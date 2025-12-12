Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Erkel Színház legénybúcsú EMBER MÁRK Kárpáti Rebeka Játékszín Fehér Tibor mozi Szente Vajk

Szente Vajk: Az Erkelben benne van egy jelentős színház ígérete

2025. december 12. 09:21

December 11-től látható a mozikban a Legénybúcsú, az új magyar vígjáték a Játékszínben évek óta nagy sikerrel futó előadás adaptációja. A rendező Szente Vajkot a filmről és az Erkel Színház első fél évéről kérdeztük.

2025. december 12. 09:21
null
Farkas Anita

Miről szól leginkább ez a történet?

A barátságról. És annak a próbájáról. Arról, mi az, amit egy, a filmbelihez hasonló hosszú barátság elbír, és hol van az a pont, amikor elkezdenek az addig eltéphetetlennek hitt szálak elszakadozni. Vagy, másként fogalmazva, amikor megkérdőjeleződnek a bejáratott szerepek. Ezek minden emberi kapcsolatban, így a barátságban is szinte láthatatlanul kialakulnak; mondjuk az egyik fél inkább törődő-támogató, a másik meg inkább domináns, és hajlamos lazábban venni a dolgokat. De akármennyire képesek az idők során deformálódni és időnként kibillentődni az ilyesfajta erős szövetségek, a mozival azt igyekeztünk megmutatni, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

hogy a barátság még mindig az egyik legfontosabb emberi kapcsolati forrásunk. 

A casting során így számított az is, hogy a két főszereplő, Ember Márk és Fehér Tibor az életben is jó barátok? Sőt, ha a színházat vesszük, ön sem először dolgozott velük.

Igen is meg nem is. Abból a szempontból nyilván nem, hogy ha a próbafelvételen a mindennek ellenére nem lett volna meg köztük a kémia, akkor nem biztos, hogy ez a döntés születik a részünkről – a végén mégis csak az számít, a néző mit lát majd a vásznon. Abból a szempontból meg igen, hogy a barátságuk bizonyosan hozzátett, hogy már ekkor annyira jól tudtak együttműködni: egyszerre professzionálisan és nagyon érzelemgazdagon. Márkot és Tibort, valamint a Legénybúcsú főcímzenéjét éneklő Veréb Tamást egyébként a Puskás, a musical hozta össze, és már akkor felfigyeltem rá, hogy azokban a jelenetekben, amelyekben hárman mozognak, mennyire erősen tudnak kapcsolódni egymáshoz – nem csak színészileg, emberileg is.

Szente Vajk, Ember Márk és Kárpáti Rebeka a Legénybúcsú című film forgatásán. (Fotó: Kaszner Nikolett)

Az ő nevük lehet a csali a fiatalabb korosztályok számára is? Amelynek tagjai nem biztos, hogy a magyar vígjátékokra vevők első körben.

Ha ügyesen van megírva egy film forgatókönyve, akkor bármely korosztály és társadalmi réteg kapcsolódni tud hozzá. De persze, erre rá lehet erősíteni egy jól átgondolt szereplőválasztással. Hipotetikusan azt gondolom, hogy a szállodaigazgatót alakító Csonka András is megszólít egy réteget, ahogy a női főszerepben látható Kárpáti Rebeka is egy másikat, amelynek a tagjai ráadásul elsősorban az online térben érzik magukat otthon. 

De ami igazán releváns, az mindig a történet maga. 

És, visszatérve a kezdő gondolatra, a miénk azt hiszem, azokban rezonálhat legjobban, akiknek vannak vagy voltak szoros barátságaik az életben. Aminek az intenzitása, valódisága ugyancsak nem korhoz kötött, két tizenéves is mélyen átélheti. Pont a kisfiút játszó, szenzációsan tehetséges Varga Csanád mesélt egy ilyenről saját maga kapcsán, amikor a legjobb barátját emlegette.

Más vizekre evezve, szeptemberben musicalszínházként nyitott újra az Erkel Színház, amelyet Cseke Péterrel közösen vezetnek. A legújabb hír, hogy azóta százhatvanezernél is több jegy elkelt, és a legtöbb tavaszi előadásuk is már most közel vagy teljesen telt házas. Meglepte ez a nagy érdeklődés?

A felelősségünkre emlékeztet. Azt mutatja, hogy az Erkelben benne van egy jelentős színház ígérete, és a nézőktől ehhez most kaptunk egy kreditet, amivel kötelességünk jól élni. Vagyis nagyon jó előadásokat kell csinálnunk, ez a legfontosabb, emellett, ami a nézőinket illeti, tovább kell erősíteni azt a gondolatot is, miszerint 

nem közönséget, hanem közösséget építünk. 

Egyáltalán nem dőlhetünk hátra, most még keményebb munka következik.

A Hunyadi Mátyás történetét elmesélő, A trón című musicalt szeptember 19-én mutatták be az Erkel Színházban. (Fotó: Kasznai Nikolett)

A következő bemutatójuk, februárban az elmúlt évek egyik legsikeresebb mozija, a Hogyan tudnék élni nélküled? színpadi adaptációja lesz. Továbbra is a magyar musicalekre tervezik helyezni a súlyt?

Az Erkel Színház műsorán idén hat előadás van repertoáron, ebből öt magyar. De ha úgy vesszük, a kakukktojás Apáca show is az, hiszen csak a három szerzője külföldi. Ezért ez a darab  szintén a magyar musicaljátszást emeli, arról nem beszélve, hogy aki az Apáca show-t megnézi, és tetszik neki, talán nyitottabb szívvel ül be a Hunyadi Mátyást és korát fókuszba állító A trónra is – amire nem mellesleg szintén nagyon gyorsan fogynak a jegyek. Vagyis, igen, 

szeretnénk kiemelten megtartani, akár témákban is a magyar vonalat. 

A Hogyan tudnék élni nélküled? premierje után ezért rögtön el is kezdjük kigondolni a következő ilyen jellegű produkciónkat, és elindítunk egy új darabfejlesztési programot, melybe minél több hazai szerzőt szeretnénk bevonni. 

Akkor nem fog unatkozni a jövőben sem. 

Az biztos. De nem baj, sőt. Ezt akartuk, ez volt a régóta áhított vágyunk, hogy legyen ennek a műfajnak egy új prosperáló színháza, ami több mint egyszerű bemutatóhely: előre is tudja vinni az ügyet. A nagy érdeklődést tapasztalva úgy tűnik, dolgunk is ez. Ahogy a filmmel kapcsolatban sincs másként: a nézők nagyon szeretik a vígjátékokat, miért ne tehetnénk minél többször a kedvükre.

Legénybúcsú – magyar vígjáték, 2025

Alex és Simon mindketten háziorvosok és huszonegy éve elválaszthatatlanok. Most azonban Simon megnősül, így legjobb barátja egy igazán emlékezetes legénybúcsút szervez számára. A buli azonban minden lesz, csak nem szokványos: a Balaton partjától egy luxus golf resortig, pókerjátszmáktól vadnyugati kocsmákig sodródik a történet, miközben egy titokzatos széf, egy híres színésznő, egy rendőrnő, egy kommandós és Simon menyasszonya is bonyolítja az eseményeket. A kérdés csak az: felelősséget vállalnak-e a botlásokért és vajon kibírja-e a barátság ezt a hétvégét, és lesz-e egyáltalán esküvő?

Nyitókép: Ember Márk, Fehér Tibor és Csonka András a Legénybúcsú című film egyik jelenetében. (Forrás: Fórum Hungary)
 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!