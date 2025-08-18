A kulisszák mögött: így győzködi Trump Melonit és Macront arról, hogy Putyin tényleg békét akar (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban folytatott megbeszélést Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel és több európai vezetővel. Az amerikai és ukrán delegációk mellett Európa számos meghatározó politikusa is részt vett az egyeztetésen, nyíltan Ukrajna álláspontját támogatva.