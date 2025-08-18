Ft
08. 19.
kedd
Giorgia Meloni béke Emmanuel Macron Donald Trump Vlagyimir Putyin

A kulisszák mögött: így győzködi Trump Melonit és Macront arról, hogy Putyin tényleg békét akar (VIDEÓ)

2025. augusztus 18. 22:36

Videón az elcsípett pillanat.

2025. augusztus 18. 22:36
null

Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban folytatott megbeszélést Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel és több európai vezetővel. Az amerikai és ukrán delegációk mellett Európa számos meghatározó politikusa is részt vett az egyeztetésen, nyíltan Ukrajna álláspontját támogatva.

A találkozót követően készült felvételeken az is látható, amint Trump Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt és Emmanuel Macron francia elnököt arról igyekszik meggyőzni, hogy Vlagyimir Putyin szándékai a békét szolgálják. 

Az elcsípett pillanatot itt megtekintheti: 

undefined

Bohár Dániel

Ez történelem!

Trump és Zelenszkij egy ukrán térkép előtt tárgyal az Ovális Irodában.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

