Magyar Péter már ott tart, hogy Orbán Viktorék bedobták a törölközőt

A Tisza Párt elnöke volt a vendége az ATV Egyenes beszéd című műsorának, amelyet megint megpróbált vezetni az őt kérdező Bodacz Balázs helyett.

Magyar Péter most sem hazudtolta meg magát, végigsorolta a kormánytagokat, akik ahelyett, hogy állnának a vártán, a szabadságukról posztolnak, „miközben összeomlik a MÁV, a székesfehérvári kórházban fertőzött a víz, és betörtek a kecskeméti repülőbázisra”.

Egyik miniszter sem csinál semmi, a kormány bedobta a törölközőt

– mondta Magyar Péter, akinek húsz perc alatt csak arra futotta, hogy pocskondiázza az országot, de hogy milyen konkrét tervei lennének, arról nem beszélt.

Varga Judit esetleges visszatérése kapcsán azt fejtegette, hogy nem tiszte megmondani a Fidesz kivel, milyen konstellációban veszítse el a következő választást, és egyben kikérte magának, hogy a volt feleségét Wayne Rooney-hoz hasonlítsa Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A Tisza vezére ismét maffiához hasonlította a Fideszt, de egyben gyakorlatilag saját magát is maffiózónak titulálta,

hiszen úgy jellemezte magát, mint aki kilépett a maffiából és megtörte az omertát, a hallgatás törvényét.

Magyar beszélt az orosz nagykövettel való üzenetváltásáról is. Az ügy előzménye, hogy az orosz hírszerzés egy közleményben név szerint említette őt és pártját, azzal kapcsolatban, hogy Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon. Magyar az orosz nagykövethez fordult magyarázatért, aki azt írta vissza, hogy Oroszország nem avatkozik bele más államok ügyeibe. Magyar erre a műsorban azt üzente, „Van egy hírem a nagykövet úrnak, nekem nem fog tudni utasításokat adni”.

Fotó: Ferenc ISZA / AFP

A teljes beszélgetést itt nézheti meg: