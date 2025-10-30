Ft
labdarúgás bölöni lászló Magyarország Erdély mozi film Románia

Olyasmi sikerült neki, ami szinte senkinek: Bölöni Lászlót Románia és Magyarország is hősként tiszteli

2025. október 30. 21:03

A mindkét nemzet által hősként tisztelt egykori BEK-győztes labdarúgóról film készült, amelyet háromszoros telt ház előtt, a címszereplő örömkönnyeinek közepette mutattak be Marosvásárhelyen. Bölöni László a könnyeivel küzdött.

2025. október 30. 21:03
null
Szabó Péter

Ünnepélyes keretek között a főszereplő szülővárosában, Marosvásárhelyen mutatták be a Bölöni – az erdélyi legenda című filmet, amely november 6-ától látható majd a magyarországi mozikban. Bölöni Lászlót az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet legendájának: Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a Bajnokcsapatok Európa-kupájának trófeáját. Ezt az eredményt román válogatottként, a román bajnok Steaua București játékosaként érte el 1986-ban.

Bölöni
Elképesztő pályafutásra lehet büszke Bölöni László

Bölöni még aktív labdarúgóként elvégezte az orvosi egyetemet, majd fogorvosként praktizált,

 s úgy vált Románia egyik sportikonjává, hogy közben mindvégig megmaradt magyarnak.

Személye és életútja máig olyan kapocs, amely összeköti a két nemzetet, Bölöni „Lacit” ugyanis a románok és a magyarok is nemzeti hősként tisztelik.

„Mindig hittem, és a mai napig azt vallom, hogy igyekezz úgy dolgozni, hogy másoknak szükségük legyen rád, mert akkor másoknak is tudsz adni, közben ne téveszd szem elől, honnan jöttél, és maradj a földön. Hálás vagyok, hogy ez nekem megadatott. A Jóisten rám mosolygott. Végtelen büszkeséggel tölt el, hogy vásárhelyi vagyok. Mindig keményen, makacsul, konokul bíztam az erőmben, és helytálltam a legnehezebb pillanatokban is. Ez szülte a sikereimet és az elismeréseimet – mondta elérzékenyülve a marosvásárhelyi ősbemutatón a film címszereplője. – El kell ismernem, jóleső érzés, hogy olyan értékeket láttak bennem a film ötletgazdái, amilyeneket még magamnak sem fogalmaztam meg, és mindent megtettek azért, hogy a filmben is megjelenítsék őket. Örülök, hogy megvalósult, de nemcsak a hiúság miatt, hanem Vásárhelyért. Rajtam kívül számos helyi tudós, író, színész tud világszinten kiváló eredményeket felmutatni a városban, bízom benne, hogy ezzel a filmmel megtört a jég, és a folytatásban másokról is készülnek hasonló alkotások. Ezzel gazdagítjuk és emeljük városunk hírét. Azt hiszem, az emberek kemény fickónak néznek, de nem igazán vagyok az. Főleg, amikor a családomról van szó. Le a kalappal az alkotók előtt, mert a filmkészítés során olyan pillanatok is szembejöttek, amilyenek még nekem is nagy meglepetéssel szolgáltak. Ezek igazán megható élmények voltak.”

Ezt is ajánljuk a témában

tikkadt-szocske
2025. október 30. 22:18
Helmuth Duckadam, Miodrag Belodedic , Bölöni László...ők voltak a Steaua ( csillag ) sztárjai.
