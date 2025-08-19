Ft
háború Európa biztonság Magyarország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij garancia alku

Trump és Zelenszkij Washingtonban, mit jelent ez nekünk?

2025. augusztus 19. 11:40

A legfontosabb üzenet nekünk: a béke nem egyszerű alku kérdése. Nem lehet földet adni a békéért.

2025. augusztus 19. 11:40
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
„Trump és Zelenszkij Washingtonban, mit jelent ez nekünk?

Washingtonban találkozott Donald Trump és Volodimir Zelenszkij. 

Ott voltak az európai vezetők is: a brit miniszterelnök, a francia elnök, a német kancellár, az olasz kormányfő és az Európai Bizottság elnöke. 
Egy szóval: mindenki, akinek a háború és Európa jövője fontos.

Trump egyfajta »biztonsági garanciát« ígért Ukrajnának – olyasmit, ami hasonlít a NATO-védelemhez, de nem teljes tagság. 
Ugyanakkor felvetette: talán területcsere is lehet a békéhez. 

Ezt Zelenszkij egyelőre visszautasította, mondván: nem adnak fel ukrán földet. 
Ez fontos pont: az ország területi egysége nem alku tárgya.

Az európai vezetők egységesek voltak: igen a békére, igen a garanciákra, de nem a területfeladásra. Ez jelzi, hogy Európa végre erősebben áll ki Ukrajna mellett, és nem engedi, hogy gyors alkuval a jövő biztonságát kockára tegyék.

Oroszország közben – mintha üzenni akarna – ismét halálos támadásokat hajtott végre Harkiv és Zaporizzsja ellen. 

Ez világos jelzés: Moszkva a tárgyalóasztalnál is az erő nyelvén akar beszélni. 
Végig ez lesz várható!!!

A legfontosabb üzenet nekünk: a béke nem egyszerű alku kérdése. Nem lehet földet adni a békéért, mert az csak új háborút szülne. A valódi béke csak akkor jön el, ha van erő, egység és hiteles garancia a biztonságra.

Ezért kell nekünk is józanul nézni a világot: nem szlogenekben, hanem tényekben. 

A háború nem a tévében zajlik, hanem a szomszédban. És amit ma Washingtonban eldöntenek, az holnap hazánk biztonságát is érinti.”

Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala

