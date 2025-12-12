Von der Leyen ajándéka már Zelenszkij karácsonyfája alatt van: újabb euró-milliárdok érkeznek Ukrajnába

Újabb jelentős pénzügyi támogatás érkezik Ukrajnába: az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a Ukraine Facility program hatodik részletének folyósítását – számolt be a Jevropejszka Pravda.

A döntés értelmében Kijev hamarosan mintegy 2,3 milliárd eurót kap, amely elsősorban az ország költségvetési stabilitását hivatott erősíteni.

A brüsszeli testület közlése szerint Ukrajna teljesítette az utaláshoz szükséges feltételeket, azaz a nyolc újabb reformintézkedés bevezetését, valamint pótolnia kellett egy korábban, a negyedik részlethez kapcsolódó elmaradt követelményt.