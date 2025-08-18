Ft
Ukrajna Barátság kőolajvezeték Magyaroszág

Nem titok többé: az ukránok beismerték a Barátság kőolajvezeték elleni támadást

2025. augusztus 18. 20:54

A támadás következtében Magyarország irányába is leállt a kőolajszállítás.

2025. augusztus 18. 20:54
Az ukrán hadsereg vezérkara közölte, hogy egy Tambov régióban található orosz olajszivattyú-állomás elleni támadás miatt leállt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken – írja az Al Jazeera

A közlemény szerint a támadás tüzet okozott a létesítményben, és az olajszállítás teljesen megszűnt a vezetéken keresztül.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn arról tájékoztatott, hogy Pavel Szorokin orosz energiaminiszter-helyettes információi alapján az ukrán támadás következtében Magyarország irányába is leállt a kőolajszállítás.

Nyitókép: IKTOR DRACHEV / AFP

alenka
2025. augusztus 18. 22:28
Egy ukiiiikiiikriiiijniii mire lehet büszke?...massivement.....választ kérek!!!!... Putin, előre!!!!!!
massivement-3
2025. augusztus 18. 22:23
Ma ukránnak leni büszkeség, magyarnak lenni szégyen.
massivement-3
2025. augusztus 18. 22:22
Ez bizony szopacs, jaj, de kár.
bagira004
2025. augusztus 18. 22:17
Most is ismerkedési találkozó volt haladás nem több az előző tárgyalásnál . Trump alaposan minden tárgyaló fél fejébe bele akar látni , kiismeri úgy tárgyal .
