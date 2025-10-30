Olyasmi sikerült neki, ami szinte senkinek: Bölöni Lászlót Románia és Magyarország is hősként tiszteli

Ünnepélyes keretek között a főszereplő szülővárosában, Marosvásárhelyen mutatták be a Bölöni – az erdélyi legenda című filmet, amely november 6-ától látható majd a magyarországi mozikban. Bölöni Lászlót az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet legendájának: Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a Bajnokcsapatok Európa-kupájának trófeáját. Ezt az eredményt román válogatottként, a román bajnok Steaua București játékosaként érte el 1986-ban.

Elképesztő pályafutásra lehet büszke Bölöni László

Bölöni még aktív labdarúgóként elvégezte az orvosi egyetemet, majd fogorvosként praktizált,

s úgy vált Románia egyik sportikonjává, hogy közben mindvégig megmaradt magyarnak.

Személye és életútja máig olyan kapocs, amely összeköti a két nemzetet, Bölöni „Lacit” ugyanis a románok és a magyarok is nemzeti hősként tisztelik.