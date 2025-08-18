A kulisszák mögött: így győzködi Trump Melonit és Macront arról, hogy Putyin tényleg békét akar (VIDEÓ)

Kamerák előtt szólalkozott össze Trump és Merz az ukrajnai tűzszünetről
Donald Trump a Fehér Házban Volodimir Zelenszkijt, illetve az európai vezetőket fogadta, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról egyeztessenek.
Videón az elcsípett pillanat.
Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban folytatott megbeszélést Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel és több európai vezetővel. Az amerikai és ukrán delegációk mellett Európa számos meghatározó politikusa is részt vett az egyeztetésen, nyíltan Ukrajna álláspontját támogatva.
A találkozót követően készült felvételeken az is látható, amint Trump Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt és Emmanuel Macron francia elnököt arról igyekszik meggyőzni, hogy Vlagyimir Putyin szándékai a békét szolgálják.
Az elcsípett pillanatot itt megtekintheti:
Trump és Zelenszkij egy ukrán térkép előtt tárgyal az Ovális Irodában.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP