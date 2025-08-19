„Trump és Zelenszkij Washingtonban, mit jelent ez nekünk?
Washingtonban találkozott Donald Trump és Volodimir Zelenszkij.
Ott voltak az európai vezetők is: a brit miniszterelnök, a francia elnök, a német kancellár, az olasz kormányfő és az Európai Bizottság elnöke.
Egy szóval: mindenki, akinek a háború és Európa jövője fontos.
Trump egyfajta »biztonsági garanciát« ígért Ukrajnának – olyasmit, ami hasonlít a NATO-védelemhez, de nem teljes tagság.
Ugyanakkor felvetette: talán területcsere is lehet a békéhez.
Ezt Zelenszkij egyelőre visszautasította, mondván: nem adnak fel ukrán földet.
Ez fontos pont: az ország területi egysége nem alku tárgya.
Az európai vezetők egységesek voltak: igen a békére, igen a garanciákra, de nem a területfeladásra. Ez jelzi, hogy Európa végre erősebben áll ki Ukrajna mellett, és nem engedi, hogy gyors alkuval a jövő biztonságát kockára tegyék.
Oroszország közben – mintha üzenni akarna – ismét halálos támadásokat hajtott végre Harkiv és Zaporizzsja ellen.
Ez világos jelzés: Moszkva a tárgyalóasztalnál is az erő nyelvén akar beszélni.
Végig ez lesz várható!!!
A legfontosabb üzenet nekünk: a béke nem egyszerű alku kérdése. Nem lehet földet adni a békéért, mert az csak új háborút szülne. A valódi béke csak akkor jön el, ha van erő, egység és hiteles garancia a biztonságra.
Ezért kell nekünk is józanul nézni a világot: nem szlogenekben, hanem tényekben.
A háború nem a tévében zajlik, hanem a szomszédban. És amit ma Washingtonban eldöntenek, az holnap hazánk biztonságát is érinti.”
Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala