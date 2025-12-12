Ft
zelenszkij európai tanács von der leyen európai unió támogatás Ukrajna kijev

Von der Leyen ajándéka már Zelenszkij karácsonyfája alatt van: újabb euró-milliárdok érkeznek Ukrajnába

2025. december 12. 10:05

Kijev hamarosan mintegy 2,3 milliárd eurót kap.

2025. december 12. 10:05
null

Újabb jelentős pénzügyi támogatás érkezik Ukrajnába: az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a Ukraine Facility program hatodik részletének folyósítását – számolt be a Jevropejszka Pravda.

A döntés értelmében Kijev hamarosan mintegy 2,3 milliárd eurót kap, amely elsősorban az ország költségvetési stabilitását hivatott erősíteni.

A brüsszeli testület közlése szerint Ukrajna teljesítette az utaláshoz szükséges feltételeket, azaz a nyolc újabb reformintézkedés bevezetését, valamint pótolnia kellett egy korábban, a negyedik részlethez kapcsolódó elmaradt követelményt.

A támogatás jól illeszkedik ahhoz az átfogó reformprogramhoz, amely az újjáépítés, a modernizáció és az uniós csatlakozási törekvések előmozdítását célozza.

Az utóbbi napokban felgyorsultak az uniós támogatásokkal kapcsolatos döntések. Egy nappal korábban fogadták el az ukrán védelmi ipar fejlesztését szolgáló új finanszírozási programot.

Az Európai Tanács kiemelte az ukrán kormány elkötelezettségét, rámutatva, hogy a jelenlegi szakaszban előírt 68 reformlépésből már 63 teljesült. A kifizetések gyors üteme is ezt a tempót tükrözi, hiszen a mostani döntés alig egy hónappal követi a november 5-én jóváhagyott ötödik részlet kifizetését.

Az ukrán kormány korábban úgy nyilatkozott, hogy a reformprogram pontos végrehajtásával elérhetőnek tartják a Ukraine Facility teljes keretösszegének lehívását.

Nyitókép: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

***

bagira004
2025. december 12. 11:33
Eus országoktól ellopott pénzt kap , visszaosztásnál mindegyik részesül belőle akik a háborút támogatják . Karácsonyi habzsidőzsire .
orokkuruc-2
2025. december 12. 11:10
Tényleg nem értik a jószágok az EU többi részben, hogy ez az ő pénzük? a Fonderlányék azért tehetik, mert nagyok, (micron, merz, Dinnyés, stb) engedik. Azért egy rákérdezés az ország vezetőjénél, hogy ezt miért, az csak használna. Mert a mostani érdektelenség tényleg csak a pénzt apasztja.
Obsitos Technikus
2025. december 12. 11:08
Tisztára mint a prolik. Dajdaj három napig, aztán irány a zaci.
Obsitos Technikus
2025. december 12. 11:06
Hanuka lesz az. A karácsony még két hét.
