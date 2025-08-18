Ft
ukrajnai béke Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrajnai háború

Felkérdezték Zelenszkijt a Fehér Házban: Küldene még pár évig halálba embereket, vagy hajlandó területi engedményekre?

2025. augusztus 18. 20:35

A területi kérdés is szóba került Donald Trump és Volodimir Zelenszkij washingtoni találkozóján.

2025. augusztus 18. 20:35
null

„Napi támadások alatt állunk” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra az újságírói kérdésre, amely azt firtatta, hogy kíván-e még évekig a halálba küldeni ukrán katonákat, vagy hajlandó lenne területi engedményekre. „Meg kell állítanunk ezt a háborút. Meg kell állítanunk Oroszországot” – tette hozzá, jelezve, hogy európai és amerikai partnereikkel együtt „mindent meg fogunk tenni ennek érdekében”.

Zelenszkij úgy folytatta: szerinte „bizonyítottuk, hogy erős nép vagyunk”. Megköszönte Donald Trump diplomáciai erőfeszítéseit a béke érdekében, és hangsúlyozta azt is, hogy 

készek vagyunk a háromoldalú találkozóra, ahogy az elnök úr is mondta, ez szerintem egy jó jel”.

Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök magyar idő szerint hétfő este hét óra után kezdték meg tárgyalásaikat a Fehér Házban, miután Trump múlt pénteken Zelenszkij és az európaiak jelenléte nélkül Alaszkában fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Dermedve
2025. augusztus 18. 21:05
"...erős nép vagyunk.." Ha a nemzetiségeitekről van szó. De inkább a darab sz*r a rátok illő jelző!
tinodi-lightos-sebestyen
2025. augusztus 18. 20:58
Mit yelenteni madzsárúl felkérdezni? Mint bevédeni, meg betámadni? Kiszera méra bávatag! Még gimis koromban a töritanárom írt egy novellát, aminek a csattanója az volt, hogy az egyik szereplő egy nem létező magyar nyelvjárásban beszél. Nem hittem, hogy ez egyszer majd megvalósul.
tapir32
2025. augusztus 18. 20:54
A Canossa-járó EU-s vezetők mit szólnak?
alenka
2025. augusztus 18. 20:52
Megkérdezték?????..... Miíndiïniir, ez gagyi! .másodsorban a drogos stöpszli naci koboldot teljesen felesleges kérdezni.... Na, egy kérdés lehetséges: kérsz, cunci, kokaint????.... Putin, előre!
