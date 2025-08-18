Nem titok többé: az ukránok beismerték a Barátság kőolajvezeték elleni támadást

Az ukrán hadsereg vezérkara közölte, hogy egy Tambov régióban található orosz olajszivattyú-állomás elleni támadás miatt leállt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken – írja az Al Jazeera.

A közlemény szerint a támadás tüzet okozott a létesítményben, és az olajszállítás teljesen megszűnt a vezetéken keresztül.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn arról tájékoztatott, hogy Pavel Szorokin orosz energiaminiszter-helyettes információi alapján az ukrán támadás következtében Magyarország irányába is leállt a kőolajszállítás.

Nyitókép: IKTOR DRACHEV / AFP