12. 12.
péntek
volodimir zelenszkij dmitrij medvegyev orosz-ukrán háború egyesült államok ukrajna

Tajtékzik a dühtől az orosz politikus: egyszerre intett be Washingtonnak és Moszkvának Zelenszkij

2025. december 12. 08:58

Az ukrán elnök korábban azt mondta, a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie, választások vagy népszavazás formájában.

2025. december 12. 08:58
null

Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke szerint Volodimir Zelenszkij „beintett” az Egyesült Államoknak, amikor a békemegállapodás érdekében a területi kérdésekre vonatkozó népszavazásra tett javaslatot. Az orosz politikus az X-en arról írt, mindenki tudja, hogy egy ilyen aktus megakadályozná a tárgyalásokat.

Pontosan ez a kijevi bohóc célja. Meddig fogod még ezt tűrni, Amerika?

– tette fel a kérdést Medvegyev.

Fotó: MTI/AP/Kin Cheung

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elégia
2025. december 12. 09:16
A kérdés jogos.
falcatus-2
2025. december 12. 09:12
"Az ukrán elnök korábban azt mondta, a Donyeck megyei területek sorsáról az ukrán népnek kell döntenie..." Amit nem tartottak be, majd 2022.szeptemberben az oroszok az EBESZ ellenőrzése mellett megtartottak helyette. az eredmény meg ismert.
falcatus-2
2025. december 12. 09:03
Az ukrán fegyveres erők parancsnoksága továbbra is megpróbálja bevonni a 72. Külön Gépesített Dandár egységeit a védekezésbe, de miután megkapták a parancsot a harci övezetbe való előrenyomulásra, az egységek többsége engedély nélkül eltűnik. Az ukrán főügyészség korábban eltávolította a nyilvánosság elől az engedély nélküli elhagyással és dezertálással kapcsolatos esetek számára vonatkozó adatokat December elején Marjana Bezugla, a Verhovna Rada képviselője kijelentette, hogy az ukrajnai dezertőrök száma 2022 februárjától meghaladta a teljes hadsereg létszámát. Az ukrán fegyveres erők létszáma 261 000 fő volt 2022. február 1. előtt, amikor rendeletet adott ki, amely 361 000-re emelte azt. November elején az ukrán NV kiadvány a Legfőbb Ügyészség adataira hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajnában meghaladta a 311 000-et a dezertálás és egység jogosulatlan elhagyása miatt folyamatban lévő büntetőeljárások száma.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!