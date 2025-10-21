Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
10. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bölöni lászló film filmbemutató

Exkluzív: így jutott a magyar csillag Erdélyből a futballvilág csúcsára (VIDEÓ)

2025. október 21. 21:36

Vastaps, telt ház, örömkönnyek Marosvásárhelyen a Bölöni – az erdélyi legenda című film premierjén.

2025. október 21. 21:36
null

Hétfő este Marosvásárhelyen ünnepélyes keretek között bemutatták a Bölöni – az erdélyi legenda című filmet, amely november 6-tól érhető majd el a magyarországi mozikban.

Mint azt korábban megírtuk, Bölönit az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet kiemelkedő legendájának, hiszen

Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a Bajnokcsapatok Európa Kupájának trófeáját.

Ezt az eredményt román válogatottként, a román bajnokcsapat, a Steaua Bucuresti játékosaként érte el.

Ezt is ajánljuk a témában

Íme, a marosvásárhelyi bemutatón készült exkluzív werkfilm:

Edzőként is maradandót alkotott, bajnokcsapatokat irányított, kupákat nyert, játékosai közé tartozott többek között Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphaël Varane, Ricardo Quaresma vagy Petr Cech.

A film hivatalos előzetese:

Fotó: Facebook/Bölöni - az erdélyi legenda

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!