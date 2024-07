Ízirájder, öcsém! – ezek a Szelíd motorosok már 55 évesek

Jack Nickolson és Peter Fonda a forgatáson (Sunset Boulevard/Corbis, Getty Images)

Ami miatt viszont érdekes és említésre méltó, sőt rendkívül elgondolkodtató film a Szelíd motorosok, az a háttere és valahol a mondandója a szétszívott aggyal megírt katyvasz mögött. Mondom, a megvalósítás maximum közepes… 1968 és 1970 között olyan klasszikusok készültek el, mint a Volt egyszer egy vadnyugat, Az élőhalottak éjszakája, a 2001: Űrodüsszeia, a Vad banda, a Kelly hősei vagy éppen a Kristálytollú madár. Minőségben mind egészen más kategóriát képvisel. Ellenben a Szelíd motorosokból árad az a gyakorlatilag ma is élő probléma, ami miatt bármikor elő lehetne venni az alapjait, majd újraírva, minőségibb formában kasszát lehetne vele robbantani.

„A történelem zabigyerekei vagyunk. Nincs se célunk, se helyünk.” – mondja a Harcosok klubjában Tyler Durden,

aki mintha csak Billy és Wyatt modern, dühös és végképp elkeseredett zabigyereke volna.

Mert a hatvanas évek óta sem változott semmi, maximum a háború neve és formája. A jelenlegi rendszer rossz. Mindenki érzi, de a nyugalomért beáldoz bármit, sőt azokat támadja meg, akik felnyitnák a szemüket. Ha más vagy = ellenség vagy – hirdeti a Szelíd motorosok tragikus befejezése, pedig szerencsétlenek tényleg szelíd motorosok, senkinek sem ártanak. Leginkább csak azzal hívják fel magukra a figyelmet, hogy hosszú a hajuk, és nem ott vannak, ahol lenniük kéne.

Peter Fonda (Columbia Pictures/Courtesy of Getty Images)

Mégis, miközben Dennis Hopper felteszi filmjével a kérdést, választ már nem talál és nem mutat (a forgatási körülmények mellett ez sem csoda), elvégre főszereplői is csak tengődnek, nincs céljuk, de még a hippik is csak úgy egyik napról a másikra léteznek a kommunában, ami Wyatt számára olyan szimpatikus, de ugyanúgy kiközösíti, megkülönbözteti őket. Komoly társadalmi gondokkal, civilizációs és egzisztenciális akadályokkal nézünk szembe évtizedek óta, amiknek egy töredéke a Szelíd motorosok megtekintése közben észrevétlenül kúszik be az ember bőre alá. Éppen ezért van még ma is aktualitása.