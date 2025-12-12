Von der Leyen ajándéka már Zelenszkij karácsonyfája alatt van: újabb euró-milliárdok érkeznek Ukrajnába

Egyre nagyobb a feszültség Brüsszelben: „Nincs több vesztegetni való időnk” – Von der Leyen most azonnal küldené a milliárdokat Zelenszkijnek
Az Európai Bizottság elnöke nyíltan kimondta: növelni kell a háború költségeit Oroszország számára.
Kijev hamarosan mintegy 2,3 milliárd eurót kap.
Újabb jelentős pénzügyi támogatás érkezik Ukrajnába: az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a Ukraine Facility program hatodik részletének folyósítását – számolt be a Jevropejszka Pravda.
A döntés értelmében Kijev hamarosan mintegy 2,3 milliárd eurót kap, amely elsősorban az ország költségvetési stabilitását hivatott erősíteni.
A brüsszeli testület közlése szerint Ukrajna teljesítette az utaláshoz szükséges feltételeket, azaz a nyolc újabb reformintézkedés bevezetését, valamint pótolnia kellett egy korábban, a negyedik részlethez kapcsolódó elmaradt követelményt.
A támogatás jól illeszkedik ahhoz az átfogó reformprogramhoz, amely az újjáépítés, a modernizáció és az uniós csatlakozási törekvések előmozdítását célozza.
Az utóbbi napokban felgyorsultak az uniós támogatásokkal kapcsolatos döntések. Egy nappal korábban fogadták el az ukrán védelmi ipar fejlesztését szolgáló új finanszírozási programot.
Az Európai Tanács kiemelte az ukrán kormány elkötelezettségét, rámutatva, hogy a jelenlegi szakaszban előírt 68 reformlépésből már 63 teljesült. A kifizetések gyors üteme is ezt a tempót tükrözi, hiszen a mostani döntés alig egy hónappal követi a november 5-én jóváhagyott ötödik részlet kifizetését.
Az ukrán kormány korábban úgy nyilatkozott, hogy a reformprogram pontos végrehajtásával elérhetőnek tartják a Ukraine Facility teljes keretösszegének lehívását.
