hogy a volt feleségét Wayne Rooney-hoz hasonlítsa Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A Tisza vezére ismét maffiához hasonlította a Fideszt, de egyben gyakorlatilag saját magát is maffiózónak titulálta, 

hiszen úgy jellemezte magát, mint aki kilépett a maffiából és megtörte az omertát, a hallgatás törvényét. 

Magyar beszélt az orosz nagykövettel való üzenetváltásáról is. Az ügy előzménye, hogy az orosz hírszerzés egy közleményben név szerint említette őt és pártját, azzal kapcsolatban, hogy Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon. Magyar az orosz nagykövethez fordult magyarázatért, aki azt írta vissza, hogy Oroszország nem avatkozik bele más államok ügyeibe. Magyar erre a műsorban azt üzente, „Van egy hírem a nagykövet úrnak, nekem nem fog tudni utasításokat adni”.

Fotó: Ferenc ISZA / AFP

Fotó: Ferenc ISZA / AFP

 

 

westend
2025. augusztus 19. 00:19
ezzel a bodacz-cal törölte fel a padlót a böszmeripacs anno, most meg a moslék szekerét tolja. Gerinctelenek ahogy egymásra találnak..
Treeoflife
2025. augusztus 18. 23:58
"Magyar erre a műsorban azt üzente, „Van egy hírem a nagykövet úrnak, nekem nem fog tudni utasításokat adni”. És ez az idióta ezt komolya is gondolja. Egy önmagát leendő vezető politikusnak képzelő, jövőbeni tényleges kormányfő várományosként hogy működne együtt egy olyan partnerrel, akit előzőleg degradált? Diplomáciából is elbukott, nemcsak jogászként.
Toma78
•••
2025. augusztus 18. 23:53 Szerkesztve
Ebben biztos lehetsz, hogy nem fog veled társalogni. Nem is lenne rá esélye mert te úgy el fogsz bujdokolni jövőre a bukásod után te szar, hogy a jó édes anyád se fog megtalálni...🖕👎
Fer70
2025. augusztus 18. 23:50
Az komoly: bemegy a csávó az ATV -be és 20 perc alatt lenyomják a megbeszélt showműsort, de a 3 napja Tisza buktát és Fidesz erősödést mérő balos kutatásokról és a Petike által beböfögött "belső méréséről" egy szó sem esik??? Látom a Györgyi és a az Egon sem "ért" rá, így maradt ez a senkiházi, elvtelen, alákérdező Bodacz... 🫡🤨🤔 Most pedig majd ismét lehet írni a "nagyszerű és csodás" Magyar "úrról", ugye (?) 444telexhvg24.humagyarhangkontroll, nincs itt semmi látnivaló... "Egyszerűen senkik vagytok!..."
