Orbán erősít, Von der Leyen kapitulál – új korszak jön az uniós gazdaságpolitikában

Donald Trump új vámdöntései nyomán válságos hangulat alakult ki Európában – mutat rá elemzésben a 24.hu. Mint a lap felidézi:

az amerikai elnök augusztus 7-től 15 százalékos vámot vet ki az EU-ból érkező árukra, miközben Brüsszel vámmentességet biztosít az amerikai termékeknek.

A Skóciában kötött megállapodás Ursula von der Leyen és Trump között komoly kritikákat váltott ki, mivel egyoldalúnak és aszimmetrikusnak tartják azt –

a szakértők szerint Washington járt jobban.

Az EU ugyanis három év alatt 750 milliárd dollár értékben vásárol majd amerikai energiahordozókat, miközben Trump újabb befektetésekre ösztönzi az amerikai cégeket Európában. És bár a közgazdászok szerint az Európai Bizottságnak kevés mozgástere volt a tárgyalások során, a megállapodás mégis sokak szerint a brüsszeli vezetés önfeladását jelzi.

Brüsszel kapitulál

Ráadásul a megállapodás politikai kontextusa sem elhanyagolható. A Mandiner olvasói számára nem újdonság, hogy

Donald Trump köztudottan jó viszonyt ápol Orbán Viktorral, akit többször is dicsért, és szövetségesének nevezett az európai politikai palettán. Ezzel szemben Ursula von der Leyen – aki Trump elnöksége alatt többször is bírálta az amerikai politikát – most láthatóan kénytelen közeledni az újra megerősödött republikánus vezetőhöz, hogy megőrizze az EU és az USA gazdasági kapcsolatait.

Míg Orbán természetes partnerként mozog a Trump-féle külpolitikai világban, Von der Leyennek láthatóan pozíciót kell váltania, és újraépítenie a személyes és intézményi bizalmat

Washington irányába.