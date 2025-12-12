Megfagyott a levegő Ukrajnában: Zelenszkij hajlandó lemondani a Putyin által kért területekről
Viszont van egy feltétele az ukrán elnöknek.
Az ukrán elnök korábban azt mondta, a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie, választások vagy népszavazás formájában.
Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke szerint Volodimir Zelenszkij „beintett” az Egyesült Államoknak, amikor a békemegállapodás érdekében a területi kérdésekre vonatkozó népszavazásra tett javaslatot. Az orosz politikus az X-en arról írt, mindenki tudja, hogy egy ilyen aktus megakadályozná a tárgyalásokat.
Pontosan ez a kijevi bohóc célja. Meddig fogod még ezt tűrni, Amerika?
– tette fel a kérdést Medvegyev.
Fotó: MTI/AP/Kin Cheung