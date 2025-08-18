Felkérdezték Zelenszkijt a Fehér Házban: Küldene még pár évig halálba embereket, vagy hajlandó területi engedményekre?

„Napi támadások alatt állunk” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra az újságírói kérdésre, amely azt firtatta, hogy kíván-e még évekig a halálba küldeni ukrán katonákat, vagy hajlandó lenne területi engedményekre. „Meg kell állítanunk ezt a háborút. Meg kell állítanunk Oroszországot” – tette hozzá, jelezve, hogy európai és amerikai partnereikkel együtt „mindent meg fogunk tenni ennek érdekében”.

Zelenszkij úgy folytatta: szerinte „bizonyítottuk, hogy erős nép vagyunk”. Megköszönte Donald Trump diplomáciai erőfeszítéseit a béke érdekében, és hangsúlyozta azt is, hogy

készek vagyunk a háromoldalú találkozóra, ahogy az elnök úr is mondta, ez szerintem egy jó jel”.

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök magyar idő szerint hétfő este hét óra után kezdték meg tárgyalásaikat a Fehér Házban, miután Trump múlt pénteken Zelenszkij és az európaiak jelenléte nélkül Alaszkában fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

