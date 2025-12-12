Szente Vajk: Az Erkelben benne van egy jelentős színház ígérete

hogy a barátság még mindig az egyik legfontosabb emberi kapcsolati forrásunk.

A casting során így számított az is, hogy a két főszereplő, Ember Márk és Fehér Tibor az életben is jó barátok? Sőt, ha a színházat vesszük, ön sem először dolgozott velük.

Igen is meg nem is. Abból a szempontból nyilván nem, hogy ha a próbafelvételen a mindennek ellenére nem lett volna meg köztük a kémia, akkor nem biztos, hogy ez a döntés születik a részünkről – a végén mégis csak az számít, a néző mit lát majd a vásznon. Abból a szempontból meg igen, hogy a barátságuk bizonyosan hozzátett, hogy már ekkor annyira jól tudtak együttműködni: egyszerre professzionálisan és nagyon érzelemgazdagon. Márkot és Tibort, valamint a Legénybúcsú főcímzenéjét éneklő Veréb Tamást egyébként a Puskás, a musical hozta össze, és már akkor felfigyeltem rá, hogy azokban a jelenetekben, amelyekben hárman mozognak, mennyire erősen tudnak kapcsolódni egymáshoz – nem csak színészileg, emberileg is.