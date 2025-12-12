Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Biztonsági Tanács alelnöke szerint Volodimir Zelenszkij „beintett” az Egyesült Államoknak, amikor a békemegállapodás érdekében a területi kérdésekre vonatkozó népszavazásra tett javaslatot. Az orosz politikus az X-en arról írt, mindenki tudja, hogy egy ilyen aktus megakadályozná a tárgyalásokat.