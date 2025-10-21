Exkluzív: így jutott a magyar csillag Erdélyből a futballvilág csúcsára (VIDEÓ)

Ez ám a szenzáció: Cristiano Ronaldo magyar filmben tűnik fel
Az sem kizárható, hogy meg is szólal benne.
Vastaps, telt ház, örömkönnyek Marosvásárhelyen a Bölöni – az erdélyi legenda című film premierjén.
Hétfő este Marosvásárhelyen ünnepélyes keretek között bemutatták a Bölöni – az erdélyi legenda című filmet, amely november 6-tól érhető majd el a magyarországi mozikban.
Mint azt korábban megírtuk, Bölönit az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet kiemelkedő legendájának, hiszen
Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a Bajnokcsapatok Európa Kupájának trófeáját.
Ezt az eredményt román válogatottként, a román bajnokcsapat, a Steaua Bucuresti játékosaként érte el.
Íme, a marosvásárhelyi bemutatón készült exkluzív werkfilm:
Edzőként is maradandót alkotott, bajnokcsapatokat irányított, kupákat nyert, játékosai közé tartozott többek között Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphaël Varane, Ricardo Quaresma vagy Petr Cech.
A film hivatalos előzetese:
