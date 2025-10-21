Exkluzív: így jutott a magyar csillag Erdélyből a futballvilág csúcsára (VIDEÓ)

Hétfő este Marosvásárhelyen ünnepélyes keretek között bemutatták a Bölöni – az erdélyi legenda című filmet, amely november 6-tól érhető majd el a magyarországi mozikban.

Mint azt korábban megírtuk, Bölönit az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet kiemelkedő legendájának, hiszen

Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a Bajnokcsapatok Európa Kupájának trófeáját.

Ezt az eredményt román válogatottként, a román bajnokcsapat, a Steaua Bucuresti játékosaként érte el.