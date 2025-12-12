Szente Vajk: Az Erkelben benne van egy jelentős színház ígérete

A következő bemutatójuk, februárban az elmúlt évek egyik legsikeresebb mozija, a Hogyan tudnék élni nélküled? színpadi adaptációja lesz. Továbbra is a magyar musicalekre tervezik helyezni a súlyt?
Az Erkel Színház műsorán idén hat előadás van repertoáron, ebből öt magyar. De ha úgy vesszük, a kakukktojás Apáca show is az, hiszen csak a három szerzője külföldi. Ezért ez a darab szintén a magyar musicaljátszást emeli, arról nem beszélve, hogy aki az Apáca show-t megnézi, és tetszik neki, talán nyitottabb szívvel ül be a Hunyadi Mátyást és korát fókuszba állító A trónra is – amire nem mellesleg szintén nagyon gyorsan fogynak a jegyek. Vagyis, igen,
szeretnénk kiemelten megtartani, akár témákban is a magyar vonalat.
A Hogyan tudnék élni nélküled? premierje után ezért rögtön el is kezdjük kigondolni a következő ilyen jellegű produkciónkat, és elindítunk egy új darabfejlesztési programot, melybe minél több hazai szerzőt szeretnénk bevonni.
Akkor nem fog unatkozni a jövőben sem.